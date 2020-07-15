Федун: «Если с „Зенитом“ будет судить Вилков, можно не выходить на матч»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Ахматом» порассуждал о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом» и прокомментировал свою инициативу о передаче клуба фанатам.
Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить на матч.
Когда продам «Спартак»? Кому? Болельщикам? Покупайте, если готовы платить. Продаю за рубль. Но у тебя есть 10 миллиардов вкладывать каждый год?
Это судья на денежном довольствии Газпрома.Такое любой мало мальский не газпромовский малыш знает.
Это судья на денежном довольствии Газпрома.Такое любой мало мальский не газпромовский малыш знает.
а дальше ждет Парфенов "любит" он спартак с любой командой и всегда хоть с Тосно (который тут же расформировали) как только выбил антинародных из кубка..
а дальше ждет Парфенов "любит" он спартак с любой командой и всегда хоть с Тосно (который тут же расформировали) как только выбил антинародных из кубка..
1 игра: Дзюбу сносят,Азмун забивает гол ,но его отменяют и дают просто штрафной...(свиснул не дав доиграть момент ,на его совести,трактует как хочет),
но второй чистейший гол Дриуси за что отменил ?!?
2 игра : удаляют у нас Ригони ( первая жк ни за что,вторая да наступил в игровом моменте на ногу) у кадырок сильва прямыми ногами ,шипами в кость оздоеву и НИЧЕГО!!! чуть позже сносит (увезли с поля ) Сантоса и опять НИЧЕГО..
судейки боятся кадырку..
1 игра: Дзюбу сносят,Азмун забивает гол ,но его отменяют и дают просто штрафной...(свиснул не дав доиграть момент ,на его совести,трактует как хочет),
но второй чистейший гол Дриуси за что отменил ?!?
2 игра : удаляют у нас Ригони ( первая жк ни за что,вторая да наступил в игровом моменте на ногу) у кадырок сильва прямыми ногами ,шипами в кость оздоеву и НИЧЕГО!!! чуть позже сносит (увезли с поля ) Сантоса и опять НИЧЕГО..
судейки боятся кадырку..
А что..вот это комитету по этике рассматривать не надо?!
А что..вот это комитету по этике рассматривать не надо?!
продаст он, вкладчик фигов, вкладывал бы свое так бы не болтались внизу таблицы.
продаст он, вкладчик фигов, вкладывал бы свое так бы не болтались внизу таблицы.
А как за ошибки вилкова извинялся глава судейского корпуса, когда вилков 2 красные показал и 2 пенальте поставил в ворота Амкара.
про него очень правильно Рамзан Ахматович сказал,думаю все слышали.
Вообще столько скандалов с вилковым,и уже его отправили в ФНЛ,там не провёл там не одного матча и а5 вернули в ПЛ, но какой то он непотопляемый.
А как за ошибки вилкова извинялся глава судейского корпуса, когда вилков 2 красные показал и 2 пенальте поставил в ворота Амкара.
про него очень правильно Рамзан Ахматович сказал,думаю все слышали.
Вообще столько скандалов с вилковым,и уже его отправили в ФНЛ,там не провёл там не одного матча и а5 вернули в ПЛ, но какой то он непотопляемый.
Эти слова о тебе, кваква!
Эти слова о тебе, кваква!