Рапопорт: «Стоит ли Кокорину идти в клуб уровня „Сельты“?»

Экс-наставник «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о будущем нападающего петербургского клуба , на правах аренды выступающего за «Сочи». Соглашение 29-летнего форварда с «сине-бело-голубыми» истекает в конце сезона. Однако недавно появилась информация о том, что «Зенит» собирается подписать новый контракт с Кокориным.

На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдёт Азмун или нет. Надо подписывать контракт. Правда, я не знаю, какие финансовые аппетиты у футболиста, но ему нужно играть с равными себе партнёрами. Тогда он снова станет тем Кокориным, которого мы видели раньше.

Переход в «Сочи» не улучшил игру Кокорина. Да, он двигается, борется, уже достаточно забил. Но если бы Кокорин играл с более сильными партнёрами, то быстрее набрал прежнюю форму. Видно, что мотивация есть. Однако изюминки в игре Кокорина я не вижу. Если он останется в «Сочи», то будет понятно: на первом плане у Кокорина деньги. Боюсь, там он прогрессировать не сможет.

«Зенит» отпустит Кокорина только в том случае, если он поедет за границу. Ясно, что в Петербурге не хотят видеть Александра в «Локомотиве». Зачем таким игроком усиливать конкурента будущего сезона? Это никому не надо.

Шанс на Европу есть. Тот же Виллаш-Боаш его хорошо знает. Играет же Смолов в «Сельте», даже забивает, а Кокорин не слабее Смолова. Другое дело, стоит ли идти в клуб уровня «Сельты»? В финансовом отношении европейские середняки уступают нашим. И я не думаю, что Кокорин будет получать там те деньги, которые имеет в России.