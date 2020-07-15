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Шалимов: «„Ахмат“ на позитиве, так как сохранил прописку в РПЛ»

15 июля 2020, 20:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о поражении своей команды от «Спартака» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ. «Крылья Советов» не сумели выиграть у «Краснодара» (0:0), что гарантировало грозненцам сохранение прописки в РПЛ.

Не буду говорить, что у нас не получилось. Хоть и проиграли 0:3, но результаты сложились так, что мы официально остаемся в РПЛ. Все это мы заработали сами набранными очками.

Мы поговорили минуты три серьезно про эту игру, а дальше всех поздравили, обнялись и двигаемся дальше. Мы выполнили задачу, которая появилась по ходу чемпионата. Ситуация была тяжелейшей, мы из нее выползли. В целом положительные эмоции, забыли игру.

А по игре — два слова. Если бы да кабы… Грубейшая ошибка при 0:1 нашего защитника. «Спартак» — классная команда с классными исполнителями. И не важно, на каком они месте. При 0:1 мы могли два гола забить. Неприятно, что 0:3, но мы на позитиве, так как решили тяжелейшую задачу. Про нас говорить не надо. Сейчас все будут говорить про победу «Спартака» два-три дня.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
16 июля в 00:42
    протон1
    протон1
    15 июля в 22:25
    кстати а где коментатор из анжи? не помню егоник. но топил за анжи. жалко его. я ему всегда говорил бросить ты анжи не стоит ...
    протон1
    протон1
    15 июля в 22:24
    как сохранил? еще две игры ведь?
    Конфедерат
    Конфедерат
    15 июля в 21:21
      ДСА
      ДСА
      15 июля в 21:20
      Позитивненькие 0-3.
      cska vperiod
      cska vperiod
      15 июля в 21:04
      Хоть и свинья но красиво подклол своих.
      Twisted
      Twisted
      15 июля в 21:01
      Стыки походу отменили ради сохранения Терека в лиге
      STVA 1
      STVA 1
      15 июля в 21:01
      Наверное не этого хотели в республике)))
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      15 июля в 20:55
      Отскочил нынче Терек
      Рубцовский
      Рубцовский
      15 июля в 20:47
      Стесняюсь спросить. А стыковых матчей не будет?
      волгодон 2
      волгодон 2
      15 июля в 20:41
      позитив выпирает наружу..словно федун что-то дал
      ermak6848
      ermak6848
      15 июля в 20:41
      Позитив - это Хорошо
      Осталась работа над ошибкам...
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