Ловчев: «Футболисты „Спартака“ не понимают, в какой команде они играют»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении красно-белых от «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ.
Я с сожалением смотрю на нынешний «Спартак». На протяжении долгого времени клуб берет слабых игроков. Это не уровень для соперничества с «Зенитом». Там Малкома берут, а здесь молодых игроков, того же Умярова. Это две большие разницы. Смотрю их последние матчи и вижу игроков, которые не понимают, в какой команде они играют, что за нее надо драться. А они катают мячик, куда-то его подают.
Во всех летних матчах должны были брать очки, никому вчистую не проиграли. А это уже заявка на 6 место как минимум.
Я не понимаю, откуда сыпятся эти поражения, как вчера. Полное преимущество, а проигрыш из-за этого вшивого автогола.
Во всех летних матчах должны были брать очки, никому вчистую не проиграли. А это уже заявка на 6 место как минимум.
Я не понимаю, откуда сыпятся эти поражения, как вчера. Полное преимущество, а проигрыш из-за этого вшивого автогола.
--------------------------------
А вам не кажется странным, что для улучшения работы в селекции приглашают не футбольного специалиста, а управленца-хозяйственника?
--------------------------------
А вам не кажется странным, что для улучшения работы в селекции приглашают не футбольного специалиста, а управленца-хозяйственника?
Но почему Ловчев сравнивает приобретение Малкома и Умярова ???
Когда на Рошу-Тиля-Крала потрачено больше чем на Малкома....
Наверно приглашение Газизова и подразумевает упорядочить и улучшить работу в селекции в том числе....
По сути то надо было приобрести двух-трёх добротных игроков...(как Зенит прошлой зимой..Азмун,Барриос,Ракицкий)
Цорн конечно "промахнулся"...пока остальные усилялись (Влашич,Крыховяк,Малком) он привёз игроков не сумевших заменить Фернандо,Глушакова,Зе Луиша,Адриано,Промеса...
Удачи в летнее трансферное окно.....
Но почему Ловчев сравнивает приобретение Малкома и Умярова ???
Когда на Рошу-Тиля-Крала потрачено больше чем на Малкома....
Наверно приглашение Газизова и подразумевает упорядочить и улучшить работу в селекции в том числе....
По сути то надо было приобрести двух-трёх добротных игроков...(как Зенит прошлой зимой..Азмун,Барриос,Ракицкий)
Цорн конечно "промахнулся"...пока остальные усилялись (Влашич,Крыховяк,Малком) он привёз игроков не сумевших заменить Фернандо,Глушакова,Зе Луиша,Адриано,Промеса...
Удачи в летнее трансферное окно.....
Если и есть в Спартаке несоответствие, то только в соотношении цена-качество- результат.
Если и есть в Спартаке несоответствие, то только в соотношении цена-качество- результат.