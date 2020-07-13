CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити»

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13 июля 2020, 11:52

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) в Лозанне удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити».

Напомним, что зимой «Ман Сити» получил бан на еврокубки и штраф в размере 30 млн евро от УЕФА за нарушение правил финансового fair play.

Английский клуб подал апелляцию, которая была частично удовлетворена. «Манчестер Сити» всё же вынужден будет выплатить 10 миллионов евро, но при этом сможет участвовать в еврокубках.