«Ростов» опроверг информацию о кадровых изменениях в клубе

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13 июля 2020, 13:26

«Ростов» выступил с официальным заявлением по поводу возможной кадровой перестановки в клубе.

Недавно стало известно, что руководство «Ростова», которое состоит из инвестора и президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, покинет клуб.

«Это неправда», — коротко прокомментировал ситуацию Арутюнянц.