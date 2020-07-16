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Слуцкий: «Как можно подсказывать игрокам, когда у тебя закрыт рот?»

16 июля 2020, 21:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о том, что он был оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА за нарушение правил антикоронавирусного регламента.

Мои штрафы? Ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру… Я видел эпизодически, что все тренеры снимали маску. Разница какая, что ты ее снял, что ты ее мотыляешь. Как ты можешь подсказывать, когда у тебя закрыт рот? На мой взгляд, это издевательский штраф в размере 100 тысяч. Сказали надеть перчатки — надели, но маска… 

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Все комментарии
рже
рже
17 июля в 07:35
Как можно подсказывать игрокам когда у тебя рот занят гамбургером?-"а зачем,это же Рубин"!!!
112910415
112910415
17 июля в 07:31
тренироваться надо, и орать через маску вполне получится
Brigar
Brigar
17 июля в 00:39
Когда закрыт рот невозможно есть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
16 июля в 23:06
Леня учись орать сквозь маску, я пробовал - получается нормально, только нужна привычка, беспредельная уверенность в себе и бесконечно суровый взгляд!
Caniggia
Caniggia
16 июля в 22:56
Бредовый штраф!
Некакойшенко
Некакойшенко
16 июля в 22:25
Лёня,а вот например "Армейская душа", с радостью променяет свободу на закрытый рот и радостное молчание.Ему не привыкать мычать про себя.
Сп62
Сп62 ответ Брулин (раскрыть)
16 июля в 22:16
Тогда надо ещё перед туром обложить всех штрафами, чтобы знали. А после игр определить кому, за что.
praporchik zadov
praporchik zadov
16 июля в 21:57
    Брулин
    Брулин
    16 июля в 21:56
    В комитете РПЛ тоже люди работают и у них семьи, надо кормить детей......
    ildar_3871
    ildar_3871
    16 июля в 21:50
    Леня молодец , никого не боится , поэтому мы его взяли в Рубин !
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    16 июля в 21:43
    Слуцкий вроде умный, но не понимает простых вещей. Премьер лига просто зарабатывает на штрафах
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    16 июля в 21:43
    Полностью согласен. Тренер находится в своей площадке, рядом никого на пол-километра, риск заражения - ноль целых ноль десятых. С другой стороны - специальный регламент, который он нарушил...
    jilbar
    jilbar
    16 июля в 21:24
    Все маски малы на такую физиономию.
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 июля в 21:15
    глупо )) но в этом весь рфс)))
    shlomo
    shlomo
    16 июля в 21:11
    Лёня как всегда....:)))))
    For56tas
    For56tas
    16 июля в 21:11, ред.
    Руками махать не надо.
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