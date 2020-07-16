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Рапопорт: «Стоит ли Кокорину идти в клуб уровня „Сельты“?»

16 июля 2020, 01:14

Экс-наставник «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о будущем нападающего петербургского клуба Александра Кокорина, на правах аренды выступающего за «Сочи». Соглашение 29-летнего форварда с «сине-бело-голубыми» истекает в конце сезона. Однако недавно появилась информация о том, что «Зенит» собирается подписать новый контракт с Кокориным.

На мой взгляд, «Зенит» не должен терять такого футболиста — и не так важно, уйдёт Азмун или нет. Надо подписывать контракт. Правда, я не знаю, какие финансовые аппетиты у футболиста, но ему нужно играть с равными себе партнёрами. Тогда он снова станет тем Кокориным, которого мы видели раньше.

Переход в «Сочи» не улучшил игру Кокорина. Да, он двигается, борется, уже достаточно забил. Но если бы Кокорин играл с более сильными партнёрами, то быстрее набрал прежнюю форму. Видно, что мотивация есть. Однако изюминки в игре Кокорина я не вижу. Если он останется в «Сочи», то будет понятно: на первом плане у Кокорина деньги. Боюсь, там он прогрессировать не сможет.

«Зенит» отпустит Кокорина только в том случае, если он поедет за границу. Ясно, что в Петербурге не хотят видеть Александра в «Локомотиве». Зачем таким игроком усиливать конкурента будущего сезона? Это никому не надо.

Шанс на Европу есть. Тот же Виллаш-Боаш его хорошо знает. Играет же Смолов в «Сельте», даже забивает, а Кокорин не слабее Смолова. Другое дело, стоит ли идти в клуб уровня «Сельты»? В финансовом отношении европейские середняки уступают нашим. И я не думаю, что Кокорин будет получать там те деньги, которые имеет в России.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 11:49
бросить жребий или аукцион замутить !
участвуют только клубы на букву Зе или на букву Со ..
galem72
galem72
16 июля в 11:44
"...стоит ли идти в клуб уровня Сельты?.."

Какое-то имперское суждение! Типа там на столько все "нищеброды", что псевдофорварду какохе там будет просто не интересно. Конечно, в унылой и ангажированной лиге-то всегда интересней на халяву миллионы получать, ничего при этом не делая.
ekliziast
ekliziast
16 июля в 09:25
Стоит ли команде уровня Сельты , приглашать недорослей , уровня Кокоши.
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 09:20
А какого уровня эта шпана???Миллер,впечатлённый его матчем с грозными Крыльями Советов,не упустит такой бриллиант.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 07:37
и сельты ему многовато)))
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 05:37
До команды выше уровня Сельты он не дорос
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 05:26
В Сельте условий как в Зените не предложат.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 03:43
Всяко лучше Сочей
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 01:41
Тогда он снова станет тем Кокориным, которого мы видели раньше.
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А какого Кокорина мы видели раньше??? Да такого же, вечно подающего надежды. Ну всбрыкнет несколько раз за сезон и только. Парню весной 30 стукнет, а он все надежды подает . Так до конца и не раскрылся парень, а жаль.
mihaluch
mihaluch
16 июля в 01:29
Ни куда он не уйдёт.
For56tas
For56tas
16 июля в 01:21
Один уже на лавке сидит там.
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