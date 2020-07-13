«Ростов» опроверг информацию о кадровых изменениях в клубе

«Ростов» выступил с официальным заявлением по поводу возможной кадровой перестановки в клубе.
Недавно стало известно, что руководство «Ростова», которое состоит из инвестора и президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, покинет клуб.
«Это неправда», — коротко прокомментировал ситуацию Арутюнянц.
Действительно, будет жаль Ростов, если названные люди его покинут.
Создана самобытная команда, не первый год стабильно находящаяся вверху таблицы.
Конечно, не всем это по вкусу, вот и идут вбросы или провокации с целью создать нервную обстановку в команде. А может, и действительно что-то тлеет и дымит.
Лично мне хотелось бы, чтобы это оказалось утятиной. Противостояние Зенита, Краснодара и Ростова против столичных команд создали главную интригу чемпионата....
Действительно, будет жаль Ростов, если названные люди его покинут.
Создана самобытная команда, не первый год стабильно находящаяся вверху таблицы.
Конечно, не всем это по вкусу, вот и идут вбросы или провокации с целью создать нервную обстановку в команде. А может, и действительно что-то тлеет и дымит.
Лично мне хотелось бы, чтобы это оказалось утятиной. Противостояние Зенита, Краснодара и Ростова против столичных команд создали главную интригу чемпионата....
Не хотелось бы конечно, чтоб это произошло.
А может Федун Карпина сосватал???
Не хотелось бы конечно, чтоб это произошло.
А может Федун Карпина сосватал???