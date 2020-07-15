Месси – лучший игрок в XXI веке по соотношению голов к сыгранным матчам

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к матчам, проведённым на клубном уровне.
В 726 матчах аргентинец забил 630 голов. Таким образом, его показатель составляет 0,87 голов за игру. На втором месте расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 626 голов в 812 матчах (0,77). Третью строчку рейтинга занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).
Рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам
1. Лионель Месси (0,87)
2. Криштиану Роналду (0,77)
3. Роберт Левандовски (0,73)
4. Луис Суарес (0,67)
5. Неймар (0,65)
6. Килиан Мбаппе (0,65)
7. Харри Кейн (0,63)
8. Златан Ибрагимович (0,62)
9. Эдинсон Кавани (0,61)
10. Руд ван Нистелрой (0,60).
Напомним, недавно Месси повторил уникальное достижение Тьерри Анри.
В сборной у Мбаппе партнеры - лучшие футболисты мира, а у Златана - ну... сборная Швеции)
только клубный футбол показывает реальный уровень игрока.
В сборной у Мбаппе партнеры - лучшие футболисты мира, а у Златана - ну... сборная Швеции)
только клубный футбол показывает реальный уровень игрока.