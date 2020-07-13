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Бышовец: «Там, где „Спартак“, там не всегда дважды два — четыре»

13 июля 2020, 10:40

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о последних неудачах «Спартака»

У «Спартака» проблема большая. Она усугубляется еще и тем, что приходит новый генеральный директор. Уже делаются заявления, что придут два игрока (из «Уфы»). Это ведь проблема и для главного тренера, за которого уже решили вопрос, кто пополнит команду. Тем более что на матчах «Спартака» присутствуют тренеры, которые наблюдают за командой. Есть в этом определенная интрига. А вообще, там, где «Спартак», там не всегда дважды два — четыре.

Что касается матча Кубка России, то преимущество на стороне «Зенита». Часть футболистов команды Сергея Семака не принимала участия в игре с «Ахматом», так что команда будет готова. Психологическое состояние тренеров и игроков «Зенита» и «Спартака» даже сравнить нельзя сейчас. Такая ситуация — это или начало падения, или возможность подняться. Так и в жизни бывает. Для одних падение — это конец, а для других — вдохновение, чтобы воспрять. Многое будет зависеть от того, как тренеру «Спартака» удастся разрешить эту проблему. Матч с «Сочи» оставил двоякое впечатление: есть проблемы и с реализацией моментов, и в обороне «красно-белых». Но еще есть проблемы с тем, что творится вокруг команды. Это очень важный момент.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
13 июля в 19:50
Бедные игроки Уфы, которые идут на понижение((
kastites
kastites
13 июля в 18:52
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    13 июля в 18:30
    Только не Евсеева
    kyxy
    kyxy ответ kolpankolpan (раскрыть)
    13 июля в 18:09
    Иньеста Хави зизу месси
    Кошк 47
    Кошк 47
    13 июля в 17:21
      Footbolista
      Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      13 июля в 16:00
      Cемак, играя в ЦСКА мечтал стать тренером зенита)...
      kotmyshka
      kotmyshka
      13 июля в 15:39
      это да...
      МиХаХа
      МиХаХа
      13 июля в 14:52
      Неудачи Спартака в их бездарном хозяине, которому до футбола особо нет нужды.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      13 июля в 14:16
        kolpankolpan
        kolpankolpan ответ nikoladolgov (раскрыть)
        13 июля в 14:12, ред.
        Жизнь футбольная доказывает что Газзаев в своем высказывании-человек ума недалекого.Плеймейкер -это талант данный свыше.Газик таких не знает.В России их нет.И в мире сейчас нет.Совмещают кое как единицы.Пирло, Платини,Марадона,Бекхэм-на пенсии.Кто есть все не то.
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        13 июля в 13:17
        Реалии таковы, что футболисты и менеджмент Уфы сильнее cпартаковских. Сейчас бы самое время очищения cпартака пердивом, но прядкин и федун отменили переходные матчи
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        13 июля в 12:58
        Тодеско ещё работая в Германии мечтал..что когда нибудь его команда пополнится двумя игроками "Уфы".....))
        Армейская душа
        Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
        13 июля в 12:57
        Клуб - это деньги. А ещё это можно заложить. Или история МЮ и Глейзеров спартачам ни о чём ни говорит?
        For56tas
        For56tas
        13 июля в 12:54
        11-е, а по сути 12-е место спартака. это его место.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        13 июля в 12:50
          чемпионство с душком
          чемпионство с душком
          13 июля в 12:41
          ну если судить так как судят Спартак, из РПЛ и Барселона вылетит в ФНЛ
          oFANATo
          oFANATo
          13 июля в 12:14
          Там где спартак там 11-ое место.
          Союзник противников
          Союзник противников
          13 июля в 12:05
          Всё хорошо,"Спартаку" можно отбросить иллюзии и спокойно(или-"беспокойно",учитывая грядущие изменения во всех частях клуба,в связи с приходом Газизова)готовиться к новому сезону,с новыми надеждами.Ну попрыгает и повертится вокруг своей оси у кромки поля эпатажный Тедеско,но его песенка спета.
          lotsman
          lotsman ответ feris1 (раскрыть)
          13 июля в 12:04
          У Спартака 33 очка, у Кр.Советов 27. Так как Спартак, в обеих играх сезона обыграл крылышки, то вылет им не грозит, могут выдохнуть с облегчением.))
          kolpankolpan
          kolpankolpan ответ спартак 1987 (раскрыть)
          13 июля в 11:58
          Речь не о фантазиях первой тройки.О первой тройке с конца таблицы будет гораздо ближе к истине.Истина проста-Спартак Москва сгнил.Сгнил менеджмент который прожирает деньги Федуна подписывая всякую шваль. Сгнили морально большинство игроков которые набраны непонятно по каким принципам и качествам.Похоже Спартак такая гнилая яма зачервивевшая капитально в которую бросают что ни попадя лишь бы бегало.
          nikoladolgov
          nikoladolgov ответ спартак 1987 (раскрыть)
          13 июля в 11:57
          Газзаев
          - У каждого тренера существуют свои принципы ведения игры. В моем понимании есть игроки середины поля, которые в равной степени должны вести как оборонительные, так и атакующие действия. А футболиста по фамилии Плеймейкер я не знаю.
          Footbolista
          Footbolista
          13 июля в 11:56, ред.
          Там где Спартак отменяют чистые голы и не ставят 100% пенальти....
          Примета ковидного сезона 19/20...
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          13 июля в 11:50
          Пора Бышовца в тренера Спартака назначать !

