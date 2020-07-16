Ганчаренко: «Мы сегодня хорошо смотрелись»

Наставник ЦСКА рассказал о поражении от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ .

Мы сегодня хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду: не опускали руки, пробовали изменить игру и контролировали ее. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы научились предотвращать контратаки соперника, не дали «Локо» развернуться. Но так бывает: ты играешь лучше, но проигрываешь.