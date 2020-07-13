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Орещук: «Заболотный вызывался в сборную, а Луценко на три головы выше него»

13 июля 2020, 00:48

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко заслужил вызов в сборную России.

У Луценко однозначно есть шансы на вызов в национальную команду, если он останется в такой же форме. У нас Заболотный вызывался, а как по мне, Луценко на три головы его выше. Но опять же на момент вызова Женька должен быть в такой же форме, как сейчас. Тогда уверен, что Станислав Саламыч его пригласит.

Напомним, что Луценко был признан лучшим игроком матча против «Тамбова» (2:1).

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Все комментарии
youtomee
youtomee
13 июля в 20:26
тут и возраст надо учитывать, зачем подтаскивать в сборную человека, которому уже 33 года?
За адекватность
За адекватность
13 июля в 11:50
У нас что, ЧЕ на днях, что вопрос вызова или не вызова Луценко стоит во главе угла? Или у Луценко от вызова в сборную зарплата удвоится? Для игр в ЛН нужно будет, вызовут. Кого-кого, а одноплановых нападающих, способных играть роль "столба" у нас хватает. ИМХО.
Тага Дага
Тага Дага
13 июля в 11:30
Как бы он не играл...шлюба будет играть,это аксиома.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
13 июля в 10:27
Ну ток ЗеБолотный же в Зените, а это какой-то там Арсенал понимаешь
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 июля в 10:02
Был Кокорин, да весь вышел...пиара больше...да и конкуренты у него в том же зените вообще нулевые...
ZaZizu
ZaZizu
13 июля в 09:53
в сборной должны быть Кокорин и Луценко!
Аксинья
Аксинья ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 08:47
Уже и зенитовских болел кидать стали - видно на Соккере совсем рамсы спутали...
Аксинья
Аксинья
13 июля в 08:44
Пока есть наше всё - Дзюба остальным напам о сборной только мечтать...Максимум лавка))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 08:19
У Черчесова столько напов примерно одного уровня (Дзюба,Комличенко.Смолов,Чалов,Соболев)...что плюс-минус Луценко - ни горячо ни холодно.......
А лучший из них....Кокорин...вне сборной...
beefs
beefs
13 июля в 08:02
Для сборной другие приоритеты...
ДСА
ДСА
13 июля в 07:29
Для сборной нужно стабильно хорошо играть, а не один-два матча.
МиХаХа
МиХаХа
13 июля в 07:27
Заболотному играть только против молодёжки.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
13 июля в 07:23
Заболотный был неплох только в Тосно.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:16
полный бред))) нечего ему в сборной делать)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 07:03
Уважаемые, почему не начислены очки за комментарий в 4-28? Вроде все временные промежутки соблюдены...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 06:49
Луценко выше по мастерству, а Зе - по росту...
Некакойшенко
Некакойшенко
13 июля в 06:47
В питерских реалиях даже из Дзюбиньо можно звезду сделать, а Луценко пока не их человек.
Colchoneros
Colchoneros
13 июля в 06:43
Питер попросил вот и вызывали в сборную!
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 06:09
Заболотный человек газпрома а Луценко нет.
Footbolista
Footbolista
13 июля в 05:51
Из зенита дрова вызывают на просушку...
112910415
112910415
13 июля в 04:54
похоже на то
mihaluch
mihaluch
13 июля в 04:21
Вызывать в сборную прерогатива Черчесова. В случае провала ведь с него спросят.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 04:17
Все правильно он про Луценко
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 02:58
Полностью согласен...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
13 июля в 01:42
Староват. Нет смысла вызывать.
Лакшери
Лакшери
13 июля в 01:25, ред.
А куда Комличенко вашего девать тогда? Тоже ведь супер бомбардир чемпионата Чехии. Кандидат в сборную. Или у нас все такие напы будут, бревна дуболомы? Дзюба, Луценко, Комличенко, Заболотного ещё вернём и будет сборная древесины
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 00:51
2; 4;4 такая результативность у Луценко была в Динамо, потому и не вызывался.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
13 июля в 00:50
Наверняка скоро и его вызовут.
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