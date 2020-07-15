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Мусаев — о ничьей с «Крыльями»: «Сложно ругать команду в нашей ситуации»

15 июля 2020, 21:43
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру команды после матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

Можно ли эту ничью приравнять к поражению, учитывая борьбу за попадание в Лигу чемпионов? Нет, нельзя, так как наши соперники еще не провели свои матчи. Ребята оставили все силы. У нас сейчас небольшие возможности для ротации. Да, были небольшие ошибки, но сложно ругать команду в такой ситуации. Удивили ли чем-то «Крылья»? Нет. Мы ожидали, что у них будет низкий блок с быстрыми выходами в атаку. Так всё и получилось.

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Все комментарии
Сергей Яценко
Сергей Яценко
16 июля в 01:05
короче ясно.. всё понятно.. продолжай ныть, но делать нам с таким отношением в ЛЧ нечего .. впрочем как и другим
Binger
Binger
16 июля в 00:32
Нет, команду нужно похвалить, все что можно прос...ла.
pomor 445
pomor 445
15 июля в 22:57
Мусаев мусолит. Мужик из тех, кому образование приносит вред.
Glyba
Glyba
15 июля в 22:38
Такое ощущение, что Краснодар отбивается от ЛЧ как только может.
Ganymed1
Ganymed1
15 июля в 22:27
будь мужиком.уйди сам.уже надоело на эту тягомотину смотреть от физрука
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 22:09
Из сезон в сезон одно и тоже, быки в концовке проваливаются.
minai
minai
15 июля в 22:04
Сверни в трубочку свою лицензию.. ну а дальше сам знаешь, что делать.
STVA 1
STVA 1
15 июля в 21:54
У Быков из года в год одна проблема!Не могут выгрызать очки в решающих матчах!Да и Мусаеву по ходу рано доверили команду. Главное мне кажется у команды должен запасной вариант в котором надо сыграть более рационально!
beefs
beefs
15 июля в 21:45
какая тебе лига, поостынь, мальчишка...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 21:44
Да ужж, удивили опять!
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