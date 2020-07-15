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Джикия: «Повезло, что „Спартаку“ засчитали какие-то голы»

15 июля 2020, 21:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ (3:0).

Мы неплохо играли, доминировали. Хорошо, что забили. Все было нормально, хорошо получалось. Были неплохие выходы, сзади тоже играли. Просто нужно было набраться терпения.

«Ахмат» старался играть достаточно высоко, в четыре защитника. Получались хорошие подходы к воротам. Нам повезло, что засчитали какие-то голы.

Глушаков – игрок «Ахмата». Без разницы, кто бы там ни был, я бы так же боролся. «Спартак» победил, и это главное. До игры я на стадион не выходил, мы чуть-чуть задержались в отеле. После игры пожали с Денисом друг другу руки и пожелали удачи.

В первом случае Сухой сказал, что не в штрафной был. Во втором – офсайд. Я бегал без телефона, посмотреть не смог.

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Все комментарии
trimetil
trimetil
16 июля в 10:26
Каждый год у них какие то заговоры... Кто вас топит? Кому вы нужны? Что восьмое место, что двенадцатое, кому какая разница...
112910415
112910415
16 июля в 05:09
преодолели, и характер проявили !
Boxert
Boxert
16 июля в 01:25
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    16 июля в 00:34
    Опять заговор, лучше бы играть начал.
    serh62
    serh62
    15 июля в 23:01
    как баба ноет...самый неадекватный в этом клубе. мужиком трудно назвать, вечно сопли распускает.
    For56tas
    For56tas
    15 июля в 22:23
    В явно купленном матче просто не забить невозможно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    15 июля в 22:02
    Нет. Это не какие-то голы. Это печать в лоб тем, кто устроил, эти игрульки в кабинетах стараясь унизить клуб, президента в глазах болел, общественности, а может даже вызов болельщикам, что они могут все.
    Давно не было такого, чтобы клуб планомерно, хладнокровно топили. Есть конечно другие факторы для этого. Это и конкуренты за участие в еврокубках(вспомним интервью Дюкова, что происходило в конце чемпа, про мешки бабла), ну и сами судьи, от вполне возможного участия Ко на ставках, до элементарной мести, за критику судейства. Кстати кони проходили уже через это по моему).
    Джикию и Ко ещё раз с победой! Видно было, как от отчаяния он бил кулаком по траве, когда игроку Ахмата мяч попал в руку. Хорошо, что не опустили руки. Так и надо доказывать свою правоту вопреки.
    spartak kursk
    spartak kursk
    15 июля в 21:59
    Спартаку повезло,что Максименко выручил.Забей первыми Ахмат,результат мог быть совсем иным.....

    Но сегодня Спартак заслужил удачу..Ведь в самый ответственный момент перешагнул через несправедливость и широкой поступью устремился к победе!!!!
    Блоссия
    Блоссия
    15 июля в 21:47
    Не смотря и вопреки блестящая победа Спартака!
    Армейская душа
    Армейская душа
    15 июля в 21:40
    Конечно, особенно с Тамбовым и иже с ним
    drug01
    drug01
    15 июля в 21:40
    Все будет хорошо
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