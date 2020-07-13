Круговой: «У нас есть возможность занять шестое место»

Защитник «Уфы» рассказал о целях башкирского клуба на оставшийся отрезок чемпионата.

Концовка чемпионата – важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с «Уралом» и «Ростовом».

Цель у нас одна – в каждом матче добиваться положительного результата, другой вопрос, что где-то получается, а где — то нет. У нас есть возможность занять шестое место в турнирной таблице, так что будем болеть за «Зенит» в кубке и сами идти к этой цели!