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«Аталанта» снова победила, «Юве» уступил «Милану». Итоги 31-го тура Серии А

10 июля 2020, 00:55

Завершились все матчи 31-го тура Серии А.

«Лечче» — «Лацио» 2:1
Голы: Бабакар Хума 30, Лучиони Фабио 47 — Кайседо Фелипе 5

«Милан» — «Ювентус» 4:2
Голы: Ибрагимович Златан 62 (пенальти), Кессье Франк 66, Леау Рафаэл 67, Ребич Анте 80 — Рабьо Адриен 47, Роналду Криштиану 53

«Фиорентина» — «Кальяри» 0:0

«Дженоа» — «Наполи» 1:2
Голы: Гольданига Эдоардо 49 — Мертенс Дрис 45+1, Лосано Ирвинг 66

«Торино» — «Брешиа» 3:1
Голы: Матею Алеш 48 (автогол), Белотти Андреа 58, Дзадза Симоне 86 — Торрегросса Эрнесто 21

«Рома» — «Парма» 2:1
Голы: Мхитарян Генрих 43, Верету Жордан 57 — Куцка Юрай 9 (пенальти)

«Аталанта» — «Сампдория» 2:0
Голы: Толой Рафаэль 75, Муриэль Луис 85

«Болонья» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Бэрроу Муса 90+1 — Берарди Доменико 41, Хараслин Лукаш 57

«СПАЛ» — «Удинезе» 0:3
Голы: де Пауль Родриго 18, Окака-Чука Стефано 35, Лазанья Кевин 81

«Верона» — «Интер» 2:2
Голы: Лазович Дарко 2, Велозу Мигель 86 — Кандрева Антонио 49, Димарко Федерико 55 (автогол)

«Аталанта» снова победила, «Юве» уступил «Милану». Итоги 31-го тура Серии А

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Смольчик
Смольчик
10 июля в 07:49
Аталанта супер.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 июля в 07:25
Генрих продлил полномочия Фонсеки еще на один тур.
Ozabot
Ozabot
10 июля в 03:58
Богатый на голы тур для Италии. А то все 1-0, 0-0.
Wolf77785
Wolf77785
10 июля в 03:00
Надеюсь оформит дельфина и Ювентус и попробуют занять 1 место!! Очень крутая команда!!
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