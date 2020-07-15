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Хинкель: «Перед „Ахматом“ мы держали в уме матч с „Зенитом“ в Кубке»

15 июля 2020, 21:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

Очень счастлив, что после двух поражений выиграли. Мы контролировали игру все 90 минут. Забили гол в первом тайме. Его отменили. Не смотрел повтор, так что ничего не могу сказать. Во втором тайме забили гол, который засчитали. Хотел бы отметить Жиго, который сделал второй гол, протащил мяч, сделал пас на Александра Соболева. Ребята могут насладиться сегодняшним днем, но уже завтра будем готовиться к «Зениту».

Мы держали в уме матч с «Зенитом» в Кубке. Он очень важен. Был разработан план. И ряд замен был сделан с учётом матча с «Зенитом». Некоторым игрокам решили дать паузу.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 11:10
действовать разумно и старательно ...
а судьба распорядится результатом
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
16 июля в 00:36, ред.
Зенит третий раз за год вас обует.
spartak kursk
spartak kursk
15 июля в 21:34
Держи в уме Зенит,не держи...результат предопределён...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 21:28
В уме все что хочешь держать можно. Реальность - это дело другое.
Посмотрим , помогло вам это держание или нет???
swift stream
swift stream
15 июля в 21:26
Не верится этому помощнику Тедески.
Columb
Columb
15 июля в 21:23, ред.
Сыграли один договорняк, во втором не получится.
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