УЕФА принял к сведению решение CAS удовлетворить апелляцию «Ман Сити»

УЕФА принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене двухлетнего отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.
Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА.
УЕФА принял к сведению решение CAS о сокращении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов за предполагаемые нарушения правил по лицензированию клубов и финансового fair play.
СAS пришел к выводу, что не было предоставлено достаточно убедительных доказательств для подтверждения всех выводов CFBC по этому делу и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за предусмотренного регламентом УЕФА пятилетнего периода.
В общем ждемс более менее понятных новостей.
В общем ждемс более менее понятных новостей.
Только трындеть могут впустую, пусть лучше возьмутся за помойки, переплачивающие за ноунеймов-выскочек по 130+ триллиардов, подрывая планку. А от МС руки прочь, самый дорогой трансфер пусть глянут.
Только трындеть могут впустую, пусть лучше возьмутся за помойки, переплачивающие за ноунеймов-выскочек по 130+ триллиардов, подрывая планку. А от МС руки прочь, самый дорогой трансфер пусть глянут.