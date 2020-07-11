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Хинкель: «Пропустили довольно глупый гол»

11 июля 2020, 23:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.

К ребятам по игре нет претензий. Понятно, что все хотели выиграть, оставили на поле все силы. К сожалению, пропустили в первом тайме довольно глупый гол. Отыгрываться всегда непросто. Во втором тайме команда заиграла ярче, были моменты, но они не привели к голам.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 07:39
досадно . но поделом))
ABir
ABir
12 июля в 07:39
Да, гол курьезный пропустили, но почему не забили не одного в ответ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 06:51
Бывают и глупые голы тоже...
mihaluch
mihaluch
12 июля в 05:56
Справедливее была бы ничья.
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 05:18
Быстрей бы уже чемпионат закончился.
ДСА
ДСА
12 июля в 05:16
Нет у Спартака команды.
Байкал-38.
Байкал-38.
12 июля в 04:30
Красивый и нужный гол!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 04:23
Это был третий победный для соперников автогол . До этого Рассказов принес Уфе победу, Зениту победу принес Кутепов. И вот третий шедевральный гол Маслова.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 02:59
Красивый гол получился у маслова, молодец, так держать.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
12 июля в 01:21
не понимаю чем недовольны ?
спартач забил красивый гол,гол засчитали...
oleg3k
oleg3k ответ Lao-Dzi (раскрыть)
12 июля в 01:13
    Yurza
    Yurza
    12 июля в 01:00
    С 10-м местом, товарищи!
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi ответ oleg3k (раскрыть)
    12 июля в 00:57
    Его никто не видит, кроме тарасовских.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 00:49
    Ну и ??? Посмотри на табло , там главная статистика матча!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    12 июля в 00:42
    Ну стата в пользу КБ, правда толку то(
    oleg3k
    oleg3k
    12 июля в 00:34
    Трудно выиграть с таким судейством.Если даже судьи отвечающие за ВАР,не видят 100 процентного пенальти.
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский
    12 июля в 00:23
    Так сами себе и соорудили.
    Brigar
    Brigar
    12 июля в 00:12
    Сочи с победой!
    makkie
    makkie ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    12 июля в 00:05
    Сочи вообще ничего не показал впереди.
    Этот момент Полоза и всё.
    Второй тайм по ударам 6-0 в пользу Спартака, владение аж 90 на 10, ну и?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
    11 июля в 23:50
    Ну ты загнул. Если бы Полоз не пожадничал, все еще хуже могло закончиться.
    Второй тайм вообще бездарно , беззубо, предсказуемо провели.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
    11 июля в 23:46
    Такая же фигня.
    makkie
    makkie
    11 июля в 23:44
    На поражение точно не наиграли.
    По статистике вообще на три головы лучше Сочи были.
    Но с реализацией большая беда - моменты есть, а забиваем по праздникам. Что-то нужно делать.
    STVA 1
    STVA 1
    11 июля в 23:32
    Я думал в Германии где то!А это тренер КБ
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