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Круговой: «У нас есть возможность занять шестое место»

13 июля 2020, 00:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о целях башкирского клуба на оставшийся отрезок чемпионата.

Концовка чемпионата – важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с «Уралом» и «Ростовом».

Цель у нас одна – в каждом матче добиваться положительного результата, другой вопрос, что где-то получается, а где — то нет. У нас есть возможность занять шестое место в турнирной таблице, так что будем болеть за «Зенит» в кубке и сами идти к этой цели!

Напомним, что сегодня «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 11:09, ред.
Кто в КР второе место занял , тот и должен играть в ЕК , если победитель место в ЕК обеспечил.. Это же два обособленных турнира. Но наши толстолобики пошли на это, потому как многие сильные команды просто игнорировали кубок и часто в финал выходили очень слабые команды, которым в ЕК и пары очков не набрать. Был же период, когда финалист выходил в ЕК, но потом это правило отменили.
То же самое касается и суперкубка. Сделала команда дубль, так отдайте ей СК сразу. Ведь когда команда, заняв второе место в ЧР, берет СК - это попахивает маразмом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 июля в 10:41
Вот и я об этом . Так же чудесно для меня выглядит НЕ вылет команды РПЛ благодаря НЕ входу команды из ФНЛ. 15 команда РПЛ одна из худших, почему вместо Химок нельзя запустить одну из лучших команд ФНЛ С ТРЕТЬЕГО МЕСТА? Это подхлестнуло бы команды играть лучше, а не абы как...
Аксинья
Аксинья
13 июля в 08:49
Оставьте шестое место для Динамо иначе нарветесь на неприятности от РФС ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 08:42
Регламент - чудо....
Команда вылетевшая из Кубка ещё в октябре...попадает в еврокубки из-за победителя в Кубке...)))
Неудивительно что Кубок многие просто игнорят...ибо даже выход в финал не даёт никаких бонусов,проигравшему...
112910415
112910415
13 июля в 07:42
6 место реально, как никогда
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 07:30
В еврокубках делать нечего - только устать.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 07:28
Займут шестое место и зазнаются.
Вова Туземец
Вова Туземец
13 июля в 07:21
Так же как и у Спартака попасть в зону стыков.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:17
вы всё ......упустили)))))
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 07:15
Шансы реальные а там смотришь и ЛЕ светит.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 06:54
Сезон то отбегает!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 06:39
Не видать вам шестого места
mihaluch
mihaluch
13 июля в 06:23
Зачем Уфе в еврокубки?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 05:45, ред.
Шестое место при таких соперниках может и займёте. А дальше?
Молиться на победу Зенита в Кубке и сыграть пару матчей с какими нибудь албанцами, вылететь и повиснуть якорем в коэфициентах?
Именно поэтому я не желаю победы Зенита в Кубке. Попадать в еврокубки нужно своим трудом, т.е. победив в Кубке России, а не заменяя этого победителя.
В этом случае было бы справедливей отправлять финалиста, а не везунчика с шестого места...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
13 июля в 01:00
Стасик наблюдает за ним наверняка. Но возраст пугает.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 00:48
Попрбовать можно!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 00:38
Это правильное желание.
drug01
drug01
13 июля в 00:38
желаем удачи!!!!
swift stream
swift stream
13 июля в 00:38
Удачи Уфе в чемпионате!
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