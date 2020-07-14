МЮ не воспользовался осечками «Челси» и «Лестера». Итоги 35-го тура АПЛ

Завершились все матчи 35-го тура АПЛ.
«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:1
Голы: Дини Трой 52 (пенальти), Дини Трой 82 (пенальти) — Гейл Дуайт 23
«Норвич Сити» — «Вест Хэм» 0:4
Голы: Антонио Мичейл 11, Антонио Мичейл 45+1, Антонио Мичейл 54, Антонио Мичейл 74
«Ливерпуль» — «Бернли» 1:1
Голы: Робертсон Эндрю 34 — Родригес Джей 69
«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 3:0
Голы: МакГолдрик Дэвид 18, МакБарни Оливер 33, МакГолдрик Дэвид 77
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 0:5
Голы: Стерлинг Рахим 21, Жезус Габриэл 44, Стерлинг Рахим 53, Силва Бернарду 56, Стерлинг Рахим 81
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» 3:0
Голы: Хименес Рауль 45+2 (пенальти), Дендонкер Леандер 46, Жота Диого 74
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Хассан Махмуд 45+4, Хассан Махмуд 59
«Тоттенхэм» — «Арсенал» 2:1
Голы: Сон Хын-Мин 19, Алдервейрелд Тоби 81 — Ляказетт Александр 16
«Борнмут» — «Лестер Сити» 4:1
Голы: Станислас Джуниор 65 (пенальти), Соланке Доминик 67, Эванс Джонни 83 (автогол), Соланке Доминик 87 — Варди Джейми 23
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 2:2
Голы: Рэшфорд Маркус 20, Марсьяль Антони 23 — Армстронг Стюарт 12, Обафеми Майкл 90+7
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.