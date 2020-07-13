Заслуженный тренер СССР поделился мнением о последних неудачах «Спартака».

У «Спартака» проблема большая. Она усугубляется еще и тем, что приходит новый генеральный директор. Уже делаются заявления, что придут два игрока (из «Уфы»). Это ведь проблема и для главного тренера, за которого уже решили вопрос, кто пополнит команду. Тем более что на матчах «Спартака» присутствуют тренеры, которые наблюдают за командой. Есть в этом определенная интрига. А вообще, там, где «Спартак», там не всегда дважды два — четыре.

Что касается матча Кубка России, то преимущество на стороне «Зенита». Часть футболистов команды Сергея Семака не принимала участия в игре с «Ахматом», так что команда будет готова. Психологическое состояние тренеров и игроков «Зенита» и «Спартака» даже сравнить нельзя сейчас. Такая ситуация — это или начало падения, или возможность подняться. Так и в жизни бывает. Для одних падение — это конец, а для других — вдохновение, чтобы воспрять. Многое будет зависеть от того, как тренеру «Спартака» удастся разрешить эту проблему. Матч с «Сочи» оставил двоякое впечатление: есть проблемы и с реализацией моментов, и в обороне «красно-белых». Но еще есть проблемы с тем, что творится вокруг команды. Это очень важный момент.