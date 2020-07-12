Аршавин: «Только большая удача позволит „Спартаку“ победить „Зенит“»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России поделился мнением о поражении «Спартака» в 28-м туре РПЛ против «Сочи» (0:1).

Мирзов чуть добавил «Спартаку» остроты, но это было далеко от счастья. «Сочи» не пришлось затрачивать суперусилий, чтобы отстоять минимальное преимущество.

В каком бы «Спартак» ни был состоянии или составе, в матче против «Зенита» он отдаст все. Но «Спартаку» будет тяжело, только большая удача позволит им победить в Петербурге.