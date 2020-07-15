Джикия: «Повезло, что „Спартаку“ засчитали какие-то голы»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ (3:0).
Мы неплохо играли, доминировали. Хорошо, что забили. Все было нормально, хорошо получалось. Были неплохие выходы, сзади тоже играли. Просто нужно было набраться терпения.
«Ахмат» старался играть достаточно высоко, в четыре защитника. Получались хорошие подходы к воротам. Нам повезло, что засчитали какие-то голы.
Глушаков – игрок «Ахмата». Без разницы, кто бы там ни был, я бы так же боролся. «Спартак» победил, и это главное. До игры я на стадион не выходил, мы чуть-чуть задержались в отеле. После игры пожали с Денисом друг другу руки и пожелали удачи.
В первом случае Сухой сказал, что не в штрафной был. Во втором – офсайд. Я бегал без телефона, посмотреть не смог.
Давно не было такого, чтобы клуб планомерно, хладнокровно топили. Есть конечно другие факторы для этого. Это и конкуренты за участие в еврокубках(вспомним интервью Дюкова, что происходило в конце чемпа, про мешки бабла), ну и сами судьи, от вполне возможного участия Ко на ставках, до элементарной мести, за критику судейства. Кстати кони проходили уже через это по моему).
Джикию и Ко ещё раз с победой! Видно было, как от отчаяния он бил кулаком по траве, когда игроку Ахмата мяч попал в руку. Хорошо, что не опустили руки. Так и надо доказывать свою правоту вопреки.
Давно не было такого, чтобы клуб планомерно, хладнокровно топили. Есть конечно другие факторы для этого. Это и конкуренты за участие в еврокубках(вспомним интервью Дюкова, что происходило в конце чемпа, про мешки бабла), ну и сами судьи, от вполне возможного участия Ко на ставках, до элементарной мести, за критику судейства. Кстати кони проходили уже через это по моему).
Джикию и Ко ещё раз с победой! Видно было, как от отчаяния он бил кулаком по траве, когда игроку Ахмата мяч попал в руку. Хорошо, что не опустили руки. Так и надо доказывать свою правоту вопреки.
Но сегодня Спартак заслужил удачу..Ведь в самый ответственный момент перешагнул через несправедливость и широкой поступью устремился к победе!!!!
Но сегодня Спартак заслужил удачу..Ведь в самый ответственный момент перешагнул через несправедливость и широкой поступью устремился к победе!!!!