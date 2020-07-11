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«Барселона» и «Реал» одержали победы. Итоги 35-го тура Ла Лиги

11 июля 2020, 01:30

Завершились все матчи 35-го тура испанской Ла Лиги.

«Барселона» — «Эспаньол» - 1:0 (0:0)
Гол: Суарес 56

Удаления: Фати 50 — Лосано 53

«Реал» — «Алавес» — 2:0 (1:0)
Голы: Бензема 11 (пенальти), Асенсио 50

«Сельта» — «Атлетико» — 1:1 (0:1)
Голы: Фран Бельтран 49 — Мората 1

«Валенсия» — «Вальядолид» — 2:1 (1:0)
Голы: Гомес 30, Ли 89 — Гарсия 47

«Бетис» — «Осасуна» — 3:0 (2:0)
Голы: Родригес 4, Педраса 25, Аленья 90+7

«Хетафе» — «Вильярреал» — 1:3 (0:0)
Голы: Дуро Пералес 80 — Касорла 66 (пенальти), Касорла 86 (пенальти), Пенья 90+3

Удаления: Ньом 90+7, Эчейта 90+7, Суарес 90+7 - Иборра 90+7

«Атлетик» — «Севилья» — 1:2 (1:0)
Голы: Капа 28 — Эвер Банега 69, Эль-Хаддади 74

«Мальорка» — «Леванте» - 2:0 (1:0)
Голы: Кучо 40, Кубо 84

«Эйбар» — «Леганес» - 0:0 (0:0)

«Реал Сосьедад» — «Гранада» - 2:3 (0:2)
Голы: Мерино 47, Ойарсабаль 83 — Родригес Диас 21, Сольдадо 43, Домингуш Дуарте 88

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WAZZAAP
WAZZAAP
11 июля в 14:46
Барса чемпион!
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 07:31
итог известен)) ждём )))
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