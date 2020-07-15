Подпалый: «На игре Луценко против „Урала“ сказалась усталость»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» прокомментировал игру лучшего бомбардира своей команды Евгения Луценко и победу над «Уралом» (3:1) в матче 29-го тура РПЛ .

Конечно, накопилась у него усталость, это лето, плотный график. Но он молодец, сыграл полностью на команду.

Забитые голы? Я обоих [Хлусевича и Пантелеева] хорошо знал. Рад, что Пантелеев поставил голову на место и занимается футболом, так как до этого у него были нефутбольные мысли, и сегодня же он выполнил все те задания, которые перед ним стояли. Возможности Хлусевича мы знали по молодежной команде: да, он их полностью не использовал, но сейчас потихоньку окрепнет.

Очень благодарен за игру ребятам — то, что мы их просили, они полностью выполнили. К сожалению, с чем мы не совсем справлялись, это стандартные положения. Соперник все грамотно разыгрывал, поэтому ребятам было тяжеловато, но никто не выпадал, все отработали по полной.