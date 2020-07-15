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Федун: «Если с „Зенитом“ будет судить Вилков, можно не выходить на матч»

15 июля 2020, 20:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Ахматом» порассуждал о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом» и прокомментировал свою инициативу о передаче клуба фанатам.

Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч.

Когда продам «Спартак»? Кому? Болельщикам? Покупайте, если готовы платить. Продаю за рубль. Но у тебя есть 10 миллиардов вкладывать каждый год?

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Все комментарии
bosun
bosun
16 июля в 15:53
Так назначьте своего судью. Хотя, все-равно проиграете и будете другие причины заговора искать)
starche
starche
16 июля в 15:22
Федя, чаще меняй памперсы.
RIR68
RIR68
16 июля в 13:21
Эй сосед, рупь гони. Мне Арнольдыч рубль должен)))
Некакойшенко
Некакойшенко
16 июля в 09:20
А что он не так сказал ?
Это судья на денежном довольствии Газпрома.Такое любой мало мальский не газпромовский малыш знает.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
16 июля в 06:26
федун наверно забыл,что это только полуфинал..
а дальше ждет Парфенов "любит" он спартак с любой командой и всегда хоть с Тосно (который тут же расформировали) как только выбил антинародных из кубка..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Stalker-ato (раскрыть)
16 июля в 06:16
кадырки только за счет судеек и живы в РПл..
1 игра: Дзюбу сносят,Азмун забивает гол ,но его отменяют и дают просто штрафной...(свиснул не дав доиграть момент ,на его совести,трактует как хочет),
но второй чистейший гол Дриуси за что отменил ?!?
2 игра : удаляют у нас Ригони ( первая жк ни за что,вторая да наступил в игровом моменте на ногу) у кадырок сильва прямыми ногами ,шипами в кость оздоеву и НИЧЕГО!!! чуть позже сносит (увезли с поля ) Сантоса и опять НИЧЕГО..
судейки боятся кадырку..
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
16 июля в 06:07
и не выходите.........
112910415
112910415
16 июля в 05:11
трудно удержаться от очевидных реплик ...
Alvish
Alvish
16 июля в 00:56
    Wolf77785
    Wolf77785
    16 июля в 00:53
    Давайте иностранного судью! Тогда после 5-0 у вас оправданий не будет!
    Alprish
    Alprish
    16 июля в 00:40
    Федун понял, что придется крупно позориться, заранее ищет причину.
    stasil
    stasil
    15 июля в 23:56
      pomor 445
      pomor 445 ответ Илья Травкин (раскрыть)
      15 июля в 23:19
      И будет все последующие лет пять. И не потому что силён а потому что вы слабаки его сделаете таким, а прикрывать свою слабость будете судейством. Зенит вышел на рестарт с отрывом в 9 очков, а сейчас уже 15. Разве Локомотив потерял очки в борьбе с Зенитом? Он, как и остальные разбазарил их с аутсайдерами. Запомните: тот, кто теряет много очков с аутсайдерами никогда не станет чемпионом,даже если не потеряет или поделит очки с лидерами.
      iri13
      iri13
      15 июля в 23:13
      Хм..
      А что..вот это комитету по этике рассматривать не надо?!
      pomor 445
      pomor 445 ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
      15 июля в 23:11
      Думаешь кого-то убедил? Они тебе скажут что не доплатили.
      pomor 445
      pomor 445
      15 июля в 23:09
      На всякий случай напомню, что при Вилкове в этом сезоне Зенит выиграл один матч (вырвал победу на 93 минуте после пенальти в свои ворота на 88-й), два матча сыграл вничью, и один проиграл (с непоставленным пенальти на 2-й минуте в ворота соперников).
      andromend
      andromend
      15 июля в 23:08
        kastites
        kastites
        15 июля в 23:07
        Федуна в клинику срочно
        pomor 445
        pomor 445
        15 июля в 23:06
        Фигляр какой-то честное слово. Беда Спартаку с таким, но и деваться некуда - никто "народную" содержать не будет. Да и он блефует, что продаст за рубль. В том и дело, что нужного ему покупателя (денежного) нет, а по дешевке столкнуть - жаба душит. Спартак для него что чемодан без ручки: и нести тяжело и бросить жалко.
        pomor 445
        pomor 445 ответ Даниил Корохов (раскрыть)
        15 июля в 23:01
        Тогда он точно болтался бы в зоне вылета. Ведь на старте чемпионата судьи сберегли ему минимум семь очков.
        Vladimir Grechko
        Vladimir Grechko ответ PITER_1 (раскрыть)
        15 июля в 22:36
        да правильно он говорит судьи уже 2 матча подряд Ростов топят зато твой Зенит типа судят честно особенно после сегодняшнего матча с Оренбургом))
        Даниил Корохов
        Даниил Корохов
        15 июля в 22:33
        судите Спартак как зенит!
        PITER_1
        PITER_1
        15 июля в 22:29
        а куда всякие комитеты смотрят, отстранить на год от футбола, за давление на судей, перед каждым матчем одно и то же заводят судьи да судьи.
        продаст он, вкладчик фигов, вкладывал бы свое так бы не болтались внизу таблицы.
        Армейская душа
        Армейская душа
        15 июля в 22:25
          Stalker-ato
          Stalker-ato
          15 июля в 22:22
          Если абстрагироваться от клубных пристрастей,вспомните как Вилков судил зенит-ЦСКА,это же тот случай как судить нельзя.А как его отстранили от судейства и потом назначают на матч зенит-Спартак.
          А как за ошибки вилкова извинялся глава судейского корпуса, когда вилков 2 красные показал и 2 пенальте поставил в ворота Амкара.
          про него очень правильно Рамзан Ахматович сказал,думаю все слышали.
          Вообще столько скандалов с вилковым,и уже его отправили в ФНЛ,там не провёл там не одного матча и а5 вернули в ПЛ, но какой то он непотопляемый.
          Илья Травкин
          Илья Травкин ответ Весёлый могильщик (раскрыть)
          15 июля в 22:20
          Так Зенит же стал чимпинионом))
          SpaM-SARW
          SpaM-SARW ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          15 июля в 22:18
          Считал тебя адекватным в этом царстве ошибался
          Евгений Шумских
          Евгений Шумских
          15 июля в 22:11
          Если Спартак будет играть как сегодня, от Зенита и мокрого места не останется.
          ПОПОДИ в МЕНЯ
          ПОПОДИ в МЕНЯ
          15 июля в 22:03
          Может сразу поставить Дюкова?
          post-navigator
          post-navigator
          15 июля в 21:58
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