Семак: «После перерыва сыграли против „Оренбурга“ гораздо лучше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 29-го тура РПЛ над «Оренбургом» (4:1).
Первый тайм не удался. Долго контролировали мяч, но остроты не было. Не в нашу пользу сыграл быстрый гол. После перерыва сыграли гораздо лучше. Вторым таймом довольны, как и победой в целом.
Посмотрим, кто будет свежее к воскресенью (19 июля «Зенит» сыграет против «Спартака» в полуфинале Кубка России). И ближе к игре определимся. У нас есть выбор. Надеюсь, что все, кроме Лунева, будут готовы. Васютин заслужил свой шанс. Он большой молодец.
Радует, что хоть своих молодых начали заигрывать
Радует, что хоть своих молодых начали заигрывать
Вообще эти «некоторые» удобно устроились, Зенит выиграл у Сочи и Оренбурга - карманные, проиграл бы - дарят очки, что бы сохранить, ничья - и не проиграли и очки подарили
Вообще эти «некоторые» удобно устроились, Зенит выиграл у Сочи и Оренбурга - карманные, проиграл бы - дарят очки, что бы сохранить, ничья - и не проиграли и очки подарили
Скорее, против очередного карманного "соперника". ))
Скорее, против очередного карманного "соперника". ))