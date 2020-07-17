Федотов — о коронавирусе в «Сочи»: «Ни один клуб от этого не застрахован»

Главный тренер «Сочи» рассказал о ситуации в команде. Накануне команда не смогла сыграть с «Тамбовом», поскольку в составе южан было выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

Мы вернулись в Сочи и заехали на карантин. В 8 утра у нас повторные тесты, и там уже будет ясна клиническая картина – что на самом деле происходит. На закрытой территории мы будем находиться до утра.

Все было под контролем, мы готовились к важным матчам, хотелось подняться по турнирной таблице, мы везли стартовый состав, все главные действующие лица были с нами в поездке. Улетали – до обеда должны были быть результаты тестов. Лаборатория уведомила, что не успевает сделать анализ к моменту вылета, ссылаясь на то, что заболел персонал. До 9 вечера пришли, часть результатов была в порядке, утром появились окончательные тесты, и там были тесты с положительными результатами.

Никакой симптоматики, повышенной температуры. У нас Роспотребнадзор по прилете мерил температуру, у всех она была адекватной. На тот момент мы столкнулись с бурей негатива, когда кто-то где-то договорился, приняли регламент, и потом это началось. Настоящая травля, мы стали главными виновниками. Мы смотрели чуть дальше – ни один клуб не застрахован. И вот сегодняшний день преподнес нашу дальнозоркость.

О каком переносе речь, когда заканчивается чемпионат? Кто на это пойдет в данной ситуации? Это просто прозвучало, вспоминая дела минувших дней. Нам было неприятно и очень обидно, что нас размазали [за «Ростов»].