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Евсеев: «„Динамо“ всем забивает с пенальти. Не могут вскрыть оборону»

16 июля 2020, 21:31
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1).

Вы видели — нам было тяжеловато в конце игры. Ребята играли даже не на пределе, а выше своих возможностей. Поблагодарил их в раздевалке. Всеми футболистами доволен. Мы сегодня ни в чем не уступили «Динамо». У них очень дорогая и качественная линия нападения. «Сочи» они забивают с одиннадцатиметрового, с «Крыльями» — два пенальти, с нами одиннадцатиметровый. Значит, не могут вскрыть оборону.

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Знатог
Знатог
17 июля в 06:50
Евсей прав. За динамо судьи играют.
Glyba
Glyba
17 июля в 01:00
Ерунду несет Евсеев.
Binger
Binger
16 июля в 22:50
Чего теперь ныть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
16 июля в 21:54
Заработать пенальти - один из способов вскрыть оборону, впрочем занести судье - тоже..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 21:32
Судья всегда поможет...
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