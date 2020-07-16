Прохин о втором матче в старте: «Мне дают шанс, я им пользуюсь»

Защитник «Зенита» Данила Прохин дал комментарий после победы над «Оренбургом» (4:1) в 29-м туре РПЛ.
— Данила, выход в старте уже становится привычкой? Второй матч подряд начинаете с первых минут.
— Не сказал бы: мне дают шанс — я им пользуюсь.
— Против «Ахмата» вы играли в паре с Йорданом Осорио, сегодня — с Ярославом Ракицким. Для вас есть разница?
— Конечно, небольшая разница есть, потому что Ярослав поопытнее, говорит со мной на одном языке, мы друг друга чуть лучше понимаем. Но и с Йорданом у нас тоже налажены отношения.
— В этих двух матчах у вас за спиной побывали все зенитовские вратари: Лунёв, Кержаков, Васютин. Отметили для себя какие-то отличия?
— Нет, у нас три очень хороших вратаря, со всеми приятно играть. Все обучены, все подсказывают.
— Во втором тайме как-то скорректировали свою игру после жёлтой карточки?
— Конечно, стал немного аккуратнее идти в борьбу. Держал в голове, что ещё одно грубое нарушение — и оставлю свою команду в меньшинстве, всем будет тяжелее.
Единственный киришанин пробившийся в основной состав Зенита
Единственный киришанин пробившийся в основной состав Зенита