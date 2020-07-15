Хинкель: «Перед „Ахматом“ мы держали в уме матч с „Зенитом“ в Кубке»

Тренер «Спартака» подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

Очень счастлив, что после двух поражений выиграли. Мы контролировали игру все 90 минут. Забили гол в первом тайме. Его отменили. Не смотрел повтор, так что ничего не могу сказать. Во втором тайме забили гол, который засчитали. Хотел бы отметить Жиго, который сделал второй гол, протащил мяч, сделал пас на Александра Соболева. Ребята могут насладиться сегодняшним днем, но уже завтра будем готовиться к «Зениту».

Мы держали в уме матч с «Зенитом» в Кубке. Он очень важен. Был разработан план. И ряд замен был сделан с учётом матча с «Зенитом». Некоторым игрокам решили дать паузу.