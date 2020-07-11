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Джикия — лучший игрок матча «Сочи» — «Спартак»

11 июля 2020, 22:49
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

Футболист провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился. Всего на счету Джикии в этом сезоне 25 матчей в чемпионате России, 1 гол и 1 голевая передача.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
12 июля в 10:10
И что хорошего в этом? Сочи, спасибо за эту победу!)
stavr74
stavr74
12 июля в 09:13
НЕСПРАВЕДЛИВО
Лучший был судья
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 07:43
здесь не было лучшего.да и не думаю что он рад))
Аксинья
Аксинья
12 июля в 07:18
Почему Джикия? Или в РПЛ удар "скарпион" особо не котируется?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 июля в 05:33
И что?
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 05:17
Лучшего из худших выбирали.
ДСА
ДСА
12 июля в 05:15
А толку от этого нет.
mihaluch
mihaluch
12 июля в 04:55
Если некого выбрать выбирай Джикию.
Байкал-38
Байкал-38
12 июля в 04:25
Ещё одна демонстрация в беспонтовости данного приза. Приз в большинстве случаев выбирают по личным симпатиям приглашённого гостя.
Тихонов вчера это доказал. После матча в студии объяснив своё странное решение, мол в Сочи не было достойного игрока и весь второй тайм они оборонялись. Но позвольте, а как же вратарь Сочи Заболотный Николай? Он сделал несколько спасении, играл уверенно и самое главное оставил свои ворота в неприкосновенности. Давайте зададим простейший вопрос по обеим игрокам: что сделал Заболотный Николай для победы своей команды и что сделал Джикия для поражении Спартака? Ведь в итоге Сочи выиграл, а Спартак проиграл. Думаю ответ очевиден Заболотный Николай лучший игрок матча!
И про возможный пенальти в моменте с Понсе в матче говорил, что пенальти скорее всего был, а после слов Аршавина быстро переобулся и сказал, что пенальти нет.
Вот Вам и "объективные" решения и объяснения от таких вот горе экспертов!
ДСА
ДСА
12 июля в 03:56
А толку от этого нет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 июля в 01:48
И кто же???
Eddja
Eddja
12 июля в 00:52
Привез гол команде и лучший.
Александр Иост
Александр Иост ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 июля в 00:37
Жаль стыков нет! А то пипец бело красным! В ФНЛ они будут настоящими чемпинами!
Columb
Columb
12 июля в 00:14
Тот случай, когда лучшего в матче просто нет.
beefs
beefs ответ Эльмот (раскрыть)
11 июля в 23:52
так всегда было, но нужно же Спартак хоть этим утешить...
makkie
makkie
11 июля в 23:43
Выбирать то особо не из кого.
Сочи - серая масса и Кокорин.
Спартак - аналогично, но свои, родные.

Джикии нужно прибавлять в новом сезоне!
Эльмот
Эльмот
11 июля в 23:14
Лучший всегда тот, кто гол забил.
Carcasss
Carcasss
11 июля в 23:09
Да там просто очередной юбилей,
Пусть и локальный)
Сто позорных матчей за свинарник)
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 23:08
Разве что лучший среди худших, тогда понятно.
ABir
ABir
11 июля в 23:07
Лучший был Маслов. Про остальных нечего вспомнить
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 23:06, ред.
Так с вас , болельщиков "великого клуба", пример берем!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
11 июля в 23:01
Он же не закрыл игрока, забившего гол, хотя весь матч был рядом, почему тогда лучший?)
311
311
11 июля в 23:00
Пупсики проигрывают, а музей спартака пополняется. Вот такой парадокс!)
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 22:57
Никому неинтересный персонаж.
Svartalfheim
Svartalfheim
11 июля в 22:55
Опустил команду на 10-е место и лучший, где логика?.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 22:53
Похоже 10 -е место - это еще не предел Спартака.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 июля в 22:53
А ты посмотри кто выбирал. В этой процедуре тоже связи работают.
Stilannt
Stilannt
11 июля в 22:52
Как может быть игрок лучшим в проигравшей команде?
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 22:52
Странный выбор, очень странный.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
11 июля в 22:51
Очень смешно за это.
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