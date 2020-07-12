Иванов: «Даже второй состав „Зенита“ мог бы бороться за топ-5 РПЛ»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Зенит» был посвежее, все-таки у них большая ротация. Даже их второй состав мог бы спокойно бороться за место в пятерке РПЛ . Наверное, нам чуть-чуть не хватило сил. Сейчас тяжелый график.

Рассчитывали на победу. Даже при равных составах хотелось победить дома.