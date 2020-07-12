Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным»

Полузащитник «Спартака» порассуждал о предстоящей встрече против «Зенита» в 1/2 финала Кубка России.

Надеюсь, что мы подойдем к поединку в лучшей форме. Игры против таких команд хорошо сказываются на нас. С остальными командами сложно что-то создать. Матч с «Зенитом» будет отличным. Надеюсь, мы сможем показать свою игру. Мы должны продолжать работать, становиться опаснее. Мы должны обыграть их, Кубок — наш шанс.