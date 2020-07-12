ГлавнаяНовости

Оздоев: «Игра с „Ахматом“ мне очень понравилась»

12 июля 2020, 10:57
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Игра с «Ахматом» мне очень понравилась, потому что «Зенит» был в ней единым целым. Несмотря на многие изменения в составе, наша команда сыграла прекрасно. Мы очень много игрового времени провели вдесятером, но казалось, что на поле нас больше. В том числе во втором тайме «Зенит» хорошо двигался, ребята помогали друг другу. Думаю, именно в таких матчах бывает видно, насколько хороша команда.

Удаление Ригони? Не понял, почему карточка не была показана сразу, а только через какое-то время. Судьи сказали, что им было нужно время для принятия решения. Понятно, изменить что-либо после этого было уже невозможно. Раз действия Ригони получили такую трактовку, нашим делом было играть дальше вдесятером.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии5
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии6
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии7
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
12 июля в 22:05
Я тут вспомнил, кто то совсем не так давно называл нас "пятиместные", не подскажите, кто это был и где они сейчас?
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 15:09
вот тут удивил)))) чему там нравится не заметить и в микроскоп)))
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 14:30
Да,это была лучшая игра "Зенита" последних пяти сезонов!
killerman77
killerman77
12 июля в 12:42
и заметьте, что парень не сказал ни слова про фол на себе, за который бразилец должен был получить прямую красную. вот что отличает команду победителей от середняка...
порт
порт
12 июля в 11:22
Но сам Оздоев конечно не позволительно много допускал ошибок. А так счёт наверное устроил обе команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 11:07, ред.
Ожидаемо...
Зенит более 5-ти лет не может обыграть Ахмат в чемпионате на выезде...
Хуже статистика если не ошибаюсь только с Ростовом....Зенит не выигрывал у них дома 6 лет...с 2014-го....

А Дзюба,Барриос,Ракицкий,Азмун и пр. как я понимаю готовятся к Кубку...))
mihaluch
mihaluch
12 июля в 11:00
Понравилась потому что не было победителя
Lao-Dzi
Lao-Dzi
12 июля в 10:59
Игра как игра.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100