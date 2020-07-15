Тренер «Крыльев»: «Претензии — только к себе, мои футболисты — лучшие»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ.
Не получилось реализовать моменты. Мы можем организовать игру, оборону грамотную, но реализовать моменты могут только футболисты, а моментов у нас было предостаточно. Претензии — только к себе, мои футболисты — лучшие. В «Крыльях» у нас собраны лучшие футболисты.
Будет жаль, если улетят КС в ФНЛ.
Чувствуется , что Талалаев нашел подход к игрокам, причем достаточно быстро.
Удачи КС в последнем туре!!!
Будет жаль, если улетят КС в ФНЛ.
Чувствуется , что Талалаев нашел подход к игрокам, причем достаточно быстро.
Удачи КС в последнем туре!!!