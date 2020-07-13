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УЕФА принял к сведению решение CAS удовлетворить апелляцию «Ман Сити»

13 июля 2020, 13:45

УЕФА принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене двухлетнего отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. 

Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.

УЕФА принял к сведению решение CAS о сокращении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов за предполагаемые нарушения правил по лицензированию клубов и финансового fair play.

СAS пришел к выводу, что не было предоставлено достаточно убедительных доказательств для подтверждения всех выводов CFBC по этому делу и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за предусмотренного регламентом УЕФА пятилетнего периода. 

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milanetto9
milanetto9
14 июля в 10:31
что и следовало ожидать я бы удивился иному результату
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
13 июля в 20:29
Уефе как обычно по губе
Karkaz
Karkaz
13 июля в 17:22
Уефа выгоднее чтобы Сити отмазался, к этому всё и идёт
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 16:27
Это пощечина.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 15:33, ред.
Ещё одно подтверждение того,что подобного рода "законы",как "фэйр-ПЛЮЙ" пишутся для консервации гегемонии первой десятки клубов футбольной Европы.Это вам не "Рубин" и "Уфу" наказывать.Или кого там ещё из наших наказывали..."Динамо"???
cska1948
cska1948
13 июля в 15:06
Участие МС в ЛЧ, это деньги и очень большие от трансляций матчей с участием МС по всему миру! Так что, решение об апелляции лежало на поверхности.
dimagas2
dimagas2
13 июля в 14:42, ред.
Так каков вредикт?Из текста можно понять что сократят наказание,а на сколько на 1 или 2 год фиг его знает))).
В общем ждемс более менее понятных новостей.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ allemz (раскрыть)
13 июля в 14:28
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 14:15
    Это конечно радует))
    allemz
    allemz
    13 июля в 13:59, ред.
    Короче, очередной заглот куефы, ведь судейский сектор уже не так много прибыли приносит))
    Только трындеть могут впустую, пусть лучше возьмутся за помойки, переплачивающие за ноунеймов-выскочек по 130+ триллиардов, подрывая планку. А от МС руки прочь, самый дорогой трансфер пусть глянут.
    shlomo
    shlomo
    13 июля в 13:58
    Что и требовалось доказать....
    ДСА
    ДСА
    13 июля в 13:55
    Как-будто в УЕФА дураки сидят.
    Legend 6
    Legend 6 ответ 112910415 (раскрыть)
    13 июля в 13:52
    Ювентус так же очиститься пытался.
    beefs
    beefs
    13 июля в 13:51
    вот так надо судиться..
    112910415
    112910415
    13 июля в 13:51
    сложные, многосторонние переговоры под ковром, вероятно, имели место ...
    Legend 6
    Legend 6
    13 июля в 13:48
    Вот что значит хорошие адвокаты!👍
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 13:46
    Значит так и будет...
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