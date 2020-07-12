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Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным»

12 июля 2020, 00:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал порассуждал о предстоящей встрече против «Зенита» в 1/2 финала Кубка России.

Надеюсь, что мы подойдем к поединку в лучшей форме. Игры против таких команд хорошо сказываются на нас. С остальными командами сложно что-то создать. Матч с «Зенитом» будет отличным. Надеюсь, мы сможем показать свою игру. Мы должны продолжать работать, становиться опаснее. Мы должны обыграть их, Кубок — наш шанс.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 00:07
зато уйдешь заплаканный как обычно
cska1948
cska1948
12 июля в 10:44
"...Надеюсь, мы сможем показать свою игру..."
----------------
В таком случае, чью игру вы показывали в последних матчах?
kastites
kastites
12 июля в 10:18
Зенит победит 7-0
Санчо Панса
Санчо Панса
12 июля в 10:12
Да и это будет разгром хрюшек в Питере! Впрочем, это будет продолжением приятных традиций)
VV V
VV V
12 июля в 10:06, ред.
    Valeron112
    Valeron112
    12 июля в 08:42
    Ну хоть на поле то он выйдет? Чтоб потом своё интервью опровергнуть.)
    nubom
    nubom
    12 июля в 08:41
    Спартак выиграет по пенальти... Его с нетерпением ждут в Европе!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    12 июля в 08:29
    Последний матч для Тедеску
    ABir
    ABir
    12 июля в 07:43
    Будет хороший футбол, а победит, кому больше нужно.
    Zenit_84
    Zenit_84
    12 июля в 07:38
    И не рассчитывайте!
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 июля в 07:31
    прям страшно подумать что ты этим хотел сказать)))))))))))))))
    Tangkuban
    Tangkuban
    12 июля в 07:18
    После матча Тедеско могут выгнать.
    beefs
    beefs
    12 июля в 07:17
    Зенит с кубком?!???
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    12 июля в 07:14
    Зениту нужен золотой дубль
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    12 июля в 07:13
    Много должен отгрузить Зенит голов. )
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 июля в 07:12
    Кубок - это второй по значимости трофей, так что Зенит будет рвать и метать. И у них преимущество солидное, они же дают отдохнуть основе. Спартак же этого сделать не может, поскольку может вылететь в пердив.
    Eddja
    Eddja
    12 июля в 07:08
    Зениту крупной победы!
    mihaluch
    mihaluch
    12 июля в 07:05
    Это последний шанс для Тедеско.
    drug01
    drug01
    12 июля в 07:03
    Только какой результат,,,?
    Brigar
    Brigar
    12 июля в 06:30
    Крал, может быть, и обыграет, если налысо подстригется.
    КЭТиК
    КЭТиК
    12 июля в 06:20
    Тут чуда не будет.
    ДСА
    ДСА
    12 июля в 06:19
    Хоть разок бы собраться и сыграть.
    ДАША Д
    ДАША Д
    12 июля в 06:17
    Не попасть бы под разгром.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 июля в 06:15
    После не внятных игр, жду с опасением
    beefs
    beefs
    12 июля в 05:40
    Хотелось бы верить...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 июля в 05:36
    Все понятно.
    Это Спартачи еще играть не научились. А вот к матчу с Зенитом как наааатренируются и порвут питерских как Шарик грелку.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    12 июля в 04:34
    Питерцы показали уже вам как будет "отлично"....
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    12 июля в 03:41
    Победы Спартаку. Медведева в отставку.
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 июля в 02:11
    Не пойму а с Ахматом 15-го июля не будут играть.
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 июля в 02:06
    Хрющам кроме 11-12 места больше ничего не светит.
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