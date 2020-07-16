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Прохин о втором матче в старте: «Мне дают шанс, я им пользуюсь»

16 июля 2020, 02:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник «Зенита» Данила Прохин дал комментарий после победы над «Оренбургом» (4:1) в 29-м туре РПЛ.

— Данила, выход в старте уже становится привычкой? Второй матч подряд начинаете с первых минут.

— Не сказал бы: мне дают шанс — я им пользуюсь.

— Против «Ахмата» вы играли в паре с Йорданом Осорио, сегодня — с Ярославом Ракицким. Для вас есть разница?

— Конечно, небольшая разница есть, потому что Ярослав поопытнее, говорит со мной на одном языке, мы друг друга чуть лучше понимаем. Но и с Йорданом у нас тоже налажены отношения.

— В этих двух матчах у вас за спиной побывали все зенитовские вратари: Лунёв, Кержаков, Васютин. Отметили для себя какие-то отличия?

— Нет, у нас три очень хороших вратаря, со всеми приятно играть. Все обучены, все подсказывают.

— Во втором тайме как-то скорректировали свою игру после жёлтой карточки?

— Конечно, стал немного аккуратнее идти в борьбу. Держал в голове, что ещё одно грубое нарушение — и оставлю свою команду в меньшинстве, всем будет тяжелее.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
16 июля в 16:14
Удачи Даниле!
Единственный киришанин пробившийся в основной состав Зенита
Zenit_84
Zenit_84
16 июля в 06:14
Пользуйся, но не косячь
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 05:27
Сейчас молодежь можно обкатывать.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 04:44
Всё равно потом в Сочи сдадут
For56tas
For56tas
16 июля в 03:00
Удачи Даниле!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 02:34
Удачи парню в дальнейшем.
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