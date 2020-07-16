Акинфеев догнал Семака по числу матчей в РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Этот поединок стал для футболиста 456-м в чемпионатах России. По данному показателю вратарь сравнялся с бывшим игроком «Рубина» и «Зенита» Сергеем Семаком (2-е место).
Лидером является бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Сергей Игнашевич (489 матчей).
Я тоже удивился, назвали Рубин, за которого он играл 2 года, Зенит, в котором 3 года редко выходил в старте, в основном на замену, а то, что он отпахал в ЦСКА 10 лет (и даже кричалка фанатов осталась - "Ей Семак, скорей забей", вообще ни слово. ))
Я тоже удивился, назвали Рубин, за которого он играл 2 года, Зенит, в котором 3 года редко выходил в старте, в основном на замену, а то, что он отпахал в ЦСКА 10 лет (и даже кричалка фанатов осталась - "Ей Семак, скорей забей", вообще ни слово. ))
Google тебе в руки...✌😉
Google тебе в руки...✌😉
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Странно, что Игнашевича назвали игроком ЦСКА.
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Странно, что Игнашевича назвали игроком ЦСКА.