Джикия: «Повезло, что „Спартаку“ засчитали какие-то голы»

Защитник и капитан «Спартака» поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ (3:0).

Мы неплохо играли, доминировали. Хорошо, что забили. Все было нормально, хорошо получалось. Были неплохие выходы, сзади тоже играли. Просто нужно было набраться терпения.

«Ахмат» старался играть достаточно высоко, в четыре защитника. Получались хорошие подходы к воротам. Нам повезло, что засчитали какие-то голы.

Глушаков – игрок «Ахмата». Без разницы, кто бы там ни был, я бы так же боролся. «Спартак» победил, и это главное. До игры я на стадион не выходил, мы чуть-чуть задержались в отеле. После игры пожали с Денисом друг другу руки и пожелали удачи.

В первом случае Сухой сказал, что не в штрафной был. Во втором – офсайд. Я бегал без телефона, посмотреть не смог.