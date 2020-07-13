Круговой: «У нас есть возможность занять шестое место»

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о целях башкирского клуба на оставшийся отрезок чемпионата.
Концовка чемпионата – важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с «Уралом» и «Ростовом».
Цель у нас одна – в каждом матче добиваться положительного результата, другой вопрос, что где-то получается, а где — то нет. У нас есть возможность занять шестое место в турнирной таблице, так что будем болеть за «Зенит» в кубке и сами идти к этой цели!
Напомним, что сегодня «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом».
То же самое касается и суперкубка. Сделала команда дубль, так отдайте ей СК сразу. Ведь когда команда, заняв второе место в ЧР, берет СК - это попахивает маразмом.
То же самое касается и суперкубка. Сделала команда дубль, так отдайте ей СК сразу. Ведь когда команда, заняв второе место в ЧР, берет СК - это попахивает маразмом.
Команда вылетевшая из Кубка ещё в октябре...попадает в еврокубки из-за победителя в Кубке...)))
Неудивительно что Кубок многие просто игнорят...ибо даже выход в финал не даёт никаких бонусов,проигравшему...
Команда вылетевшая из Кубка ещё в октябре...попадает в еврокубки из-за победителя в Кубке...)))
Неудивительно что Кубок многие просто игнорят...ибо даже выход в финал не даёт никаких бонусов,проигравшему...
Молиться на победу Зенита в Кубке и сыграть пару матчей с какими нибудь албанцами, вылететь и повиснуть якорем в коэфициентах?
Именно поэтому я не желаю победы Зенита в Кубке. Попадать в еврокубки нужно своим трудом, т.е. победив в Кубке России, а не заменяя этого победителя.
В этом случае было бы справедливей отправлять финалиста, а не везунчика с шестого места...
Молиться на победу Зенита в Кубке и сыграть пару матчей с какими нибудь албанцами, вылететь и повиснуть якорем в коэфициентах?
Именно поэтому я не желаю победы Зенита в Кубке. Попадать в еврокубки нужно своим трудом, т.е. победив в Кубке России, а не заменяя этого победителя.
В этом случае было бы справедливей отправлять финалиста, а не везунчика с шестого места...