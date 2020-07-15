Семак: «После перерыва сыграли против „Оренбурга“ гораздо лучше»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу в матче 29-го тура РПЛ над «Оренбургом» (4:1).

Первый тайм не удался. Долго контролировали мяч, но остроты не было. Не в нашу пользу сыграл быстрый гол. После перерыва сыграли гораздо лучше. Вторым таймом довольны, как и победой в целом.

Посмотрим, кто будет свежее к воскресенью (19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» в полуфинале Кубка России). И ближе к игре определимся. У нас есть выбор. Надеюсь, что все, кроме Лунева, будут готовы. Васютин заслужил свой шанс. Он большой молодец.