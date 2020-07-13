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CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити»

13 июля 2020, 11:52

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити».

Напомним, что зимой «Ман Сити» получил бан на еврокубки и штраф в размере 30 млн евро от УЕФА за нарушение правил финансового fair play.

Английский клуб подал апелляцию, которая была частично удовлетворена. «Манчестер Сити» всё же вынужден будет выплатить 10 миллионов евро, но при этом сможет участвовать в еврокубках.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
14 июля в 11:30
порешали баблом, оно и ожидаемо. Шейха просто постригли на бабло чутка, видать давно не отстегивал кУЕФАшникам.
azkan
azkan
13 июля в 21:36
Поздравления болелам Сити. Все таки без них ЛЧ что то потеряло бы.
Вот теперь будет рубка за 3-4 место в АПЛ.
Кого могут теперь наказать УЙОФА если прецедент уже ест?
ПСЖ тоже откупится))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 июля в 20:13
Барселоне бы УЕФА ещё бы и заплатила за моральный ущерб,лямов так 30... Почему то на все их проделки,смотрят сквозь пальцы,зато находят какого то арабчика и его начинают доить.
Cayman
Cayman ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
13 июля в 18:56
    Брулин
    Брулин
    13 июля в 18:53
    УЕФА ради своего авторитета должны были хотя бы отстоять год банк или увелечение суммы штрафа.Или баном на трансфер. А так всем ясно ,что все продажные и не имеют авторитета.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    13 июля в 18:51
    пхахахахаах...штраф 10млн )) шейх разбил копилку ребенка и выдал этот штрафчик ))) смешные уефа...клали все на ФФП )) пусть попробуют хоть слово теперь сказать кому бы то ни было
    ilyafrom
    ilyafrom
    13 июля в 18:25
    Правильное решение. Победитель ЛЧ будет защищать титул
    da da da
    da da da
    13 июля в 17:26
    все по делу,Сити лучший клуб Европы,победили мерзкое УЕФА.
    San Skra
    San Skra
    13 июля в 16:52, ред.
      hoper
      hoper ответ Groove000 (раскрыть)
      13 июля в 16:07
      Сегодня в игре со святыми дьяволы возьмут три очка и мы на третьем месте.Ну если конечно выиграем.Саутгемптон может и удивить
      Ozabot
      Ozabot
      13 июля в 16:03
      Жалко команду, которая займет пятое место в АПЛ и должна была участвовать в ЛЧ.
      juvenale
      juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      13 июля в 15:32
      еще 30 лет ждать будешь)
      juvenale
      juvenale ответ DEIVID (раскрыть)
      13 июля в 15:31
      конечно,завидую прям не обзавидуюсь
      SDSPanther
      SDSPanther ответ sihafazatron (раскрыть)
      13 июля в 15:10
      Рано радуешься)))) Два за игру пеналя видели ..... Смотри как бы 3 не поставили ))))
      ТТ
      ТТ ответ galem72 (раскрыть)
      13 июля в 14:53
      А не кажется ли вам, что эти " примитивные арабы" вертели на карандаше эти УЕФА на пару с чиновниками CASа ! Деньги правят миром!!!
      Incredulous
      Incredulous
      13 июля в 14:42
      Арабские бабки выше любого закона
      Groove000
      Groove000
      13 июля в 14:34
      Вот так вот. Не нужно надеяться на то, что пятое место будет ЛЧшным. Поэтому, МЮ нужно брать все очки в оставшихся матчах и занимать 3 место. Благо, Челси с Лестером позволяют это сделать
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 14:14
      Был но вылетили ,главное что Апл выйграли,а за ушастиком вернемся еше,ну ниче в следуюшем сезоне поговорим.
      Союзник противников
      Союзник противников
      13 июля в 14:10
      Мало шейхи дали отката,жадные!
      t2k
      t2k
      13 июля в 14:06, ред.
      Правила расписаны уж больно широко + всем начхать на правила. Вообще какой в них смысл..

      К игре сити вопросов нет, по игре и составу должны быть в лч в данный момент, просто за подобные проступки любой "спартакоцскашныйлокомотивозенит" нагнули бы и всыпали по полной, а псж и сити отскакивают прикрывая свои задницы.

      Тема для таджика покупающего ньюкасл.. купить клуб в 2 дивизионе пакистана и скупить весь ньюкасл по 100 лямов, на вырученые средства купить в ньюкасл всех кто дышит и "fairy" плэй даше не будет шанса подкопать, ибо заработали больше,чем потратили)
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ Kirgudu (раскрыть)
      13 июля в 13:50
      МС для вас нормальная английская команда, до того момента пока вы не встретились в лч, а потом в случаи если они вас выбьют, начнется про Скомину, Брыха, Лаоса и т.д.))
      Twisted
      Twisted
      13 июля в 13:49
      Исключение сильных клубов из еврокубков это очень плохое решение.. нужно что то менять в правилах
      sihafazatron
      sihafazatron ответ DVL (раскрыть)
      13 июля в 13:37
      Штраф в 10 млн. фунтов назначен «Манчестер Сити» за отказ от сотрудничества со следствием.
      DEIVID
      DEIVID ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 13:35
      Да, смотрю всё также тут зависть процветает.
      Джордж Байрон
      Джордж Байрон
      13 июля в 13:35
      Не хватает Уефа и Кас железных бубенцов.
      Видимо не только Блаттер и Платини любили деньги в конверте, видимо вся система так работает.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ juvenale (раскрыть)
      13 июля в 13:34
      Думаю юве тоже в лч долго не задержится))))
      Kirgudu
      Kirgudu
      13 июля в 13:27, ред.
        DVL
        DVL
        13 июля в 13:23, ред.
        Если наказание отменено не полностью (штраф 10 млн. оставили), значит нарушение все-таки было. Правила ФФП липа, работает не для всех.
        juvenale
        juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        13 июля в 13:15
        согласен,поэтому ливерпуля там нет)
        Inquisitor...
        Inquisitor...
        13 июля в 13:07, ред.
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