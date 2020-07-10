«Аталанта» снова победила, «Юве» уступил «Милану». Итоги 31-го тура Серии А

Завершились все матчи 31-го тура Серии А.
«Лечче» — «Лацио» 2:1
Голы: Бабакар Хума 30, Лучиони Фабио 47 — Кайседо Фелипе 5
«Милан» — «Ювентус» 4:2
Голы: Ибрагимович Златан 62 (пенальти), Кессье Франк 66, Леау Рафаэл 67, Ребич Анте 80 — Рабьо Адриен 47, Роналду Криштиану 53
«Фиорентина» — «Кальяри» 0:0
«Дженоа» — «Наполи» 1:2
Голы: Гольданига Эдоардо 49 — Мертенс Дрис 45+1, Лосано Ирвинг 66
«Торино» — «Брешиа» 3:1
Голы: Матею Алеш 48 (автогол), Белотти Андреа 58, Дзадза Симоне 86 — Торрегросса Эрнесто 21
«Рома» — «Парма» 2:1
Голы: Мхитарян Генрих 43, Верету Жордан 57 — Куцка Юрай 9 (пенальти)
«Аталанта» — «Сампдория» 2:0
Голы: Толой Рафаэль 75, Муриэль Луис 85
«Болонья» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Бэрроу Муса 90+1 — Берарди Доменико 41, Хараслин Лукаш 57
«СПАЛ» — «Удинезе» 0:3
Голы: де Пауль Родриго 18, Окака-Чука Стефано 35, Лазанья Кевин 81
«Верона» — «Интер» 2:2
Голы: Лазович Дарко 2, Велозу Мигель 86 — Кандрева Антонио 49, Димарко Федерико 55 (автогол)
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.