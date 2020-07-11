Хинкель: «Пропустили довольно глупый гол»

Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ .

К ребятам по игре нет претензий. Понятно, что все хотели выиграть, оставили на поле все силы. К сожалению, пропустили в первом тайме довольно глупый гол. Отыгрываться всегда непросто. Во втором тайме команда заиграла ярче, были моменты, но они не привели к голам.