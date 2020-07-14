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«Ювентус» и «Лацио» вновь потеряли очки. Итоги 32-го тура Серии А

14 июля 2020, 00:39

Завершились все матчи 32-го тура Серии А.

«Лацио» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Альберто Луис 33 — Распадори Джакомо 52, Капуто Франческо 90+1

«Брешиа» — «Рома» 0:3
Голы: Фасио Федерико 48, Калинич Никола 62, Дзаньоло Николо 74

«Ювентус» — «Аталанта» 2:2
Голы: Роналду Криштиану 55 (пенальти), Роналду Криштиану 90 (пенальти) — Сапата Дуван 16, Малиновский Руслан 81

«Дженоа» — «СПАЛ» 2:0
Голы: Пандев Горан 24, Шене Лассе 54

«Парма» — «Болонья» 2:2
Голы: Куртич Ясмин 90+3, Инглезе Роберто 90+5 — Ларангейра Данило 3, Сориано Роберто 16

«Фиорентина» — «Верона» 1:1
Голы: Кутроне Патрик 90+6 — Фараони Давиде 18

«Кальяри» — «Лечче» 0:0

«Удинезе» — «Сампдория» 1:3
Голы: Лазанья Кевин 37 — Квальярелла Фабио 45+1, Бонаццоли Федерико 84, Габбьядини Маноло 90+3

«Наполи» — «Милан» 2:2
Голы: Ди Лоренцо Джованни 34, Мертенс Дрис 60 — Эрнандес Тео 20, Кессье Франк 73 (пенальти)

«Интер» — «Торино» 3:1
Голы: Янг Эшли 48, Годин Диего 51, Мартинес Лаутаро 61 — Белотти Андреа 17

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Альфи
Альфи
14 июля в 10:19
Рома в еврокубки попадает и второй Римский проиграл, пока всё радует
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 06:00
в этом нет ни чего необычного))
xmq6m8eafd6m
xmq6m8eafd6m
14 июля в 05:01
Лацио совсем сдулся
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 июля в 03:51
Тур взяли выносливые - шесть голов на 90+
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 03:17
На ставках зато побеждают...
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