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Тренер «Крыльев»: «Претензии — только к себе, мои футболисты — лучшие»

15 июля 2020, 23:15
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Не получилось реализовать моменты. Мы можем организовать игру, оборону грамотную, но реализовать моменты могут только футболисты, а моментов у нас было предостаточно. Претензии — только к себе, мои футболисты — лучшие. В «Крыльях» у нас собраны лучшие футболисты.

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Все комментарии
drug01
drug01
16 июля в 00:52
Пришёл тренер и дело пошло.....
Boxert
Boxert
16 июля в 00:14
Xорошо, если так и будет.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
15 июля в 23:35
Лучшие не лучшие, но Талалаеву респект.
alexgurzan
alexgurzan ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
15 июля в 23:32
Регулярное нарушение правил.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 23:30
Как же преобразилась команда. Еще недавно напоминала сборище безвольных игроков, а теперь на команду стало приятно смотреть. Команда бежит, комбинирует, создает достаточное количество моментов. И сегодня только фатальное невезение не позволило забить. В обороне тоже появился порядок, просто прибавила защита на глазах.
Будет жаль, если улетят КС в ФНЛ.
Чувствуется , что Талалаев нашел подход к игрокам, причем достаточно быстро.
Удачи КС в последнем туре!!!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
15 июля в 23:27
А за что удалили пользователя Победителей не судят?
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 23:22
Моментов запороли много, могли и выиграть.
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