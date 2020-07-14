«Реал» и «Барселона» одержали минимальные победы. Итоги 36-го тура Ла Лиги

Завершились все матчи 36-го тура испанской Ла Лиги.
«Осасуна» — «Сельта» 2:1
Голы: Энрик Гальего 23, Арнаис Хосе 90+1 — Мина Санти 10
«Вальядолид» — «Барселона» 0:1
Гол: Видаль Артуро 15
«Атлетико» — «Бетис» 1:0
Гол: Коста Диего 74
«Эспаньол» — «Эйбар» 0:2
Голы: Эспозито Эду 25 (пенальти), Эспозито Эду 36
«Леванте» — «Атлетик» 1:2
Голы: Барди Энис 71 — Гарсия Рауль 4, Гарсия Рауль 45+1
«Леганес» — «Валенсия» 1:0
Гол: Перес Рубен 18 (пенальти)
«Севилья» — «Мальорка» 2:0
Голы: Окампос Лукас 41 (пенальти), Эн-Несери Юссеф 84
«Алавес» — «Хетафе» 0:0
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 1:2
Голы: Касорла Санти 85 — Виллиан Жозе 61, Льоренте Диего 75
«Гранада» — «Реал» 1:2
Голы: Мачис Дарвин 50 — Менди Ферлан 10, Бензема Карим 16
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.