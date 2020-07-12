Оздоев: «Игра с „Ахматом“ мне очень понравилась»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Игра с «Ахматом» мне очень понравилась, потому что «Зенит» был в ней единым целым. Несмотря на многие изменения в составе, наша команда сыграла прекрасно. Мы очень много игрового времени провели вдесятером, но казалось, что на поле нас больше. В том числе во втором тайме «Зенит» хорошо двигался, ребята помогали друг другу. Думаю, именно в таких матчах бывает видно, насколько хороша команда.

Удаление Ригони? Не понял, почему карточка не была показана сразу, а только через какое-то время. Судьи сказали, что им было нужно время для принятия решения. Понятно, изменить что-либо после этого было уже невозможно. Раз действия Ригони получили такую трактовку, нашим делом было играть дальше вдесятером.