От «Зенита» до «Тамбова». Сколько стоят команды РПЛ?

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вчера, 20:37

В ожидании скорого рестарта чемпионата России «Соккер.ру» сравнивает стоимость составов клубов РПЛ с их местами в таблице.

16. «Тамбов» (Тамбов) – 11-е место в таблице (+5)

Стоимость состава: 10.8 млн евро

Самый дорогой игрок: Георгий Мелкадзе (1.2 млн евро)

Обладатели самого дешевого состава в РПЛ достойно сражаются за свое место под солнцем. «Тамбов», который в следующем году может стать «Нижним Новгородом», неподалеку от опасной зоны, но все-таки одержал больше всех побед в нижней половине таблицы своим составом, собранным за копейке. Заметьте, что четверо из семи самых дорогих игроков выступают за «волков» на правах аренды, в том числе лидер по стоимости Мелкадзе.

15. «Оренбург» (Оренбург) – 13-е место в таблице (+2)

Стоимость состава: 15.9 млн евро

Самый дорогой игрок: Исламбек Куат (1.6 млн евро)

После ухода Джордже Деспотовича на первом месте по стоимости в «Оренбурге» оказался Исламбек Куат, а сам «Оренбург» вполне может оказаться на соответствующем стоимости своего состава 15-м месте в таблице. В свете последних новостей вылет еще недавно казавшегося крепким и обеспеченным уральского клуба ничуть не удивит.

14. «Крылья Советов» (Самара) – 15-е место в таблице (-1)

Стоимость состава: 19.4 млн евро

Самый дорогой игрок: Антон Зиньковский (2.2 млн евро)

У «Крыльев Советов» самый возрастной состав в РПЛ , с которым сложно рассчитывать на большее, чем борьба за выживание. Этим волжане и занимаются.

13. «Урал» (Екатеринбург) – 10-е место в таблице (+3)

Стоимость состава: 18.1 млн евро

Самый дорогой игрок: Отман Эль-Кабир (3 млн евро)

У «Урала» тоже возрастной состав, но этого подбора игроков хватает, чтобы спокойно обитать в середине таблице и делать ставку на Кубок России, где у «шмелей» в этом году может быть третий финал за четыре года. Правда, в концовке нынешнего сезона Дмитрию Парфенову придется обходиться без Петруса Бумаля, Михаила Меркулова и Николая Димитрова. Это серьезные потери.

12. «Уфа» (Уфа) – 9-е место в таблице (+3)

Стоимость состава: 22.6 млн евро

Самый дорогой игрок: Ионуц Неделчару (3.2 млн евро)

Если «Уфа» добьется сотрудничества с Red Bull или City Football Group, то в состав «горожан» вольются новые краски, но и сейчас клуб с грамотным менеджментом эффективно использует свои ресурсы. Ярчайший пример: в турнирной таблице «Уфа» отстает всего лишь на одно очко от «Спартака», чей состав в четыре с лишним раза дороже.

11. «Сочи» (Сочи) – 12-е место в таблице (-1)

Стоимость состава: 28.3 млн евро

Самый дорогой игрок: Александр Кокорин (5.2 млн евро)

У «Сочи» бурный, как южные курортные ночи, дебютный сезон в РПЛ : десяток трансферов из «Зенита», зимняя смена тренера, приглашение и расставание чемпиона мира Рами, аренда Александра Кокорина. Голы бывшего заключенного в весенних матчах помогли «Сочи» подняться в таблице, но главные раунды борьбы за выживание впереди.

10. «Арсенал» (Тула) – 7-е место в таблице (+3)

Стоимость состава: 29.1 млн евро

Самый дорогой игрок: Максим Беляев (3.5 млн евро)

Игорь Черевченко классно работает в Туле, поэтому новости о том, что «Арсенал» может возглавить Юрий Семин, удивляют. При всем уважении к легенде «Локомотива». «Оружейники» дышат в спину «Динамо» и идут вровень со «Спартаком». При определенном раскладе могут второй сезон подряд добыть путевку в Лигу Европы.

