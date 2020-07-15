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Месси – лучший игрок в XXI веке по соотношению голов к сыгранным матчам

15 июля 2020, 07:07

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к матчам, проведённым на клубном уровне.

В 726 матчах аргентинец забил 630 голов. Таким образом, его показатель составляет 0,87 голов за игру. На втором месте расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 626 голов в 812 матчах (0,77). Третью строчку рейтинга занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).

Рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам

1. Лионель Месси (0,87)
2. Криштиану Роналду (0,77)
3. Роберт Левандовски (0,73)
4. Луис Суарес (0,67)
5. Неймар (0,65)
6. Килиан Мбаппе (0,65)
7. Харри Кейн (0,63)
8. Златан Ибрагимович (0,62)
9. Эдинсон Кавани (0,61)
10. Руд ван Нистелрой (0,60).

Напомним, недавно Месси повторил уникальное достижение Тьерри Анри.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74 ответ cevin cigan (раскрыть)
18 июля в 21:14, ред.
Последнее время Месси постарел, скорость не та, отсюда и 20 голевых! Забыл голы Реалу после индивидуальных проходов? Скажешь не было такого что Лео обводил 4-5 игроков Реала и забивал гол? И сколько бы забил Рон Барсе без Марсело, Кросса и Модрича? Напомни ка мой юный друг кто произнёс фразу «если бы все мои партнеры были готовы к игре как Я мы бы выиграли»?
cevin cigan
cevin cigan
17 июля в 05:59
Дон Диего выводя сборную с бразильцами в 90 г. 1/8 собрал в охапку пацанов и сказал:" ребята,мы сегодня или умрём на этом стадионе,или победим!"Так мог сказать только лидер во всём,как человек,как капитан....................и гномик,12 позорное......
Funny_Smailik
Funny_Smailik
16 июля в 11:57
Не зря его называют The Great of All Time - GOAT! Величайший игрок всех времён! Это Лионель Андрес Месси =)
cevin cigan
cevin cigan
15 июля в 22:33
гном чёрт!!!!!!!!!
cevin cigan
cevin cigan ответ SonicStar (раскрыть)
15 июля в 22:29
он в 23 года разберался с такими как ты......и получил первый Золотой Мяч............больше мне не пиши...по братски................
SonicStar
SonicStar ответ cevin cigan (раскрыть)
15 июля в 19:00
А разве португалка не набивала стату на тех же осасунах, леганесах? И в Серии А теперь стату набивает на аутсайдерах...правда теперь только с пенальти, по-другому уже не может
Crooclin
Crooclin ответ Cayman (раскрыть)
15 июля в 17:33
А кто на ЧМ 2018 Россию 3:0 раскатал?)
Crooclin
Crooclin ответ Барсаглор (раскрыть)
15 июля в 17:32
Читай внимательнее статью: у Месси 630 голов, у Рона - 626. Остальные пояснения ищи в комментариях)
Crooclin
Crooclin ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
15 июля в 17:23
Если внимательно смотреть ЛЮБОЙ футбольный матч, то можно заметить, что большая часть игроков передвигается по полю пешком, даже в чужой штрафной площади, а бегают все дружно вместе разве что во время контратак, да и то от силы 2-5 игроков)
Тага Дага
Тага Дага ответ Барсаглор (раскрыть)
15 июля в 16:56
Нельзя против гения говорит плохо....
Барсаглор
Барсаглор ответ Crooclin (раскрыть)
15 июля в 16:43
И где ты такую стату отрыл?и когда это месси успел перегнать рона?
Барсаглор
Барсаглор ответ Тага Дага (раскрыть)
15 июля в 16:41
Железобетонная логика!кто пишет против месси тот ничего не понимает в футболе.аххахха!(почемуто мой коммент удалили)
Crooclin
Crooclin
15 июля в 16:32
Таки Месси и по голам на чистом первом месте)
Legend 6
Legend 6 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 16:27
Не переживай, мы жалобу кинем на тебя
Тага Дага
Тага Дага ответ Барсаглор (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 14:32
Мессиииииии....Мессииииии...Мессииииии...
Тага Дага
Тага Дага ответ Барсаглор (раскрыть)
15 июля в 14:19
    Барсаглор
    Барсаглор ответ Cayman (раскрыть)
    15 июля в 14:12
    Извини не правильно выразился -7ек
    Barcelona_MSN
    Barcelona_MSN
    15 июля в 13:10, ред.
    Звёзды футбола о игре против - Лео Месси*.

    Лео Месси*-Лучший игрок в ХХI-веке! Инопланетянин с детства!-видео внизу.
    Кто-то лучше всех ныряет(Роналду) кто-то лучше всех играет(Месси). Каждому-своё.

    Зачем спорить, послушаем, что говорят о лучшем футболисте ХХI века уважаемые звёзды мирового футбола.
    Приятного просмотра!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июля в 13:07
    Сам типа пошутил, сам посмеялся???
    Тихо сам с собою ты ведешь беседу???
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    15 июля в 12:56
    Больше только станки забивают, аха-ха.
    Barcelona_MSN
    Barcelona_MSN ответ Ми Ша (раскрыть)
    15 июля в 12:52, ред.

    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Cayman (раскрыть)
    15 июля в 12:51
    Месси - пешеход, это никто не отрицает, скоро стоять начнет.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 июля в 12:50, ред.
    А если бы Месси не подавал угловые и штрафные с угла поля, то мог бы значительно увеличить статистику свою. Но интересы команды он ставит выше своих. Да и играет он практически в полузащите . Но тем не менее достаточно много забивает. Неслучайно он лидер во многих компонентах игры.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    15 июля в 12:48
    Лучший среди худших, аха-ха.
    Cayman
    Cayman ответ Барсаглор (раскрыть)
    15 июля в 12:46
    извини, но бегунок именно Роналду, Месси дриблер
    Cayman
    Cayman ответ ZjzoRe (раскрыть)
    15 июля в 12:45
    Соперники в европе это Германиа, Испаниа, Англиа, Италиа, Франсиа и так дале, даже сбоорная Росии сильнее от 70% сборных из Южней Америки
    Ми Ша
    Ми Ша
    15 июля в 12:20
    Месси сильнее, он более одарен и более уникален чем другие футболисты, что подтверждают цифры, но путь по которому шел Роналду к своим достижениям и его целеустремленность к победе мне больше по душе. Поэтому мой выбор в пользу португальца.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    15 июля в 11:59
    А как человек - не очень.
    амурец
    амурец ответ Ikarus74 (раскрыть)
    15 июля в 11:56
    и сколько он с этими командами матчей сыграл? посмотри
    Барсаглор
    Барсаглор ответ Тага Дага (раскрыть)
    15 июля в 11:49
    Мы , те кто считают Рона лучшим в мире футболистом в 21 веке,ну а месси обычный хороший бегунок и статист без лидерских качеств,который постоянно сливается и за сборную и в лч.Да кстати если по этой системе сравнить Рона и Месси в ла лиге,то Месси никогда не догонит Рона уж слишком большая разница!
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