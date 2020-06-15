Футбольные алкоголики. Топ-10 по рывку и обводочке

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вчера, 14:30

Экс-президент РФС рассказал историю о водке, а «Соккер.ру» вспоминает футболистов, которые нагнетали градус не только на футбольном поле.

Вячеслав Колосков поведал миру историю, как однажды с помощью «традиционного для России способа» примирил бывших президентов ФИФА и УЕФА — Йозефа Блаттера и Леннарта Юханссона. Водка и хорошая закуска помогла двум футбольным шишкам решить все вопросы и устранить разногласия.

Бывают и такие моменты, если не злоупотреблять, однако нездоровое пристрастие к алкогольным напиткам выходит боком, а футболисты подвержены этому пороку на уровне индейцев и жителей Крайнего Севера. Многие спивались и боролись с алкогольной зависимостью по окончании карьеры, а другие умудрялись сочетать обильные возлияния с профессиональной карьерой.

Гарринча (Бразилия)

Двукратный чемпион мира с разными ногами известен не только своей любвеобильностью — у Манэ пару десятков детей от разных женщин, но и кутежами с «огненной водой». По уровню таланта Великий Хромой превосходил самого Пеле, но стать Королем Футбола помешало регулярное изучение дна бутылки. Гарринча совмещал пьянки с футболом, с каждым годом это становилось все сложнее, и однажды бразилец оказался на обочине жизни, где и скончался от цирроза печени, не дожив даже до 50 лет.

Джордж Бест (Северная Ирландия)

Великий Джордж Бест многого добился в футболе: побеждал с «Манчестер Юнайтед», стал обладателем «Золотого мяча», но главный баттл в своей жизни проиграл алкоголю, трудные отношения с которым начались еще в игровые годы Беста. Все заработанные деньги Джордж промотал на выпивку, женщин и быстрые автомобили, которые водил в нетрезвом состоянии. Североирландец не дожил полгода до своего 60-летия, а ведь все могло быть иначе:

Родись я уродом, вы бы никогда не узнали о Пеле.

Или будь у Джорджа чуть больше терпения:

Однажды в 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут в моей жизни.

Пол Гаскойн (Англия)

Гаскойн — чуть ли не официальный преемник Беста на посту самого талантливого футбольного алкоголика Британии, спорил с этим только сам Джордж:

Все говорят, что Пол Гаскойн — новый Джордж Бест, а вот хочу узнать: он тоже трахнул трех Мисс Мира?

Стоит признать, в этом Газза не сумел превзойти учителя, но по части веселых и диких пьяных историй — он лучший! Однажды через час после домашнего матча сборной Англии Пола засекли в лондонском баре за пинтой холодного пива, причем Гаскойн сидел в майке с тремя львами на груди и бутсами, между шипами которых еще можно было найти кусочки газона «Уэмбли». А что вы все святые и никогда не выпивали в рабочей одежде?! В этом весь Газза.

Ладислав Кубала (Венгрия)

Великий венгр из поколения Пушкаша почти не играл за сборную своей исторической родины, зато прославился в «Барселоне» и по праву считается одним из лучших игроков в истории. Вообще-то, Кубала должен был играть в Мадриде за «Реал», но расторопные люди из «Барселоны» перехватили его «тепленьким» в аэропорту и запихнули в поезд, а когда Ладислав протрезвел на следующее утро, то был очень удивлен, что подписал контракт с «сине-гранатовыми». В следующие десять лет Кубала будоражил каталонскую публику не только великолепным футболом, но и своими загулами, о которых знал весь город, остроумные сыны которого сочинили не один анекдот про похождения Ласи.

Джимми Гривз (Англия)

Четвертый бомбардир в истории сборной Англии (после Руни, Ширера и Линекера), звезда «Челси» и «Тоттенхэма» всегда любил поддать, а на пике своей зависимости Джимми выпивал 14 пинт пива в течение дня, после чего шел домой и доводил себя до кондиции водкой. В 31 год великому бомбардиру пришлось завершить карьеру, он упал на самое дно и смог сделать правильные выводы: записался в «Анонимные алкоголики» и выиграл борьбу у алкоголизма. Сейчас Гривзу 80 лет, он румяный и довольный жизнью дедушка.

Артуро Видаль (Чили)

О том, что Артуро Видаль любит выпить, известно давно. Прямо по ходу домашнего Копа Америка 2015 чилийский полузащитник разбил свою «Феррари», на которой ехал из казино домой. Причина — алкоголь. Артуро тогда повезло: никто не пострадал, а сборная Чили выиграла тот турнир, и эту историю забыли. Недавно срывающий покровы Джорджо Кьеллини рассказал правду о слабости Видаля, подчеркнув, что это не мешает чилийцу оставаться великим чемпионом.

Роман Широков (Россия)

Куда же без нашего брата? Роман Широков едва сумел запустить карьеру к 26 годам, а до этого вел «гулящую жизнь», по его собственному выражению. В 2001-м ЦСКА отдал Широкова в аренду «Торпедо- ЗИЛ », а Роман так расстроился, что ушел в запой и два месяца не появлялся в расположении клуба. Позже голова встала на место, но как знать, чего бы добился Широков, не упусти он столько времени.

Тони Адамс (Англия)

Адамс, Диксон, Киоун и Боулд составляли «Пьяную Оборону» «Арсенала», на старом стадионе «Хайбери» вывешивался даже соответствующий баннер. Тони начал употреблять спиртные напитки в 20 лет, а пика своего «мастерства» достиг в 90-е, когда мог получить сотрясение головного мозга на ровном асфальте или загреметь на несколько месяцев в тюрьму за вождение в нетрезвом виде. В 1996-м Адамс публично признался, что страдает алкоголизмом, по совету Арсена Венгера прошел реабилитацию и записался в «Анонимные», после этого играл в футбол еще 6 лет.

Сократес (Бразилия)

Блестящий плеймейкер сборной Бразилии, а также врач, философ и революционер Сократес признавался:

У меня три греха: женщины, сигареты и пиво.

Вероятно, на месте пива оказывалось и кое-что покрепче. Сократес, можно сказать, совершил самоубийство с помощью вредных привычек, ведь как человек с медицинским образованием лучше многих понимал, что пересадка печени и отказ от алкоголя могут ему помочь, однако сознательно не собирался отказываться от выпивки. За две недели до смерти он сказал:

Алкоголь — по-прежнему мой большой друг.

Ему было всего лишь 57 лет.

Адриано (Бразилия)

И еще один бразилец, который буквально пропил свою карьеру. А ведь по молодости разрывал Серию A, став «новым Роналдо» для «Интера». Ночная жизнь в Милане поработила Адриано, он пил, как животное, набрал много лишних килограмм и перестал попадать в собственные трусы. Бразильский гуляка даже придумал «уникальный» способ не опаздывать на тренировки: нужно было всего лишь не ложиться спать. Правда, на базу «Интера» Адриано приезжал в непотребном состоянии и его отправляли куда-нибудь отсыпаться. Позже форвард признался, что запои начались из-за смерти отца и последовавшей депрессии. Как бы то ни было, это тот случай, когда алкоголь оказался сильнее большого таланта.