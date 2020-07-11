Джикия — лучший игрок матча «Сочи» — «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».
Футболист провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился. Всего на счету Джикии в этом сезоне 25 матчей в чемпионате России, 1 гол и 1 голевая передача.
Сегодня кэп был лучшим на поле! Но эмоций от такой награды быть не может...#СочиСпартак pic.twitter.com/eV5GD90FvJ— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 11, 2020
Лучший был судья
Лучший был судья
Тихонов вчера это доказал. После матча в студии объяснив своё странное решение, мол в Сочи не было достойного игрока и весь второй тайм они оборонялись. Но позвольте, а как же вратарь Сочи Заболотный Николай? Он сделал несколько спасении, играл уверенно и самое главное оставил свои ворота в неприкосновенности. Давайте зададим простейший вопрос по обеим игрокам: что сделал Заболотный Николай для победы своей команды и что сделал Джикия для поражении Спартака? Ведь в итоге Сочи выиграл, а Спартак проиграл. Думаю ответ очевиден Заболотный Николай лучший игрок матча!
И про возможный пенальти в моменте с Понсе в матче говорил, что пенальти скорее всего был, а после слов Аршавина быстро переобулся и сказал, что пенальти нет.
Вот Вам и "объективные" решения и объяснения от таких вот горе экспертов!
Тихонов вчера это доказал. После матча в студии объяснив своё странное решение, мол в Сочи не было достойного игрока и весь второй тайм они оборонялись. Но позвольте, а как же вратарь Сочи Заболотный Николай? Он сделал несколько спасении, играл уверенно и самое главное оставил свои ворота в неприкосновенности. Давайте зададим простейший вопрос по обеим игрокам: что сделал Заболотный Николай для победы своей команды и что сделал Джикия для поражении Спартака? Ведь в итоге Сочи выиграл, а Спартак проиграл. Думаю ответ очевиден Заболотный Николай лучший игрок матча!
И про возможный пенальти в моменте с Понсе в матче говорил, что пенальти скорее всего был, а после слов Аршавина быстро переобулся и сказал, что пенальти нет.
Вот Вам и "объективные" решения и объяснения от таких вот горе экспертов!
Сочи - серая масса и Кокорин.
Спартак - аналогично, но свои, родные.
Джикии нужно прибавлять в новом сезоне!
Сочи - серая масса и Кокорин.
Спартак - аналогично, но свои, родные.
Джикии нужно прибавлять в новом сезоне!
Пусть и локальный)
Сто позорных матчей за свинарник)
Пусть и локальный)
Сто позорных матчей за свинарник)