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Адиев — о слухах про «Арсенал»: «Работаю над новым контрактом с „Чайкой“»

14 июля 2020, 21:51

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны тульского «Арсенала». 

На сегодняшний день я связан контрактом с «Чайкой». Я очень комфортно ощущаю себя в клубе. Чувствую, что нахожусь на своем месте. Вижу, что команда растет, развивается. Есть понимание того, к чему мы стремимся. Для меня это очень важно. Открою небольшой секрет: мы с президентом работаем над новым долгосрочным контрактом с «Чайкой».

Я изъявил желание продолжить сотрудничество и хочу, чтобы именно Андрей Иванович решал мою судьбу. Если ему поступит выгодное предложение, думаю, он меня выслушает. Бросать клуб в такой ситуации – не в моем характере. Я хочу, чтобы все зависело от клуба и президента.

Я понимаю, что слухи, которые появляются в прессе, не придают никому спокойствия: президент обеспокоен, команда – тоже. Конечно, нужно как можно скорее поставить точку в этой истории. У меня уже был разговор с президентом клуба. Андрей Иванович сейчас в Сочи, мы планируем провести еще одну встречу. Я думаю, через пару дней мы уладим последние нюансы.

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Binger
Binger
15 июля в 00:15
Правильно все сказал.
itujan
itujan
14 июля в 22:35
А стоит подумать.
beefs
beefs
14 июля в 22:00
слово горца незыблемо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 21:55
Вот и славно!
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