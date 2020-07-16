Мещеряков: «Возможно, нам сегодня больше повезло, но пенальти были чистыми»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Задача была выйти в Европу, если уж предельно по-честному говорить. Задачу никто не снимал, она ещё впереди, очки считаются после 30 туров. Оправдала себя рокировка или нет, говорить не буду. Огромное спасибо Юрию Павловичу. Возможно, нам сегодня больше повезло, чем ЦСКА , но пенальти были чистыми. Я не специалист, но те люди, которые сидели со мной, сказали, что это пенальти.

Весь футбол после перерыва я называю коронавирусный футбол. Если вы посмотрите, мы дома играем тяжелее, чем на выезде. С другой стороны, у нас семь игр и ни одного проигрыша. Есть некоторые истории, где нам скорее не повезло.