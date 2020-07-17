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Федотов — о коронавирусе в «Сочи»: «Ни один клуб от этого не застрахован»

17 июля 2020, 09:54

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о ситуации в команде. Накануне команда не смогла сыграть с «Тамбовом», поскольку в составе южан было выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

Мы вернулись в Сочи и заехали на карантин. В 8 утра у нас повторные тесты, и там уже будет ясна клиническая картина – что на самом деле происходит. На закрытой территории мы будем находиться до утра.

Все было под контролем, мы готовились к важным матчам, хотелось подняться по турнирной таблице, мы везли стартовый состав, все главные действующие лица были с нами в поездке. Улетали – до обеда должны были быть результаты тестов. Лаборатория уведомила, что не успевает сделать анализ к моменту вылета, ссылаясь на то, что заболел персонал. До 9 вечера пришли, часть результатов была в порядке, утром появились окончательные тесты, и там были тесты с положительными результатами.

Никакой симптоматики, повышенной температуры. У нас Роспотребнадзор по прилете мерил температуру, у всех она была адекватной.  На тот момент мы столкнулись с бурей негатива, когда кто-то где-то договорился, приняли регламент, и потом это началось. Настоящая травля, мы стали главными виновниками. Мы смотрели чуть дальше – ни один клуб не застрахован. И вот сегодняшний день преподнес нашу дальнозоркость.

О каком переносе речь, когда заканчивается чемпионат? Кто на это пойдет в данной ситуации? Это просто прозвучало, вспоминая дела минувших дней. Нам было неприятно и очень обидно, что нас размазали [за «Ростов»].

КДК РФС присудит «Сочи» техническое поражение в матче против «Тамбова». 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ СПОРТ СПОРТ (раскрыть)
17 июля в 15:23
В обраточку фарм клубу прилетело.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
17 июля в 13:51, ред.
земля то круглая! во как бывает. Где Сочинские заступнички которые рот открывали на Ростов, сидеть надо было не вылазить итд и тп. Во всех ситуациях нужно выходить по человечески. Прядкин что теперь скажет мне интересно....
pachkevi4
pachkevi4
17 июля в 12:43
Да уж.только ростов отвалился от ЛЧ, а вам ничего не надо.А дублеров выставить не хотите?Тамбову порезвиться.
3ton
3ton
17 июля в 12:18
Карма за Ростов
pomor 445
pomor 445
17 июля в 12:04, ред.
Швейцарский ученый Беды Штадлер, в результате своих исследований пришёл к выводу, что коронавирус — это обычное сезонное заболевание, а бессимптомных носителей не существует: у этих людей есть иммунитет к возбудителю COVID-19 и заразить других они не могут. Его версию подтверждает исследование немецких ученых. Согласно нему, у 34% жителей Берлина, не болевших коронавирусом, выявлен приобретенный иммунитет, за который отвечают Т-клетки. Это значит, что эти клетки, находя у SARS-CoV-2 схожую структуру с возбудителями обычной простуды, борются с ним, отмечает Штадлер. Ошибка происходит из-за того, что тесты на коронавирус неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса». Если он прав, то у Федотова нет больных, как не было их и в Ростове, Динамо, Оренбурге.
pomor 445
pomor 445 ответ cska vperiod (раскрыть)
17 июля в 11:33
Неправда. Он и тогда говорил, что в ситуацию Ростова может попасть и его команда. так и случилось. И чтобы сейчас стал делать Карпин, если ли бы тогда Федотов проявил ложное благородство и согласился на перенос? Ведь, в регламенте такую ситуацию не предусмотрели, а если честно, то надо было бы вернуться в начало и впаять Карпину технарь. Это грубая ошибка РПЛ и РФС: в регламенте должен был быть прописан однозначно технарь без всяких допущений договорённости о переносе. Кстати, в случае технаря Карпин имел хотя бы гораздо лучшую разность мячей, чем та, которую он получил в результате своей авантюры.
pomor 445
pomor 445
17 июля в 11:23
Время показало, что Федотов был прав, когда отказал Карпину в переносе. Иначе он сейчас получил бы технарь за проявленное благородство, а авантюрист Карпин даже глазом бы не моргнул. Данная ситуация наглядно показывает, что нельзя в регламент закладывать неоднозначные решения. Должен быть только технарь за невыход на игру, а не какие-то там договорённости между соперниками о переносе.
тумба-юмба
тумба-юмба
17 июля в 11:14
Перед ростовом,он и его хозяин кукаракали по другому.
Boxert
Boxert
17 июля в 10:37
Правильно сказал Федотов.
Литейный 4
Литейный 4
17 июля в 10:14
Надо было меньше шляться и сидеть на базе до окончания чемпионата.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 10:13, ред.
Так и есть но пострадали от этого далеко не все))))но технари получают и

детсадом играют лишь избранные
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
17 июля в 10:13
Играйте молодежью! Поступили тогда по-скотски, теперь необходимо возмездие!
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 10:12
Федотов сейчас стал по другому мычать чем перед игрой с Ростовом.
recpqg9b8vyt
recpqg9b8vyt
17 июля в 10:07
И называется это ответочка судьбы
drug01
drug01
17 июля в 10:03
Надо заставить было играть дублем!
drug01
drug01
17 июля в 10:01
Всё может быть
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