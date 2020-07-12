Аршавин: «Только большая удача позволит „Спартаку“ победить „Зенит“»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о поражении «Спартака» в 28-м туре РПЛ против «Сочи» (0:1).
Мирзов чуть добавил «Спартаку» остроты, но это было далеко от счастья. «Сочи» не пришлось затрачивать суперусилий, чтобы отстоять минимальное преимущество.
В каком бы «Спартак» ни был состоянии или составе, в матче против «Зенита» он отдаст все. Но «Спартаку» будет тяжело, только большая удача позволит им победить в Петербурге.
Игра покажет...
Кидать шапки неумно и неуместно....
Спартак умеет настраиваться на сильных соперников....
Тодеско этим составом побеждал и Локо а чемпе и ЦСКА в Кубке....
Красивой игры и честного судейства...
Игра покажет...
Кидать шапки неумно и неуместно....
Спартак умеет настраиваться на сильных соперников....
Тодеско этим составом побеждал и Локо а чемпе и ЦСКА в Кубке....
Красивой игры и честного судейства...
У Спартака последний шанс зацепиться за еврокубки, Тедеско нужно доказать, что он тренер, игрокам- что они должны быть в основе. Так что Зениту придется очень тяжко. Надеюсь, Семак сможет настроить команду на победный лад.
Но и в случае проигрыша не расстроюсь. В ЛЕ напрямую попадет команда, заработавшая это своим трудом, а не вместо чемпиона...
У Спартака последний шанс зацепиться за еврокубки, Тедеско нужно доказать, что он тренер, игрокам- что они должны быть в основе. Так что Зениту придется очень тяжко. Надеюсь, Семак сможет настроить команду на победный лад.
Но и в случае проигрыша не расстроюсь. В ЛЕ напрямую попадет команда, заработавшая это своим трудом, а не вместо чемпиона...