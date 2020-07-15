Шалимов: «„Ахмат“ на позитиве, так как сохранил прописку в РПЛ»

Главный тренер «Ахмата» высказался о поражении своей команды от «Спартака» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ . «Крылья Советов» не сумели выиграть у «Краснодара» (0:0), что гарантировало грозненцам сохранение прописки в РПЛ .

Не буду говорить, что у нас не получилось. Хоть и проиграли 0:3, но результаты сложились так, что мы официально остаемся в РПЛ . Все это мы заработали сами набранными очками.

Мы поговорили минуты три серьезно про эту игру, а дальше всех поздравили, обнялись и двигаемся дальше. Мы выполнили задачу, которая появилась по ходу чемпионата. Ситуация была тяжелейшей, мы из нее выползли. В целом положительные эмоции, забыли игру.

А по игре — два слова. Если бы да кабы… Грубейшая ошибка при 0:1 нашего защитника. «Спартак» — классная команда с классными исполнителями. И не важно, на каком они месте. При 0:1 мы могли два гола забить. Неприятно, что 0:3, но мы на позитиве, так как решили тяжелейшую задачу. Про нас говорить не надо. Сейчас все будут говорить про победу «Спартака» два-три дня.