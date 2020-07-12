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Иванов: «Даже второй состав „Зенита“ мог бы бороться за топ-5 РПЛ»

12 июля 2020, 09:08
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Зенит» был посвежее, все-таки у них большая ротация. Даже их второй состав мог бы спокойно бороться за место в пятерке РПЛ. Наверное, нам чуть-чуть не хватило сил. Сейчас тяжелый график.

Рассчитывали на победу. Даже при равных составах хотелось победить дома.

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Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
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Все комментарии
andre_can
andre_can
12 июля в 12:41
    bosun
    bosun ответ VV V (раскрыть)
    12 июля в 12:03
      VV V
      VV V ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      12 июля в 11:25
      Государство РФ должно строить больницы, школы, ясли, детские сады, дороги ,а не содержать все Зениты , которых штуки три, может и четыре !
      VV V
      VV V ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      12 июля в 11:15, ред.
      В Зените нет НИ ОДНОГО своего футболиста, а только купленные готовые футболисты со всего мира, и заметь, что куплены за счёт государства, это же сколько можно построить детских садов во всей России, если Зенит просто расформировать ?????
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ VV V (раскрыть)
      12 июля в 10:56
      Да прочти я все хоть библиотеки Мира....ни на йоту не приближусь к тебе по уровню знаний....

      Ибо только великие и умнейшие могут зрить в корень...и глаголить истину...что мы видим ниже:
      "Зенит" играет лучше "Спартака" - из-за налогов (НДПИ)
      VV V
      VV V ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      12 июля в 10:45
      Только ты одно, юноша, не учёл....государственные компании почти не платят налог НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и этот налог должен возвращаться в государственную казну....., а он (налог) присосался к Зенитам-1,2, 3 и 4. Я советую тебе больше читать, только тогда ты сможешь стать таким же умным, как я !
      Valeron112
      Valeron112
      12 июля в 10:40
      Совершенно верно , в РПЛ Питер рулит стабильностью , но как еврокубки будто выпускает 5-й состав.
      Footbolista
      Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      12 июля в 10:37, ред.
      Никакой это не политический вопрос...это вопрос вполне себе практический...просто два "танка" стоимостью 40 млн. каждый идут разными путям ...один по шоссе едет...другой по минному полю...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Footbolista (раскрыть)
      12 июля в 10:31
      Правильно...
      Но это уже вопрос политический...
      Для этого есть 9834502356023765982365 специализированных политических сайта....

      Мне одно непонятно.....
      Зачем говорить что Зенит потратил 40 млн евро НАРОДНЫХ ДЕНЕГ и успешен....
      А мы потратили 40 млн ЧАСТНЫХ ДЕНЕГ и в нижней части таблицы...

      Может дело не в происхождении средств...а в умении тратить ???
      Footbolista
      Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      12 июля в 10:26
      Это очевидные вещи...зачем так подробно?)...
      Вопрос в другом...в России деньги не имеют значения, когда речь идет о решении верхних задач...будь ты трижды олигарх...админресурс наше фсе)...причем верхний админресурс...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ VV V (раскрыть)
      12 июля в 10:14, ред.
      Ты знаешь олигархов на данной территории и не имеющих отношения к ресурсам страны ???
      Одни качают недра в карман - называясь частниками..
      Другие не притворяются и называются госкорпорацией..
      Что не меняет ни сути ни смысла...
      Кто то добычей..кто то методом спекуляций..кто то доступом к масс-медиа..кто то путём "прихватизации".....и что теперь сидеть и делить их на правильных и неправильных ??
      И хватит уж чушь нести про то что кто то вкладывает "свои" деньги, кто то "не свои".....
      Какая разница как называются деньги (недошедшие до народа) полученные за использование недр...будь то нефть,газ и пр...
      По-твоему,каждый владелец или инвестор клуба (кроме Газпрома) прям с детства в копилку копеечку складывал...копил...накопил..вложил..)))
      Незаоффшорили - и на том Спасибо....хоть что то в спорт идёт...
      Ничего глупей не слышал чем определение "они тратят народные деньги"...)))
      У денег нет определения свои,несвои,
      Или тебе продавцы постоянно в магазине вопрос задают "Своими ли деньгами ты расплачиваешься,не имеешь ли ты случайно отношения к газовым ресурсам страны??"

      Или ты рисуешь себе картину,что существует волшебная Нарния (в Питере)....где нет счёта деньгам,трать сколько душе угодно, ибо запасы безграничны и неподотчётны ???
      Я тебя уверяю...там где есть что делить и что тратить - ответственности за расходом средств ни на грамм не меньше чем там где средства ограничены...
      Zenit_84
      Zenit_84
      12 июля в 10:04
      Даёшь Зенит-2 в РПЛ!
      Tangkuban
      Tangkuban
      12 июля в 09:50
        VV V
        VV V ответ ДАША Д (раскрыть)
        12 июля в 09:48
        Заметьте, причём скупили за общие деньги страны !
        VAN ARM
        VAN ARM
        12 июля в 09:46
        и первый без вливаний и фармов мог бы с большим трудом)))))))))))) но так совпало с юбилеем)))))))))))))
        VV V
        VV V
        12 июля в 09:37
          Аpбитр
          Аpбитр ответ Байкал-38 (раскрыть)
          12 июля в 09:35
          Добрый день.
          У меня возникает вопрос за, что вернули ВИП?"
          Так посчитали нужным.
          Будьте добры, задавайте вопросы касающиеся лично Вас.
          Вопрос закрыт!
          ДАША Д
          ДАША Д
          12 июля в 09:26
          Скупили всех лучших и гордятся этим.
          drug01
          drug01
          12 июля в 09:17
          Это просто шутка!
          cska vperiod
          cska vperiod
          12 июля в 09:17
          За чемпионство борются не составы команд а деньги, судьи и функционеры Питера.
          Alvish
          Alvish ответ shlomo (раскрыть)
          12 июля в 09:11
          Есть и четвертый - Оренбург.
          shlomo
          shlomo
          12 июля в 09:10
          Ну...третий состав (Сочи) играет же...:)))))
          Павел Амурский
          Павел Амурский
          12 июля в 09:09
          Это так и есть.
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