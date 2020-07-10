«Манчестер Сити» может избежать исключения из Лиги чемпионов

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10 июля 2020, 22:08

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) собирается удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом заявил журналист BBC Иан Чизмен.