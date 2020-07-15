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Семак: «После перерыва сыграли против „Оренбурга“ гораздо лучше»

15 июля 2020, 22:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 29-го тура РПЛ над «Оренбургом» (4:1).

Первый тайм не удался. Долго контролировали мяч, но остроты не было. Не в нашу пользу сыграл быстрый гол. После перерыва сыграли гораздо лучше. Вторым таймом довольны, как и победой в целом.

Посмотрим, кто будет свежее к воскресенью (19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» в полуфинале Кубка России). И ближе к игре определимся. У нас есть выбор. Надеюсь, что все, кроме Лунева, будут готовы. Васютин заслужил свой шанс. Он большой молодец.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июля в 08:47
Ну задача стоит выиграть каждый матч, поэтому состав был на половину основной
Радует, что хоть своих молодых начали заигрывать
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
16 июля в 17:35
В принципе у Сочи и дублеры должны выигрывать.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июля в 16:18
Можно, но в случае победы Оренбурга, некоторые кричали бы о том, что Зенит спасает свой фарм клуб
Вообще эти «некоторые» удобно устроились, Зенит выиграл у Сочи и Оренбурга - карманные, проиграл бы - дарят очки, что бы сохранить, ничья - и не проиграли и очки подарили
galem72
galem72
16 июля в 11:33
"...после перерыва сыграли против оренбурга..."

Скорее, против очередного карманного "соперника". ))
ekliziast
ekliziast
16 июля в 09:03
Серёга не позорься , счёт был определён до начала сезона , и ты это знаешь.Содержать два фарма накладно , и Оренбург приговорили.
ДСА
ДСА
16 июля в 04:23
До перерыва валяли дурака.
mihaluch
mihaluch
16 июля в 00:19
Добивают падшего ангела.
Brigar
Brigar
16 июля в 00:17
Теперь таким же образом победить свиней.
beefs
beefs
15 июля в 23:19
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    15 июля в 23:08
    Не поняли бы!Оренбургу не повело))
    Cat01
    Cat01
    15 июля в 23:04
    Так должны успешно играть всегда!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 июля в 23:01
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      15 июля в 22:58
      Можно и дубль было выставить.
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