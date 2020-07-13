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«Ростов» опроверг информацию о кадровых изменениях в клубе

13 июля 2020, 13:26

«Ростов» выступил с официальным заявлением по поводу возможной кадровой перестановки в клубе.

Недавно стало известно, что руководство «Ростова», которое состоит из инвестора и президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, покинет клуб.

«Это неправда», — коротко прокомментировал ситуацию Арутюнянц. 

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Союзник противников (раскрыть)
13 июля в 16:08
Заметь, я "пришпилил" Зенит к провинциальным командам, дающим бой столичным клубам. А вот в каком поколении я питерец, ваще не важно. Тем более я из области...
Вова Туземец
Вова Туземец
13 июля в 14:50
Значит Валера верим.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 14:31
Всё увидим позже.Бердыев тоже был "неприкасаемым знаменем" и тоже "всё врали",а потом что получилось? Ростов-папа-"пьющий папа",мало-ли что с бодуна учинит! По мне,так пусть Валера работает,а то,не дай бог,снова "Спартак" возглавит.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 14:29
...и себя уверенно в компанию пришпилил,провинциал из путинской резервной столицы.Тьфу,бескультурная завистливая "столица"!!!Видимо,тоже "питерец в первом поколении".
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 14:17
Поживем посмотрим))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 14:06
Как говорится "Не дождётесь!"
Действительно, будет жаль Ростов, если названные люди его покинут.
Создана самобытная команда, не первый год стабильно находящаяся вверху таблицы.
Конечно, не всем это по вкусу, вот и идут вбросы или провокации с целью создать нервную обстановку в команде. А может, и действительно что-то тлеет и дымит.
Лично мне хотелось бы, чтобы это оказалось утятиной. Противостояние Зенита, Краснодара и Ростова против столичных команд создали главную интригу чемпионата....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 июля в 13:56
Что сказать, отрадно.
Аксинья
Аксинья
13 июля в 13:55
Скоро в области будут перевыборы губера и надо было Голубеву напомнить что если контрольный пакет фк "Ростов" в руках облбюджета, а конкректно в его руках то необходимо делать финансовые вливания в клуб)) Всего то и делов, а Шнобель сразу из мухи слона сотворил))
112910415
112910415
13 июля в 13:46
неужели клуб их покинет ?!
mihaluch
mihaluch
13 июля в 13:40
Опять работа Шнобеля.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 июля в 13:34
Убрать нужно только Карпина...
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 13:34
Если где то есть дымок, возможно есть и огонек.
Не хотелось бы конечно, чтоб это произошло.
А может Федун Карпина сосватал???
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 июля в 13:30
Зачем?
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