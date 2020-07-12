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Ловчев: «Футболисты „Спартака“ не понимают, в какой команде они играют»

12 июля 2020, 08:12
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении красно-белых от «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ.

Я с сожалением смотрю на нынешний «Спартак». На протяжении долгого времени клуб берет слабых игроков. Это не уровень для соперничества с «Зенитом». Там Малкома берут, а здесь молодых игроков, того же Умярова. Это две большие разницы. Смотрю их последние матчи и вижу игроков, которые не понимают, в какой команде они играют, что за нее надо драться. А они катают мячик, куда-то его подают.

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Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
13 июля в 22:11
опять очередное дно. еще повезло что нет стыковых. а так бы хорошо было
andrefino13
andrefino13
12 июля в 14:38
Какие управленцы,такие и результаты.Кормите дальше бездарей,не имеющих футбольного прошлого и образования,они себе на жизнь зарабатывают...
Мы не рабы
Мы не рабы
12 июля в 13:59
В нетрадициооной.
Эльмот
Эльмот
12 июля в 12:01, ред.
За такие деньги никто не поймет в какой команде играет.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
12 июля в 10:37
Гнать всех в шею.
makkie
makkie
12 июля в 10:34
Удручает не столько игра, сколько результаты.
Во всех летних матчах должны были брать очки, никому вчистую не проиграли. А это уже заявка на 6 место как минимум.
Я не понимаю, откуда сыпятся эти поражения, как вчера. Полное преимущество, а проигрыш из-за этого вшивого автогола.
cska1948
cska1948
12 июля в 10:31
От понимания футболиста того, в какой команде он играет, у него мастерства не прибавится! Это тем, кто приглашает в СпаМ игроков надо это понимать! Что, Умяров виноват в том, что его пригласили в СпаМ, а не какого-то звёздного игрока?
Aris
Aris
12 июля в 10:27
А они и не играют! Когда сброд выходит на поле становится неприятно туда смотреть. Посмотрите на Тедеску? Это тренер???
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 июля в 10:21
"...Наверно приглашение Газизова и подразумевает упорядочить и улучшить работу в селекции в том числе...."
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А вам не кажется странным, что для улучшения работы в селекции приглашают не футбольного специалиста, а управленца-хозяйственника?
Carcasss
Carcasss
12 июля в 09:53
Терри верните и Олега Георгиевича, свиньи!
Не верю 90-м
Не верю 90-м
12 июля в 09:41
Как раз все поняли, что играют в слабеньком середняке, и опечалились.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 июля в 09:23
Главная беда - Федун.
mensk
mensk
12 июля в 09:23
Мысли этих игроков совсем другие: платят и ладно...
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 09:20
Почему нынешнему "Спартаку" надо на "Зенит" ориентироваться? Есть команды,которые в таблице поближе.А если про КУбок,то там всё прискорбно будет.
Karkaz
Karkaz
12 июля в 09:14
Там и Федун не понимает, какой командой руководит, что говорить о всех остальных
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
12 июля в 09:12
    andre_can
    andre_can
    12 июля в 09:12
      mihaluch
      mihaluch
      12 июля в 08:53
      Спартак середняк и этим всё сказано.
      Eddja
      Eddja
      12 июля в 08:46, ред.
      Верните Кононова, Глушакова и Шуррле.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      12 июля в 08:45
      Да они играть не умеют, пнул да побежал, весь рисунок
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      12 июля в 08:45
      Понятно что на данный момент...после ушедших Промеса,Зе,Фернандо,Адриано подбор игроков у Зенита лучше....
      Но почему Ловчев сравнивает приобретение Малкома и Умярова ???
      Когда на Рошу-Тиля-Крала потрачено больше чем на Малкома....
      Наверно приглашение Газизова и подразумевает упорядочить и улучшить работу в селекции в том числе....
      По сути то надо было приобрести двух-трёх добротных игроков...(как Зенит прошлой зимой..Азмун,Барриос,Ракицкий)
      Цорн конечно "промахнулся"...пока остальные усилялись (Влашич,Крыховяк,Малком) он привёз игроков не сумевших заменить Фернандо,Глушакова,Зе Луиша,Адриано,Промеса...
      Удачи в летнее трансферное окно.....
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Brigar (раскрыть)
      12 июля в 08:44
      Ловчев и Мостовой - это заслуженные мастера по переобуванию.
      Не верю 90-м
      Не верю 90-м
      12 июля в 08:41
      Когда платят такие бешеные зарплаты и ничего не требуют, то и напрягаться не стоит, да и болельщиков свиных это устраивает.
      КАМЮ
      КАМЮ ответ ДСА (раскрыть)
      12 июля в 08:39
      А какой у команды статус? Все последние годы середняк. И игроки соответствующие - середняки.
      Если и есть в Спартаке несоответствие, то только в соотношении цена-качество- результат.
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
      12 июля в 08:38
      Ловчев недавно утверждал что ему нравиться игра Спартака)) да и Широков тоже так говорил
      Brigar
      Brigar
      12 июля в 08:36
      Два дня назад Ловчев утверждал, что спартак команда уровня Лиги Чемпионов, откуда такое лицемерие?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      12 июля в 08:35, ред.
      А в какой команде они играют??? А играют они в команде , которая пытается бороться за 6е место. Пытается, но не получается. Вот и вчера весь матч крутились вокруг штрафной , но пробиться к воротам не могли. Так что , на что наиграли , то и получили. Десятое место - это ж не последнее . Цифра круглая, можно даже сказать - юбилейная!!!
      ДСА
      ДСА
      12 июля в 08:24
      Уровень игроков не соответствует статусу команды.
      Valeron112
      Valeron112
      12 июля в 08:23
      Как сказал бы Черданцев...перефразирую "там пора уже всё заканчивать.'
      beefs
      beefs
      12 июля в 08:20
      а они хотят понимать?
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