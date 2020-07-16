Слуцкий: «Как можно подсказывать игрокам, когда у тебя закрыт рот?»

Наставник «Рубина» прокомментировал новость о том, что он был оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА за нарушение правил антикоронавирусного регламента.

Мои штрафы? Ты не можешь быть участником процесса, подсказывать, вести игру… Я видел эпизодически, что все тренеры снимали маску. Разница какая, что ты ее снял, что ты ее мотыляешь. Как ты можешь подсказывать, когда у тебя закрыт рот? На мой взгляд, это издевательский штраф в размере 100 тысяч. Сказали надеть перчатки — надели, но маска…