Погба и Фернандешу хватило получаса. Топ-10 связок АПЛ в сезоне-2019/20

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23 июня 2020, 21:00

А у них точно все дома? «Соккер.ру» делится малость безумным рейтингом Football365.

10 место. Гэри Кэхилл и Скотт Данн («Кристал Пэлас»)

Дуэт двух англичан, которым в сумме 67 лет, является лучшим партнерством центральных защитников в АПЛ : Гэри и Скотт провели вместе четыре матча, одержали четыре победы и во всех четырех сыграли на ноль. Совпадение? Очень может быть, но ведь статистика выдающаяся! Ходжсон по ходу сезона перепробовал уйму комбинаций в центре обороны прежде, чем поставить Кэхилла и Данна в одну упряжку. Травмы Сахо и Томпкинса заставили старину Роя довериться ветеранам, с которыми «орлы» выдали серию из четырех сухих побед и теперь идут вровень с «Тоттенхэмом» и выше «Арсенала».

9 место. Бруну Фернандеш и Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Ну да, пока рано говорить, но что поделать, если очень хочется? В матче с «Тоттенхэмом» вышедший на последние полчаса Погба полностью изменил игру, и Поля следовало бы выбрать «Игроком матча», если бы не Фернандеш, который и до появления француза на поле был хорош во всем. Поль заработал пенальти, который реализовал Бруну, но главное даже не это, а несколько проблесков будущего партнерства в виде передач француза на португальца из глубины поля, когда оба игрока были ограничены пространством и временем. У связки Погба + Фернандеш огромный, пугающий потенциал.

8 место. Чарли Тэйлор и Дуайт Макнил («Бернли»)

Против «Манчестер Сити» оба сыграли ужасно, однако успешность «Бернли» в АПЛ оценивается не по матчам на «Этихаде», так ведь? Макнил — самая постоянная угроза «кларетовых» в атаке, у 20-летнего парня 2 гола и 5 результативных передач, а еще он лучший в команде по обостряющим передачам — 1.5 в среднем за игру, а также по дриблингу — 2.2. Тэйлор — крайний защитник и партнер Макнила на левом фланге, через который «Бернли» атакуют в 42% случаев (по правому флангу проходит только 31% атак). Это не могло получиться случайно в команде Шона Дайча.

7 место. Жоржиньо и Матео Ковачич («Челси»)

«Челси» уже подписал на следующий сезон Хакима Зиеша и Тимо Вернера, но кто бы ни приехал на «Стэмфорд Бридж», команду Фрэнка Лэмарда трудно представить без Матео Ковачича — лучшего игрока «синих» в нынешнем сезоне. Особенно круто у хорвата получается в связке с Жоржиньо: бразильский итальянец чертит классные передачи из глубины полузащиты, а Матео двигает мяч вперед дриблингом, забегая под разными углами к партнеру. Вместе эти полузащитники конструируют умную игру «Челси» в центре поля.

6 место. Джон Флек и Оливер Норвуд («Шеффилд Юнайтед»)

Пара полузащитников «клинков» — надежда и опора команды в этом сезоне. Джон Флек — настоящий «бокс ту бокс», полный энергии и страсти, а Оливер Норвуд — строгий и рассудительный распределитель мячей, придающий игре «Шеффилда» эстетическое изящество. Вдохновенная игра шотландца и северного ирландца — одна из основных причин, объясняющих высокий полет «клинков» в турнирной таблице.

5 место. Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»)

Эту связку основал Данкан Фергюсон, а заставил процветать Карло Анчелотти. Сегодня на совместном счету бразильца и англичанина уже 23 забитых мяча, а потенциально имеем форвардов, каждый из которых по отдельности может класть 20 голов в АПЛ за сезон. Ришарлисон всегда может создать что-то из ничего, Калверт-Льюин берет своей настырностью, а в сумме получается связка, с которой все в Премьер-Лиге вынуждены считаться.

4 место. Джонни Эванс и Чаглар Союнджу («Лестер»)

Бывший защитник МЮ Джонни Эванс начинал в основе каждый матч «Лестера» в этом сезоне, а его партнером по центру обороны во всех играх, кроме одной, был турок Чаглар Союнджу. Плоды этого партнерства — в турнирной таблице, где «Лестер» идет на третьем месте и входит в тройку наименее пропускающих команд. Вероятно, один из них получит место в «Команде года» по версии PFA рядом с Вирджилом ван Дейком.

3 место. Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

На самом деле, это мог быть Кевин Де Брюйне и кто-то еще, например, Стерлинг или Жезус, которые даже немного чаще забивали с передач бельгийца, но разумно отметить, возможно, лучшего нападающего, которого когда-либо видела Премьер-Лига, тем более Серхио и в этом сезоне самый результативный в «Сити». Жаль, что сезон для него завершен досрочно. Самое замечательное в Де Брюйне — то, что он не так грациозен, как Хави или Пирло, в чем-то даже неуклюж, но когда доходит до передачи — Кевин безупречен! В мировом футболе сейчас нет другого столь же эффективного креативного полузащитника.

2 место. Адама Траоре и Рауль Хименес («Вулверхэмптон»)

У этих парней больше 30 результативных действий на двоих, а первый гол в ворота «Вест Хэма» является свежим подтверждением того, что блестящее партнерство не заржавело за время вынужденного простоя: фирменный проход Траоре в лицевую и совершенный кросс на Хименеса, который запутал оборону «молотобойцев» ложными маневрами и поймал мяч в нужной точке. Статистику «волков» трудно игнорировать, не удивительно, что над Раулем и Адама кружат большие европейские клубы, однако они не прочь и дальше играть вместе и под руководством Нуну Эшпириту Санту.

1 место. Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)