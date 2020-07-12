Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал порассуждал о предстоящей встрече против «Зенита» в 1/2 финала Кубка России.
Надеюсь, что мы подойдем к поединку в лучшей форме. Игры против таких команд хорошо сказываются на нас. С остальными командами сложно что-то создать. Матч с «Зенитом» будет отличным. Надеюсь, мы сможем показать свою игру. Мы должны продолжать работать, становиться опаснее. Мы должны обыграть их, Кубок — наш шанс.
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В таком случае, чью игру вы показывали в последних матчах?
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В таком случае, чью игру вы показывали в последних матчах?
P.S. стыдно за все Зениты, очень стыдно !
P.S. стыдно за все Зениты, очень стыдно !
Это Спартачи еще играть не научились. А вот к матчу с Зенитом как наааатренируются и порвут питерских как Шарик грелку.
Это Спартачи еще играть не научились. А вот к матчу с Зенитом как наааатренируются и порвут питерских как Шарик грелку.