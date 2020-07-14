«Ювентус» и «Лацио» вновь потеряли очки. Итоги 32-го тура Серии А

Завершились все матчи 32-го тура Серии А.
«Лацио» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Альберто Луис 33 — Распадори Джакомо 52, Капуто Франческо 90+1
«Брешиа» — «Рома» 0:3
Голы: Фасио Федерико 48, Калинич Никола 62, Дзаньоло Николо 74
«Ювентус» — «Аталанта» 2:2
Голы: Роналду Криштиану 55 (пенальти), Роналду Криштиану 90 (пенальти) — Сапата Дуван 16, Малиновский Руслан 81
«Дженоа» — «СПАЛ» 2:0
Голы: Пандев Горан 24, Шене Лассе 54
«Парма» — «Болонья» 2:2
Голы: Куртич Ясмин 90+3, Инглезе Роберто 90+5 — Ларангейра Данило 3, Сориано Роберто 16
«Фиорентина» — «Верона» 1:1
Голы: Кутроне Патрик 90+6 — Фараони Давиде 18
«Кальяри» — «Лечче» 0:0
«Удинезе» — «Сампдория» 1:3
Голы: Лазанья Кевин 37 — Квальярелла Фабио 45+1, Бонаццоли Федерико 84, Габбьядини Маноло 90+3
«Наполи» — «Милан» 2:2
Голы: Ди Лоренцо Джованни 34, Мертенс Дрис 60 — Эрнандес Тео 20, Кессье Франк 73 (пенальти)
«Интер» — «Торино» 3:1
Голы: Янг Эшли 48, Годин Диего 51, Мартинес Лаутаро 61 — Белотти Андреа 17
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.