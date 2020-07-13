Червиченко: «„Спартак“ ждёт кошмарный итоговый результат в чемпионате»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние неудачи москвичей в РПЛ.
Сейчас уже очевидно, что команду ждет кошмарный итоговый результат в чемпионате. И его просто нужно доиграть, думая о том, как строить клуб в следующем розыгрыше. На что-то претендовать прямо сейчас можно только в Кубке России. В чемпионате всё потеряно и бороться не за что.
под крышей дома своего.
под крышей дома своего.
Таким образом СпаМ сохранит прописку в РПЛ на следующий сезон! Вот радость то в Тарасовке!
Таким образом СпаМ сохранит прописку в РПЛ на следующий сезон! Вот радость то в Тарасовке!
А гонору-то до сих пор у хрюш как будто европейский кубок выиграли.)))))))
А гонору-то до сих пор у хрюш как будто европейский кубок выиграли.)))))))
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По приданию Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы выдавить из них психологию раба. А Федун вас "водит", чтобы выдавить из вас психологию победителя. Потерпите, осталось недолго! Всёго-то каких-то 13 лет осталось и 6 место в чемпионате будете воспринимать за счастье!
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По приданию Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы выдавить из них психологию раба. А Федун вас "водит", чтобы выдавить из вас психологию победителя. Потерпите, осталось недолго! Всёго-то каких-то 13 лет осталось и 6 место в чемпионате будете воспринимать за счастье!
Вы всю жизнь были в этих краях,а мы брали каждый год титул за титулом)
Сезон не то что проваленный,,он просто НИКАКОЙ!
Смейтесь смейтесь,мы по осени будем смеяться в турнире где нет Дюкова!
Вы всю жизнь были в этих краях,а мы брали каждый год титул за титулом)
Сезон не то что проваленный,,он просто НИКАКОЙ!
Смейтесь смейтесь,мы по осени будем смеяться в турнире где нет Дюкова!