Иванов: «Даже второй состав „Зенита“ мог бы бороться за топ-5 РПЛ»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Зенит» был посвежее, все-таки у них большая ротация. Даже их второй состав мог бы спокойно бороться за место в пятерке РПЛ. Наверное, нам чуть-чуть не хватило сил. Сейчас тяжелый график.
Рассчитывали на победу. Даже при равных составах хотелось победить дома.
Ибо только великие и умнейшие могут зрить в корень...и глаголить истину...что мы видим ниже:
"Зенит" играет лучше "Спартака" - из-за налогов (НДПИ)
Ибо только великие и умнейшие могут зрить в корень...и глаголить истину...что мы видим ниже:
"Зенит" играет лучше "Спартака" - из-за налогов (НДПИ)
Но это уже вопрос политический...
Для этого есть 9834502356023765982365 специализированных политических сайта....
Мне одно непонятно.....
Зачем говорить что Зенит потратил 40 млн евро НАРОДНЫХ ДЕНЕГ и успешен....
А мы потратили 40 млн ЧАСТНЫХ ДЕНЕГ и в нижней части таблицы...
Может дело не в происхождении средств...а в умении тратить ???
Но это уже вопрос политический...
Для этого есть 9834502356023765982365 специализированных политических сайта....
Мне одно непонятно.....
Зачем говорить что Зенит потратил 40 млн евро НАРОДНЫХ ДЕНЕГ и успешен....
А мы потратили 40 млн ЧАСТНЫХ ДЕНЕГ и в нижней части таблицы...
Может дело не в происхождении средств...а в умении тратить ???
Вопрос в другом...в России деньги не имеют значения, когда речь идет о решении верхних задач...будь ты трижды олигарх...админресурс наше фсе)...причем верхний админресурс...
Вопрос в другом...в России деньги не имеют значения, когда речь идет о решении верхних задач...будь ты трижды олигарх...админресурс наше фсе)...причем верхний админресурс...
Одни качают недра в карман - называясь частниками..
Другие не притворяются и называются госкорпорацией..
Что не меняет ни сути ни смысла...
Кто то добычей..кто то методом спекуляций..кто то доступом к масс-медиа..кто то путём "прихватизации".....и что теперь сидеть и делить их на правильных и неправильных ??
И хватит уж чушь нести про то что кто то вкладывает "свои" деньги, кто то "не свои".....
Какая разница как называются деньги (недошедшие до народа) полученные за использование недр...будь то нефть,газ и пр...
По-твоему,каждый владелец или инвестор клуба (кроме Газпрома) прям с детства в копилку копеечку складывал...копил...накопил..вложил..)))
Незаоффшорили - и на том Спасибо....хоть что то в спорт идёт...
Ничего глупей не слышал чем определение "они тратят народные деньги"...)))
У денег нет определения свои,несвои,
Или тебе продавцы постоянно в магазине вопрос задают "Своими ли деньгами ты расплачиваешься,не имеешь ли ты случайно отношения к газовым ресурсам страны??"
Или ты рисуешь себе картину,что существует волшебная Нарния (в Питере)....где нет счёта деньгам,трать сколько душе угодно, ибо запасы безграничны и неподотчётны ???
Я тебя уверяю...там где есть что делить и что тратить - ответственности за расходом средств ни на грамм не меньше чем там где средства ограничены...
Одни качают недра в карман - называясь частниками..
Другие не притворяются и называются госкорпорацией..
Что не меняет ни сути ни смысла...
Кто то добычей..кто то методом спекуляций..кто то доступом к масс-медиа..кто то путём "прихватизации".....и что теперь сидеть и делить их на правильных и неправильных ??
И хватит уж чушь нести про то что кто то вкладывает "свои" деньги, кто то "не свои".....
Какая разница как называются деньги (недошедшие до народа) полученные за использование недр...будь то нефть,газ и пр...
По-твоему,каждый владелец или инвестор клуба (кроме Газпрома) прям с детства в копилку копеечку складывал...копил...накопил..вложил..)))
Незаоффшорили - и на том Спасибо....хоть что то в спорт идёт...
Ничего глупей не слышал чем определение "они тратят народные деньги"...)))
У денег нет определения свои,несвои,
Или тебе продавцы постоянно в магазине вопрос задают "Своими ли деньгами ты расплачиваешься,не имеешь ли ты случайно отношения к газовым ресурсам страны??"
Или ты рисуешь себе картину,что существует волшебная Нарния (в Питере)....где нет счёта деньгам,трать сколько душе угодно, ибо запасы безграничны и неподотчётны ???
Я тебя уверяю...там где есть что делить и что тратить - ответственности за расходом средств ни на грамм не меньше чем там где средства ограничены...
У меня возникает вопрос за, что вернули ВИП?"
Так посчитали нужным.
Будьте добры, задавайте вопросы касающиеся лично Вас.
Вопрос закрыт!
У меня возникает вопрос за, что вернули ВИП?"
Так посчитали нужным.
Будьте добры, задавайте вопросы касающиеся лично Вас.
Вопрос закрыт!