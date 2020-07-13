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Червиченко: «„Спартак“ ждёт кошмарный итоговый результат в чемпионате»

13 июля 2020, 08:18

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние неудачи москвичей в РПЛ.

Сейчас уже очевидно, что команду ждет кошмарный итоговый результат в чемпионате. И его просто нужно доиграть, думая о том, как строить клуб в следующем розыгрыше. На что-то претендовать прямо сейчас можно только в Кубке России. В чемпионате всё потеряно и бороться не за что. 

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
13 июля в 14:59
"Зенит" не дрейфит ничего...
под крышей дома своего.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
13 июля в 13:23
В первый же сезон с ВАР мы видим реальный уровень cпартака. В следующем сезоне - борьба за выживание
Сп62
Сп62
13 июля в 12:45
Как не хаят здесь Спартак, а всё таки Зенит испугался провести жеребьёвку по месту встречи в КР. А теперь кричите и дальше, и громче.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
13 июля в 12:11
Конечно,ибо это в русских традициях появления новых терминов,ну совсем как термин "промышленность"(от "промысел") в 19 веке!
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
13 июля в 11:51
Перечитал и даже самому понравилось. Поэтому исправлять не буду!
-Хостинский-
-Хостинский-
13 июля в 11:44
Ванга прям
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
13 июля в 10:57
Достойное поражение в борьбе.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
13 июля в 10:56
Как Вы хорошо оговорились-"увалит"! Отличный термин для действий Федуна! Можно ещё-"завалит".
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 10:55
А так красиво начиналось :К нам едут гениальные немцы! Обычное заблуждение.Такой результат мог "обеспечить" любой российский неуч.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:53, ред.
Ничего катастрофического,десятое место,к чему им не привыкать.А Кубок-это такая же мечта,как мечта Миллера о финале Кубка ЛЧ.Красивая,но мечта.Без всякой иронии и сарказма,в столкновении "Зенита" и "Спартака" есть один аргумент в пользу хряков на исход матча :Техническое поражение "Зенита".Остальные возможности чисто теоретическое :Массовая диарея питерцев,скупка Федуном всех активов РПЛ и РФС,прибытие марсиан...А игровых - нет :"воля-волей,если сил невпроворот"...
makkie
makkie
13 июля в 10:52
Такое ощущение, что вернулись в эпоху правления Червиченко - безнадёга, поражение за поражением, отсутствие мотивации и т.д.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 10:45
Федун ждёт игры в Питере. После чего и увалит Тедеско.
cska1948
cska1948
13 июля в 10:43
После 28 туров красно-белые идут на одиннадцатом месте, набрав 33 очка. На предпоследней строчке в таблице расположились самарские «Крылья Советов», у которых 27 очков. Поскольку «Спартак» дважды победил самарцев в очных встречах, то команда Андрея Талалаева не сумеет опередить спартаковцев в таблице.
Таким образом СпаМ сохранит прописку в РПЛ на следующий сезон! Вот радость то в Тарасовке!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 10:40
Видно хороший контракт у Тедески, раз Федун его не увольняет?!? Компенсацию ведь надо платить. Хотя многих тренеров Федун уволил и за меньшие прегрешения.
Заброда
Заброда
13 июля в 10:16
С таким огромным бюджетом ни одна комианда в мире так не опускается.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 июля в 10:12
Я бы перефразировал и сказал, что спартак и есть самый страшный кошмар этого чемпионата, эдакий ужас летящий в бездну на крыльях федуна с багажом цорна.
Binger
Binger
13 июля в 10:11
А в кубок Тины их теперь хоть пригласят или будет уже Уфа?
swift stream
swift stream
13 июля в 10:04
Итог плодотворной работы.
oFANATo
oFANATo
13 июля в 10:01, ред.
«„спартак“ ждёт кошмарный итоговый результат в чемпионате»

А гонору-то до сих пор у хрюш как будто европейский кубок выиграли.)))))))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
13 июля в 09:53
Червиченко сделал посыл в пользу Спартака (КР), удивительно )
cska1948
cska1948 ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
13 июля в 09:52
мы брали каждый год титул за титулом)
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По приданию Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы выдавить из них психологию раба. А Федун вас "водит", чтобы выдавить из вас психологию победителя. Потерпите, осталось недолго! Всёго-то каких-то 13 лет осталось и 6 место в чемпионате будете воспринимать за счастье!
cska1948
cska1948
13 июля в 09:46
Интересно, на что сегодняшний СпаМ может претендовать в игре с Зенитом?
Evilhuman
Evilhuman
13 июля в 09:42
При честном судействе они всегда бы болтались в зоне вылета, так что наконец то норм результат для спартака
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
13 июля в 09:35
Бомжи что вы смеетесь то?
Вы всю жизнь были в этих краях,а мы брали каждый год титул за титулом)
Сезон не то что проваленный,,он просто НИКАКОЙ!
Смейтесь смейтесь,мы по осени будем смеяться в турнире где нет Дюкова!
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 09:26
Капитан Очевидность)))
LOpp
LOpp
13 июля в 09:20
Сказал очевидные вещи.
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 09:11
Червь злорадствует и кайфует.
Footbolista
Footbolista
13 июля в 09:04
Чемпионская липа этого сезона расцветет осенью в Европе...вот там и посмеемся...
Юрниекс
Юрниекс
13 июля в 09:01
Дык..так и должно было быть..А что,кто то надеялся что они в первой десятке будут? На то в циркн и клоун..чтоб людей смешить..
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 09:00
Что заслужили то и получат))
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