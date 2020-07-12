ГлавнаяНовости

Аршавин: «Только большая удача позволит „Спартаку“ победить „Зенит“»

12 июля 2020, 08:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о поражении «Спартака» в 28-м туре РПЛ против «Сочи» (0:1).

Мирзов чуть добавил «Спартаку» остроты, но это было далеко от счастья. «Сочи» не пришлось затрачивать суперусилий, чтобы отстоять минимальное преимущество.

В каком бы «Спартак» ни был состоянии или составе, в матче против «Зенита» он отдаст все. Но «Спартаку» будет тяжело, только большая удача позволит им победить в Петербурге.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии4
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии5
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии7
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответ n272nm (раскрыть)
14 июля в 16:32
ПОДДЕРЖИВАЮ
Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 16:32
    n272nm
    n272nm ответ VV V (раскрыть)
    12 июля в 22:33
      VV V
      VV V ответ n272nm (раскрыть)
      12 июля в 21:31
        112910415
        112910415
        12 июля в 14:03
        мнение Аршавина совершенно справедливо
        n272nm
        n272nm ответ VV V (раскрыть)
        12 июля в 13:31, ред.
        Слежу за футболом чуть меньше 50 лет. Не знаю команды гаже чем Спартак! За все время существования Спартак ничего не выиграл в Европе. Постоянные скандалы, скотское отношение к собственным воспитанникам, открытая зависть к соперникам, постоянная теооия заговоров, нечестная борьба с использованием бромантана и многое другое. Сопли поводу дорогих легионеров, вообще, смешны. Первым дорогим легионером был Кавегаги. На тот момент мясные с понтом объясняли, что это Спартак и кому, как не ему покупать дорогущих игроков. После этого слушать твой плач просто смешно. Ты если чего не помнишь - обращайся, я напомню!
        VV V
        VV V
        12 июля в 13:21
        50 лет уже слежу за футболом, но гаже Зенита, чем сейчас, не видел команды: раньше хоть Аршавин и Кержаков были местные, а сейчас.....одни гастарбайтеры, купленные за общие государственные деньги страны. За Зенит болеть стыдно и непатриотично !!!
        Azu-Killah37
        Azu-Killah37
        12 июля в 10:57
        Если Спартак будет суперзаряжен морально, тем более после такой фразы медведева, то он может и удивить
        Александр Иост
        Александр Иост
        12 июля в 10:26
        Интересно узнать, а Газпром уже купил судью? Или после матча?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        12 июля в 09:57
        Зенит почти вторым составом играл с Ахматом и не проиграл. Спартак почти основой проиграл . Но это ничего не значит.
        У Спартака последний шанс зацепиться за еврокубки, Тедеско нужно доказать, что он тренер, игрокам- что они должны быть в основе. Так что Зениту придется очень тяжко. Надеюсь, Семак сможет настроить команду на победный лад.
        Но и в случае проигрыша не расстроюсь. В ЛЕ напрямую попадет команда, заработавшая это своим трудом, а не вместо чемпиона...
        КЭТиК
        КЭТиК
        12 июля в 09:28
        Если что, судьи Зениту помогут.
        Василий 50
        Василий 50
        12 июля в 09:20
        Она и позволит.
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        12 июля в 09:17
        Стимулирование судей федуном ещё никто не отменял
        andre_can
        andre_can
        12 июля в 09:09
          волгодон 2
          волгодон 2
          12 июля в 09:02
          Чтобы разбить заговор стоит попытаться осуществить занос.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          12 июля в 08:57
          Нет смысла говорить что то перед матчем...
          Игра покажет...
          Кидать шапки неумно и неуместно....
          Спартак умеет настраиваться на сильных соперников....
          Тодеско этим составом побеждал и Локо а чемпе и ЦСКА в Кубке....
          Красивой игры и честного судейства...
          jilbar
          jilbar
          12 июля в 08:57
          Спартаку будет не так стыдно, не Уралу проиграть или Tосно.
          SHMEL
          SHMEL
          12 июля в 08:43
          Клубу ногомячистов спартак поможет только очищение пердивом.
          Педро тарасовский
          Педро тарасовский
          12 июля в 08:43
          Для победы над Зенитом нужно взять реванш у Тамбова и Сочи.
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          12 июля в 08:42
          Если у Зенита удалят трех игроков, может тогда Спартак до дополнительного времени и дотянет.
          Columb
          Columb
          12 июля в 08:37
          Не везет нынче спартаку.
          nubom
          nubom ответ shlomo (раскрыть)
          12 июля в 08:35
          ... и без травм...
          VAN ARM
          VAN ARM
          12 июля в 08:32
          с такой игрой как с тереком могут и должны)))))
          shlomo
          shlomo
          12 июля в 08:29
          Хочется, чтобы получился просто хороший матч с хорошим футболом...
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          12 июля в 08:26
          Шава прав насчёт удачи
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100