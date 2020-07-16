Евсеев: «„Динамо“ всем забивает с пенальти. Не могут вскрыть оборону»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура РПЛ против московского «Динамо» (0:1).

Вы видели — нам было тяжеловато в конце игры. Ребята играли даже не на пределе, а выше своих возможностей. Поблагодарил их в раздевалке. Всеми футболистами доволен. Мы сегодня ни в чем не уступили «Динамо». У них очень дорогая и качественная линия нападения. «Сочи» они забивают с одиннадцатиметрового, с «Крыльями» — два пенальти, с нами одиннадцатиметровый. Значит, не могут вскрыть оборону.