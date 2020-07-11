Хинкель: «Пропустили довольно глупый гол»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.
К ребятам по игре нет претензий. Понятно, что все хотели выиграть, оставили на поле все силы. К сожалению, пропустили в первом тайме довольно глупый гол. Отыгрываться всегда непросто. Во втором тайме команда заиграла ярче, были моменты, но они не привели к голам.
спартач забил красивый гол,гол засчитали...
спартач забил красивый гол,гол засчитали...
Этот момент Полоза и всё.
Второй тайм по ударам 6-0 в пользу Спартака, владение аж 90 на 10, ну и?
Этот момент Полоза и всё.
Второй тайм по ударам 6-0 в пользу Спартака, владение аж 90 на 10, ну и?
Второй тайм вообще бездарно , беззубо, предсказуемо провели.
Второй тайм вообще бездарно , беззубо, предсказуемо провели.
По статистике вообще на три головы лучше Сочи были.
Но с реализацией большая беда - моменты есть, а забиваем по праздникам. Что-то нужно делать.
По статистике вообще на три головы лучше Сочи были.
Но с реализацией большая беда - моменты есть, а забиваем по праздникам. Что-то нужно делать.