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Мостовой: «„Спартаку“ помогло, что Тедеско не было на скамейке»

15 июля 2020, 21:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (3:0).

Порадовало, что «Спартак» выиграл крупно. Обыграл непростого соперника, не пропустил. Хотя поводов для нервов хватало, судейские моменты в первом тайме. Хорошо, что Тиль вышел и показал, что готов играть, что про него не забыли.

Кстати, во втором тайме «Спартаку» помогло, что Тедеско не было на скамейке. Там было спокойно, помощники себя вели нормально. Это спокойствие передалось игрокам. К тому же «Ахмат» тоже помог «Спартаку». Сначала ошибка во время первого гола, потом я не понял замену Бериши.

Обнадёживает ли такая игра перед Кубком? Это главный матч для обеих команд. Хорошо, что «Спартак» не пропустил. Плюс порадовал Жиго своим проходом, это вселяет уверенность. К «Зениту» «Спартак» подходит в нормальном настроении. Но мы всё равно понимаем, что сезон у красно-белых неудачный.

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Все комментарии
galem72
galem72
16 июля в 11:03
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 июля в 06:57
    саша ты прям в корень зришь)))))))))))))
    swift stream
    swift stream
    16 июля в 01:28
    Скоро нового тренера искать будут.
    zzz-
    zzz-
    16 июля в 00:51
    мне нравиться Мостовой..но это его нытье ни в какие ворота...
    Abordage
    Abordage
    16 июля в 00:30
    Назарову впору начинать писать стихи белые.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 июля в 23:20
    Опа, уже пошла компания против румынского гастролера
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    15 июля в 22:56
    Настроение это хорошо, но это не единственное что надо для игры в футбол. Что касается тедески, то, конечно, он своим психозом выводит команду из себя и все начинают психовать тоже. В этом Мост прав
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 июля в 22:48
    Саня ревнует, сам метит на его место
    Супервайзер
    Супервайзер
    15 июля в 22:27
    Мостовой всех задолбал. Заткнулся бы лучше, голубой.
    Brigar
    Brigar
    15 июля в 22:27
    Спартаку повезло, что матч вовремя купили.
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 июля в 22:06
    Друг друга подкалывают и сжирают.
    beefs
    beefs
    15 июля в 22:04
    ну теперь всю неделю оды петь будут...
    STVA 1
    STVA 1
    15 июля в 22:03
    Короче Фдун выгоняй румына
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