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МЮ не воспользовался осечками «Челси» и «Лестера». Итоги 35-го тура АПЛ

14 июля 2020, 00:02

Завершились все матчи 35-го тура АПЛ.

«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» 2:1
Голы: Дини Трой 52 (пенальти), Дини Трой 82 (пенальти) — Гейл Дуайт 23

«Норвич Сити» — «Вест Хэм» 0:4
Голы: Антонио Мичейл 11, Антонио Мичейл 45+1, Антонио Мичейл 54, Антонио Мичейл 74

«Ливерпуль» — «Бернли» 1:1
Голы: Робертсон Эндрю 34 — Родригес Джей 69

«Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 3:0
Голы: МакГолдрик Дэвид 18, МакБарни Оливер 33, МакГолдрик Дэвид 77

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 0:5
Голы: Стерлинг Рахим 21, Жезус Габриэл 44, Стерлинг Рахим 53, Силва Бернарду 56, Стерлинг Рахим 81

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» 3:0
Голы: Хименес Рауль 45+2 (пенальти), Дендонкер Леандер 46, Жота Диого 74

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Хассан Махмуд 45+4, Хассан Махмуд 59

«Тоттенхэм» — «Арсенал» 2:1
Голы: Сон Хын-Мин 19, Алдервейрелд Тоби 81 — Ляказетт Александр 16

«Борнмут» — «Лестер Сити» 4:1
Голы: Станислас Джуниор 65 (пенальти), Соланке Доминик 67, Эванс Джонни 83 (автогол), Соланке Доминик 87 — Варди Джейми 23

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 2:2
Голы: Рэшфорд Маркус 20, Марсьяль Антони 23 — Армстронг Стюарт 12, Обафеми Майкл 90+7

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
galem72
galem72
14 июля в 12:08
Когда хоть МЮ пользовался такими осечками?! Постоянно всё через ж!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 июля в 04:58
У МС пятая крупная победа в семи летних играх АПЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 00:38
Могли быть третьими, а остались пятыми. Ну как так можно???
Ice van Reed
Ice van Reed
14 июля в 00:38
2-й сезонт МЮ претендует на ЛЧ, непопадание второй сезон,отбивает спонсоров у клуба,игроки играют за сохранения ЗП, иначе её урежут!!!
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
14 июля в 00:21
Хороший тур выдался.
drug01
drug01
14 июля в 00:18
Плохие результаты !
Columb
Columb
14 июля в 00:06
Это его горе.
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