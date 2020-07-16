ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «Мы сегодня хорошо смотрелись»

16 июля 2020, 23:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о поражении от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.

Мы сегодня хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду: не опускали руки, пробовали изменить игру и контролировали ее. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы научились предотвращать контратаки соперника, не дали «Локо» развернуться. Но так бывает: ты играешь лучше, но проигрываешь.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 05:17
Двигаемся дальше и готовимся к новому сезону.
112910415
112910415
17 июля в 05:14
так себе утешение
Aчиститель
Aчиститель
17 июля в 01:31, ред.
"Великая" опять проиграла и судья виноват, что дал пенальти за волейбол в штрафной.
CSKA2012
CSKA2012
17 июля в 01:17
    Adonius
    Adonius
    17 июля в 00:35
    После матча с Зенитом смотрелись лучше.
    Lukajs
    Lukajs
    17 июля в 00:20
    Особенно на табло стадиона.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 июля в 00:19
    Что же Кучаева и Бистровича ты Витя, на усиление не выпустил??? Надо было освежить игру Обляков с Марадишвили устали и это было видно.
    Надо тебе Витя опять на Родину сгонять. Как Серега все исправит , ты и вернешься, у самого то исправлять ошибки у тебя явно не получается.
    starche
    starche
    17 июля в 00:15
    Мы сегодня хорошо смотрелись...............в зеркало.))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 июля в 00:02
    Результат на табло...
    drug01
    drug01
    16 июля в 23:48
    Важнее счет игры
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100