          Комментатор из своей кабины

          Кроет нас для красного словца,

          Но недаром клуб «Фиорентина»

          Предлагал мильон за Бышовца.
          mihaluch
          mihaluch
          13 июля в 11:40
          Не первый год такое твориться со Спартаком ещё со времён величайшего тренера всех времён и народов Романцева.
          спартак 1987
          спартак 1987
          13 июля в 11:36
          чем Спартаку могут помочь игроки уфы? нам нужно точечное усиление состава, писал уже тут, что красно-белым нужен игрок плеймейкер высокого уровня в помощь Бакаеву. Лапочкин похоже ставку отбил на жёлтые карточки и Зелимхан из-за этого преступника в чёрной форме игру с сочи пропускал. ну зачем Рома Зобнин решил спасать команду и бросился выполнять функции разыграющего? ( в игре удалось посмотреть пару кусков и от увиденного решения Зобнина и потери мяча им просто раздражали) ну не твоё это!!! не лезь героем быть если не можешь. реабилитироваться он решил за удаление с конями...по пенки в моменте с Понсе, по мне нарушения не было, Эксель сам хотел найти контакт с вратарём. с этим поражением шансы на 6е место в таблице проктически пропали, 19го для нас важнейший матч в сезоне теперь. зачем Федун уволил Цорна до окончания сезона не понимаю, вместо усилений хотят набрать пол уфы ( Спартаку первым номером играть нужно, а не этих героев из автобуса набирать!!!) как в таких условиях работать Тедеско? по сути он понимает, что если его не уволят после вылета из кубка России, то будут ждать любой повод в первых турах нового чемпионата. сейчас вот вот освободиться должен Карпин в ростове, Федун, сделай хоть раз что-то полезное для команды!!! Лучше в Спартак привести лидеров ростова и тренера, которого бояться и уважают игроки, чем 50ов из уфы и биться вот за эту пердь где мы сейчас находимся! пора уже освобождать места в команде Ещенко, Реброву, выкинуть всех итих Баду , Мирзов если на банке сидеть не хочет тогда обратно в Тулу ( опять начнёт лучшие матчи проводить против Спартака😁) Жиго если хочет в марсель когда у Спартака сложные времена - скатертью дорога! только забери с собой Кутепова ещё, у нас есть Маслов и Гапонов. в команде игроки сейчас хорошего уровня по меркам нашего рпл, 2 - 3 усиления летом в полузащите и с этими футболистами реально бороться за первую тройку
          feris1
          feris1
          13 июля в 11:29, ред.
          А что там делить?
          Смотришь на турнирную таблицу и глаза радуются.
          Спартаку до зоны вылета уже рукой подать)
          kolpankolpan
          kolpankolpan
          13 июля в 11:26
          Когда это спамеры спрашивали тренера кого надо купить.Тащат самый хлам откуда ни попадя.
          particular
          particular
          13 июля в 11:22
          У других то же не всё по таблице умножения... Неудачи удобно топтать и утрамбовывать на словах, но сложно превратить в удачи делами...
          Footbolista
          Footbolista ответ makkie (раскрыть)
          13 июля в 11:19
          Путину)...
          cska vperiod
          cska vperiod
          13 июля в 11:18
          Сам по себе спартак большая проблема, начиная от дворника и до федуна, их действия угрожают не только спартаку но и всей российской премьер лиге.
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