Орещук: «Заболотный вызывался в сборную, а Луценко на три головы выше него»

Бывший спортивный директор «Динамо» считает, что форвард тульского «Арсенала» заслужил вызов в сборную России.

У Луценко однозначно есть шансы на вызов в национальную команду, если он останется в такой же форме. У нас Заболотный вызывался, а как по мне, Луценко на три головы его выше. Но опять же на момент вызова Женька должен быть в такой же форме, как сейчас. Тогда уверен, что Станислав Саламыч его пригласит.