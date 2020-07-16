ГлавнаяНовости

Мещеряков: «Возможно, нам сегодня больше повезло, но пенальти были чистыми»

16 июля 2020, 23:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Задача была выйти в Европу, если уж предельно по-честному говорить. Задачу никто не снимал, она ещё впереди, очки считаются после 30 туров. Оправдала себя рокировка или нет, говорить не буду. Огромное спасибо Юрию Павловичу. Возможно, нам сегодня больше повезло, чем ЦСКА, но пенальти были чистыми. Я не специалист, но те люди, которые сидели со мной, сказали, что это пенальти.

Весь футбол после перерыва я называю коронавирусный футбол. Если вы посмотрите, мы дома играем тяжелее, чем на выезде. С другой стороны, у нас семь игр и ни одного проигрыша. Есть некоторые истории, где нам скорее не повезло.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июля в 10:18
Сыграли бы вничью и чтобы это нам дало? ЛЧ мы проиграли в игре с Рубином.
Boxert
Boxert
17 июля в 02:07
Пенальти тоже нужно заработать.
Nafnafik
Nafnafik
17 июля в 00:24
Локомотив с победой, удачи в ЛЧ!
BDA8181
BDA8181
16 июля в 23:54
Всё таки обидно что ЦСКА проиграл. А так хотелось чтоб Локо проехал мимо ЛЧ.
For56tas
For56tas
16 июля в 23:43
Локомотив заслуженно победил и освободил цска от ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 23:28
"Волейболист" Набабкин принес победу ЛОКО!!!
И так бывает,
kotmyshka
kotmyshka
16 июля в 23:22
это точно
beefs
beefs
16 июля в 23:21
и так каждый раз, не надоело?
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 23:20
Сегодня ВАР был на вашей стороне.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 23:17
Левейшие пены
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 июля в 23:16
"7 игр ни одного проигрыша". Почти все ничьи, ага. Это как говорить маме, что окончил четверть без четвёрок, а у самого одни тройки в дневнике.
oFANATo
oFANATo
16 июля в 23:16
Повезло, повезло. К гадалке не ходи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100