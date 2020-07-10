«Манчестер Сити» может избежать исключения из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) собирается удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом заявил журналист BBC Иан Чизмен.
Вероятно, что CAS оправдает «Манчестер Сити». Официальные новости должны появиться в субботу или в понедельник.
Прям как в России...
Прям как в России...
Сити победил ЗЛО в лице УЕФА.
Сити победил ЗЛО в лице УЕФА.
Весь ресурс в твоем распоряжении.
Диалог смешной получился. Надоел детсад разводить, разбираться кто-что, тебе же не 15 лет.
Или да?)
Весь ресурс в твоем распоряжении.
Диалог смешной получился. Надоел детсад разводить, разбираться кто-что, тебе же не 15 лет.
Или да?)