CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити»

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити».
Напомним, что зимой «Ман Сити» получил бан на еврокубки и штраф в размере 30 млн евро от УЕФА за нарушение правил финансового fair play.
Английский клуб подал апелляцию, которая была частично удовлетворена. «Манчестер Сити» всё же вынужден будет выплатить 10 миллионов евро, но при этом сможет участвовать в еврокубках.
Вот теперь будет рубка за 3-4 место в АПЛ.
Кого могут теперь наказать УЙОФА если прецедент уже ест?
ПСЖ тоже откупится))
Вот теперь будет рубка за 3-4 место в АПЛ.
Кого могут теперь наказать УЙОФА если прецедент уже ест?
ПСЖ тоже откупится))
Доказали Аталанта (положительный пример) и Мауриньо (отрицательный пример).
Наличие большого количества средств не всегда дает преимущество на игровом поле. Поэтому пусть их из турнира выбивают такие же денежные мешки как ПСЖ, Реал, Ливер и т.п. Думаю это более справедливо.
Доказали Аталанта (положительный пример) и Мауриньо (отрицательный пример).
Наличие большого количества средств не всегда дает преимущество на игровом поле. Поэтому пусть их из турнира выбивают такие же денежные мешки как ПСЖ, Реал, Ливер и т.п. Думаю это более справедливо.
К игре сити вопросов нет, по игре и составу должны быть в лч в данный момент, просто за подобные проступки любой "спартакоцскашныйлокомотивозенит" нагнули бы и всыпали по полной, а псж и сити отскакивают прикрывая свои задницы.
Тема для таджика покупающего ньюкасл.. купить клуб в 2 дивизионе пакистана и скупить весь ньюкасл по 100 лямов, на вырученые средства купить в ньюкасл всех кто дышит и "fairy" плэй даше не будет шанса подкопать, ибо заработали больше,чем потратили)
К игре сити вопросов нет, по игре и составу должны быть в лч в данный момент, просто за подобные проступки любой "спартакоцскашныйлокомотивозенит" нагнули бы и всыпали по полной, а псж и сити отскакивают прикрывая свои задницы.
Тема для таджика покупающего ньюкасл.. купить клуб в 2 дивизионе пакистана и скупить весь ньюкасл по 100 лямов, на вырученые средства купить в ньюкасл всех кто дышит и "fairy" плэй даше не будет шанса подкопать, ибо заработали больше,чем потратили)
Видимо не только Блаттер и Платини любили деньги в конверте, видимо вся система так работает.
Видимо не только Блаттер и Платини любили деньги в конверте, видимо вся система так работает.