9. «Ахмат» (Грозный) – 16-е место в таблице (-7)

Стоимость состава: 32.4 млн евро

Самый дорогой игрок: Исмаэл Силва (3 млн евро)

«Ахмат» в нынешнем сезоне — пример безобразного использования ресурсов команды. Имея состав крепкого середняка, грозненцы занимают последнюю строчку в таблице РПЛ .

8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 4-е место в таблице (+4)

Стоимость состава: 39.8 млн евро

Самый дорогой игрок: Элдор Шомуродов (5.2 млн евро)

И кто теперь скажет, что Карпин — «сбитый летчик»? Новое кредо Валерия Георгиевича — эффективный менеджер. Результат есть — «желто-синие» продолжают борьбу за путевку в Лигу чемпионов, игра радует глаз, а футболисты прогрессируют. Что еще нужно для футбольного счастья?

7. «Рубин» (Казань) – 14-е место в таблице (-7)

Стоимость состава: 40.9 млн евро

Самый дорогой игрок: Иван Игнатьев (6.7 млн евро)

Посоперничать с «Ахматом» в непутевости может разве что казанский «Рубин», который планировал биться за еврокубки, а на деле бьется за выживание. Сравните ожидания и реальность.

6. «Динамо» (Москва) – 6-е место в таблице (=)

Стоимость состава: 60.7 млн евро

Самый дорогой игрок: Максимилиан Филипп (12 млн евро)

Несмотря на тяжелую первую часть сезона с рядом невразумительных матчей и результатов, что вылилось в отставку Дмитрия Хохлова, «Динамо» сумело собраться и на данный момент не проваливает сезон, а летает вполне на уровне своих возможностей. А если Кубок России выиграет «Зенит», то «бело-голубые» могут попасть в Лигу Европы.

5. «Спартак» (Москва) – 8-е место в таблице (-3)

Стоимость состава: 90 млн евро

Самые дорогие игроки: Роман Зобнин и Гус Тиль (9.5 млн евро)

«Спартак» ближе к зоне вылета (6 очков), нежели к первой пятерке (8 очков). При самом благоприятном раскладе «красно-белые» финишируют на шестом месте, да и разве может рассчитывать на большее команда, выдавшая серию из пяти поражений подряд по ходу чемпионата? Молодой «Спартак» постарается не развалиться до наступления своего светлого будущего, а нынешний сезон может спасти только завоевание Кубка России.

4. «Локомотив» (Москва) – 2-е место в таблице (+2)

Стоимость состава: 101.1 млн евро

Самый дорогой игрок: Гжегож Крыховяк (16 млн евро)

Текущее место в таблице — достижение Юрия Семина и его команды. Каким будет «Локомотив» при Марко Николиче — одна из главных загадок финиша сезона. Позитивные сценарии после свержения с тренерского мостика Легенды не рассматриваются.

3. ЦСКА (Москва) – 5-е место в таблице (-2)

Стоимость состава: 112.9 млн евро

Самый дорогой игрок: Марио Фернандес (24 млн евро)

ЦСКА произвел кадровую революцию два года назад, когда команду покинули заслуженные ветераны и опытные легионеры. С тех пор перспективный армейский состав подорожал и ворвался в тройку по этому показателю в РПЛ , однако результаты — вылет после группового раунда Лиги Европы и пятое место в чемпионате, вряд ли кого-то устраивают.

2. «Краснодар» (Краснодар) – 3-е место в таблице (-1)

Стоимость состава: 117.3 млн евро

Самый дорогой игрок: Виктор Классон (13.5 млн евро)

Прошлым летом «Краснодар» уже принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, но, опрокинув «Порту», капитулировал перед «Олимпиакосом» и не сумел попасть в основную сетку турнира. В концовке сезона-2019/20 «быки» попытаются добыть прямую путевку в групповой раунд следующей Лиги чемпионов, а потом их ждет обусловленная требованиями нового лимита чистка состава.

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1-е место в таблице (=)

Стоимость состава: 164.6 млн евро

Самый дорогой игрок: Малком (30.5 млн евро)