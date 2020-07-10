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«Манчестер Сити» может избежать исключения из Лиги чемпионов

10 июля 2020, 22:08

Спортивный арбитражный суд (CAS) собирается удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом заявил журналист BBC Иан Чизмен.

Вероятно, что CAS оправдает «Манчестер Сити». Официальные новости должны появиться в субботу или в понедельник.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
11 июля в 17:47
Продажный САС(CAS)!!!
Прям как в России...
marvel777
marvel777
11 июля в 11:32
главное чтобы игроков не наказывали лишением титулов а год без ЛЧ можно и пережить
25процентный клоун
25процентный клоун
11 июля в 10:53
Прикольно будет глянуть кто тогда в ЛЧ попадает
galem72
galem72
11 июля в 10:44
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    11 июля в 10:43
    Сити доказал игрой что он нужен европе
    Nazi
    Nazi
    11 июля в 10:39
    Весь мир живет так, есть деньги - можно все. Истерить по этому поводу нужно в более важных сферах, а не гоняться за футбольными клубами. То что футболисты берут в месяц 1000 зарплат простых смертных это никого не колышет😁. То что любой маленький олигарх может скупить одну маленькую страну в личное пользование никого не колышет. Но вот Сити и ПСЖ это ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Смешно просто..
    dimagas2
    dimagas2 ответ Yurza (раскрыть)
    11 июля в 10:37
    Я ж не виноват что ваши местные мокшнсике модераторы банят за языки которые относятся к слОвянским группам,а не к фино-угорским)))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    11 июля в 09:01
    Деньги сильнее...
    barcamilan
    barcamilan
    11 июля в 08:00
    вот уроды
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    11 июля в 07:34
    Лучше бы наказали хотя бы на один год, а так как всегда забашляли
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    11 июля в 04:23
    Да отмажут, это и ежу понятно! А если не получится, то кого-нибудь подкупят) Денег у них не мерено еще с 2008 года.
    cska vperiod
    cska vperiod
    11 июля в 04:18
    Лишить МС ЛЧ изначальна была провальной операцией.
    амурец
    амурец
    11 июля в 02:16
    и это будет правильно, интереснее когда в ЛЧ играют сильные команды
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 02:06
    Вот я фанат АПЛ, я хоть раз жаловался на комменты фанатов Юве, которые оскорбляли клубы АПЛ? Давай можешь все комменты за последние 5 лет проверить, этого не разу не было, зато фанаты Юве при первой возможности жалуются модераторам, опять же можешь это проверить.
    Yurza
    Yurza ответ dimagas2 (раскрыть)
    11 июля в 00:39
    На родном языке удобней рассматривать игру Колоса из Ковалевки.
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин. ответ ceret (раскрыть)
    11 июля в 00:36
    Штрафы для таких клубов - слабое наказание.
    Triem
    Triem
    10 июля в 23:57
    В буржуйном мире всё можно если заплатить!
    da da da
    da da da
    10 июля в 23:38
    все по делу,все мы любители футбола рады.
    Сити победил ЗЛО в лице УЕФА.
    SonicStar
    SonicStar ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    10 июля в 23:34
    Думаешь и там Реалу нарисуют дежурный пенальти?
    dimagas2
    dimagas2 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    10 июля в 23:30
    Это не мой родной язык,ошибки допускаю и они есть,ну а второй аргумент в виду его отсутствия можно пропустить автоматиоматически.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    10 июля в 23:29
    "Во-первых" и "Во-вторых", нужно писать с новой строки.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    10 июля в 23:27
    Дети сейчас в принципе умнее, чем многие взрослые. Это не новость.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
    10 июля в 23:27, ред.
    Если в Ман.Сити бан, то ПСЖ Паковать стоит!!! Или это наглая взятка со стороны Катара, у которого ЧМ наносу,а тут прецедент
    ceret
    ceret
    10 июля в 23:26
    Лучше штрафовать ,чем отстранять . Игроки же не виноваты ,если клуб нарушил правила
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    10 июля в 23:26
    Удивлён если их отстранят,есть ПСЖ нарушения повеселее!
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ allemz (раскрыть)
    10 июля в 23:12
    как мне может быть 15 лет)
    allemz
    allemz
    10 июля в 23:09
      allemz
      allemz ответ Lucky luciano (раскрыть)
      10 июля в 23:08
      Ага, в новостях про МС, Сане, под этим постом и под многими другими.
      Весь ресурс в твоем распоряжении.

      Диалог смешной получился. Надоел детсад разводить, разбираться кто-что, тебе же не 15 лет.
      Или да?)
      LOpp
      LOpp
      10 июля в 23:06, ред.
      В этом мире все покупается и продается. (с) Е.Гинер
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 23:06
      Ты на соккере первый день, а уже все про всех знаешь?
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