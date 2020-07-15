Мусаев — о ничьей с «Крыльями»: «Сложно ругать команду в нашей ситуации»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал игру команды после матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

Можно ли эту ничью приравнять к поражению, учитывая борьбу за попадание в Лигу чемпионов? Нет, нельзя, так как наши соперники еще не провели свои матчи. Ребята оставили все силы. У нас сейчас небольшие возможности для ротации. Да, были небольшие ошибки, но сложно ругать команду в такой ситуации. Удивили ли чем-то «Крылья»? Нет. Мы ожидали, что у них будет низкий блок с быстрыми выходами в атаку. Так всё и получилось.