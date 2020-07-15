Федун: «Если с „Зенитом“ будет судить Вилков, можно не выходить на матч»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Ахматом» порассуждал о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом» и прокомментировал свою инициативу о передаче клуба фанатам.

Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч.

Когда продам «Спартак»? Кому? Болельщикам? Покупайте, если готовы платить. Продаю за рубль. Но у тебя есть 10 миллиардов вкладывать каждый год?