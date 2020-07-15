ГлавнаяНовости

Подпалый: «На игре Луценко против „Урала“ сказалась усталость»

15 июля 2020, 19:24
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал игру лучшего бомбардира своей команды Евгения Луценко и победу над «Уралом» (3:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Конечно, накопилась у него усталость, это лето, плотный график. Но он молодец, сыграл полностью на команду.

Забитые голы? Я обоих [Хлусевича и Пантелеева] хорошо знал. Рад, что Пантелеев поставил голову на место и занимается футболом, так как до этого у него были нефутбольные мысли, и сегодня же он выполнил все те задания, которые перед ним стояли. Возможности Хлусевича мы знали по молодежной команде: да, он их полностью не использовал, но сейчас потихоньку окрепнет.

Очень благодарен за игру ребятам — то, что мы их просили, они полностью выполнили. К сожалению, с чем мы не совсем справлялись, это стандартные положения. Соперник все грамотно разыгрывал, поэтому ребятам было тяжеловато, но никто не выпадал, все отработали по полной.

Все новости
Слухи«Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин
Вчера, 17:15 Комментарии9
СлухиГлавный тренер «Динамо-2» заразился коронавирусом
25 июля Комментарии4
Селюк: «Талалаев может возглавить европейский клуб, идут переговоры»
25 июля Комментарии10
СлухиТалалаев может возглавить «Ахмат»
25 июля Комментарии5
СлухиФедун не намерен увольнять Тедеско, однако не согласен с позицией тренера
21 июля Комментарии47
ОфициальноОсинькин отклонил предложение «Оренбурга» и продлил контракт с «Чертаново»
21 июля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 21:33
Всё в одинаковых условиях
Adonius
Adonius
15 июля в 20:28
За такие деньги говорить об усталости не корректно.
beefs
beefs
15 июля в 19:51
Усталость накапливается у всех...
drug01
drug01
15 июля в 19:27
Впереди кубок....
Bikcon
Bikcon
15 июля в 19:25
Это у всех так было.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100