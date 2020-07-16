ГлавнаяНовости

Акинфеев догнал Семака по числу матчей в РПЛ

16 июля 2020, 21:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Этот поединок стал для футболиста 456-м в чемпионатах России. По данному показателю вратарь сравнялся с бывшим игроком «Рубина» и «Зенита» Сергеем Семаком (2-е место).

Лидером является бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Сергей Игнашевич (489 матчей).

Все новости
ОфициальноДзюба — лучший ассистент РПЛ по итогам сезона
22 июля Комментарии5
Официально«Краснодар» попал в Лигу чемпионов, ЦСКА и «Ростов» сыграют в Лиге Европы
22 июля Комментарии25
ОфициальноДзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами РПЛ
22 июля Комментарии16
Официально«Зенит» повторил рекорд «Спартака»
22 июля Комментарии27
ОфициальноАкинфеев вышел на второе место по количеству матчей в чемпионатах России
22 июля Комментарии10
Роналду – первый игрок, забивший более 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А
21 июля Комментарии80
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ prinzЫп (раскрыть)
17 июля в 12:15
Разобрались и слава Богу!
prinzЫп
prinzЫп ответ cska1948 (раскрыть)
17 июля в 11:55
А, ну извини, ты про Семака ничего не написал, потому и реакция была такая..))
Я тоже удивился, назвали Рубин, за которого он играл 2 года, Зенит, в котором 3 года редко выходил в старте, в основном на замену, а то, что он отпахал в ЦСКА 10 лет (и даже кричалка фанатов осталась - "Ей Семак, скорей забей", вообще ни слово. ))
cska1948
cska1948 ответ prinzЫп (раскрыть)
17 июля в 10:35
Вы не поняли моей иронии, которая касалась не Игнашевича, а того, что Семака не назвали игроком и ЦСКА тоже. Хотя матчи сыгранные за армейский клуб Семаку пошли в зачёт.
prinzЫп
prinzЫп ответ cska1948 (раскрыть)
17 июля в 10:24
А игроком какого клуба он являлся, по твоему? Он начал заниматься играл в детстве в Торпедо 8 лет, потом по году, полгода играл ещё в 3-х клубах, после чего оказался в ЛОКО. Можно конечно назвать его игроком ЛОКО, но там он играл 2, или 3 сезона, а перешёл в ЦСКА заиграл, стал капитаном и отпахал 14 лет. Так......какого клуба он игроком считается?)
Google тебе в руки...✌😉
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 07:26
не радуют достижения на фоне игры команды)))
kotmyshka
kotmyshka
17 июля в 00:22
Будет первым
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 23:24
Респект,жаль из Семака тренер не получится
cska1948
cska1948 ответ Великолепный (раскрыть)
16 июля в 23:12
Считайте за счастье, что Игнашевича признали игроком ЦСКА.
cska1948
cska1948
16 июля в 23:10
"...По данному показателю вратарь сравнялся с бывшим игроком «Рубина» и «Зенита» Сергеем Семаком (2-е место)..."
---------------------
Странно, что Игнашевича назвали игроком ЦСКА.
VV V
VV V
16 июля в 23:01
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    16 июля в 22:29, ред.
    Семак ещё и в ФК "Москва" играл, и в "Асмарале". А Жирков в РПЛ небольно и рано появился, и в Челси уезжал, да и лечился часто.
    Великолепный
    Великолепный
    16 июля в 22:28, ред.
    Молодец Игорь. А почему не указали что Семак играл и за ЦСКА?
    violent
    violent
    16 июля в 22:05
    правильно!
    Crooclin
    Crooclin
    16 июля в 21:59
    Ух ты! Значит относительно скоро может появиться первый игрок с 500+ матчами в РПЛ?
    spartach n1
    spartach n1
    16 июля в 21:44
    По сухарям очкодыра врядли кто догонит !
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    16 июля в 21:41
    Игорь легенда ЦСКА и всей лиги. Желаю ему так же успешно играть и в дальнейшем. Я уверен что он через пару лет займёт первое место в этом рейтинге
    Legend 6
    Legend 6
    16 июля в 21:31
    Так как он стоит, может и перегнать. Все мячи которые мимо летят, все в воротах окажутся
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    16 июля в 21:25
    Семак так-то и в Цска играл. К слову, я удивлён, что Жиркова нет в тройке.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 21:23
    Может и Сергея догнать.
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 июля в 21:20
    Догонит и перегонит.
    Bikcon
    Bikcon
    16 июля в 21:20
    Тоже достижение.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100