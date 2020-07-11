Джикия — лучший игрок матча «Сочи» — «Спартак»

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11 июля 2020, 22:49

Защитник «Спартака» признан лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

Футболист провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился. Всего на счету Джикии в этом сезоне 25 матчей в чемпионате России, 1 гол и 1 голевая передача.