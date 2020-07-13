Червиченко: «„Спартак“ ждёт кошмарный итоговый результат в чемпионате»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние неудачи москвичей в РПЛ .

Сейчас уже очевидно, что команду ждет кошмарный итоговый результат в чемпионате. И его просто нужно доиграть, думая о том, как строить клуб в следующем розыгрыше. На что-то претендовать прямо сейчас можно только в Кубке России. В чемпионате всё потеряно и бороться не за что.