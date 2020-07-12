Ловчев: «Футболисты „Спартака“ не понимают, в какой команде они играют»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении красно-белых от «Сочи» (0:1) в 28-м туре РПЛ .

Я с сожалением смотрю на нынешний «Спартак». На протяжении долгого времени клуб берет слабых игроков. Это не уровень для соперничества с «Зенитом». Там Малкома берут, а здесь молодых игроков, того же Умярова. Это две большие разницы. Смотрю их последние матчи и вижу игроков, которые не понимают, в какой команде они играют, что за нее надо драться. А они катают мячик, куда-то его подают.