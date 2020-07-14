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«Реал» и «Барселона» одержали минимальные победы. Итоги 36-го тура Ла Лиги

14 июля 2020, 00:58

Завершились все матчи 36-го тура испанской Ла Лиги.

«Осасуна» — «Сельта» 2:1
Голы: Энрик Гальего 23, Арнаис Хосе 90+1 — Мина Санти 10

«Вальядолид» — «Барселона» 0:1
Гол: Видаль Артуро 15

«Атлетико» — «Бетис» 1:0
Гол: Коста Диего 74

«Эспаньол» — «Эйбар» 0:2
Голы: Эспозито Эду 25 (пенальти), Эспозито Эду 36

«Леванте» — «Атлетик» 1:2
Голы: Барди Энис 71 — Гарсия Рауль 4, Гарсия Рауль 45+1

«Леганес» — «Валенсия» 1:0
Гол: Перес Рубен 18 (пенальти)

«Севилья» — «Мальорка» 2:0
Голы: Окампос Лукас 41 (пенальти), Эн-Несери Юссеф 84

«Алавес» — «Хетафе» 0:0

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 1:2
Голы: Касорла Санти 85 — Виллиан Жозе 61, Льоренте Диего 75

«Гранада» — «Реал» 1:2
Голы: Мачис Дарвин 50 — Менди Ферлан 10, Бензема Карим 16

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 05:26
всё идёт как нужно))
mihaluch
mihaluch
14 июля в 03:36
Последние матчи даются с трудом.
ru334ebsc6c7
ru334ebsc6c7
14 июля в 02:50
Обошлось без сюрпризов
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 00:59
Все как и следовало ожидать
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