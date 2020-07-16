Акинфеев догнал Семака по числу матчей в РПЛ

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16 июля 2020, 21:19

Голкипер ЦСКА попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Этот поединок стал для футболиста 456-м в чемпионатах России. По данному показателю вратарь сравнялся с бывшим игроком «Рубина» и «Зенита» (2-е место).