УЕФА принял к сведению решение CAS удовлетворить апелляцию «Ман Сити»

УЕФА принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) об отмене двухлетнего отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.

Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА .

УЕФА принял к сведению решение CAS о сокращении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов за предполагаемые нарушения правил по лицензированию клубов и финансового fair play.