У «Динамо» будет новый тренер. Личке не хватило чемпионских и оборонительных инстинктов

1746097012

сегодня, 13:56

Наставник уволен.

Тренер Личка упустил титулы с «Динамо»

Чемпионы РПЛ не всегда пропускают меньше всех. Но «Зенит» только в первом сезоне победной серии тренера Семака не был самым успешным в защите в высшем дивизионе. Проще говоря, пять раз подряд РПЛ выиграла команда, которая пропустила меньше всех. Год назад «Краснодар» сделал прыжок по эффективности в защите. Пропустили лишь 29 мячей после 46 за сезон до этого. У «Динамо» Лички было на 10 результативных ошибок в обороне больше.

В последнем туре московскому клубу хватило бы ничьей против «Краснодара» для чемпионства. Хотя важно вспомнить поражение от «Урала» год назад. Достаточно было пропустить вместо двух мячей от аутсайдера всего один мяч, чтобы заработать пункт в таблицу и обойти «Зенит» в итоге. Личку надо хвалить за сам факт подъема «Динамо» в группу лидеров. До решающего поражения от «Краснодара» была серия из пяти побед в чемпионате подряд.

Но даже год назад «Динамо» уступало «Спартаку» в дерби. Также Личка не сделал полезные выводы после того, как остались с синицей в руке вместо журавля, который улетел в Санкт-Петербург. Год назад «Динамо» набрало 56 пунктов за сезон. Сейчас, если выиграть все оставшиеся матчи, соберется 59 пунктов. И не станут чемпионами. То есть стандарт для первого места поднялся, а вот игра «Динамо», особенно без мяча, не была намного мощнее.

Только без глупых ляпов у ворот Лунёва или Лещука можно превратить московскую команду в чемпионов страны. А с атакой у них давно полный порядок. Травма Тюкавина стала неприятным ударом. Однако и без Константина искали выходы и голы в большинстве поединков. Но не в кубковом матче против «Спартака». Если бы прошли команду Станковича на днях, то могли сыграть в последнем до Суперфинала матче против середняков из Ростова-на-Дону.

Тренер Альба неплохо работает с командой Карпина. Но в «Динамо» после неудачного матча против «Ростова» на старте года могли сделать выводы. Нет ничего невероятного в проходе «Спартака» в Кубке страны, «красно-белые» часто не добирались до финала. Или в успехе против «Ростова». В руководстве «Динамо» приняли правильное решение. В сезоне, где «Зенит» допустил лидерство «Краснодара», нужно было участвовать в гонке за «золото».

Чех успешно продолжил развивать команду

Нет противоречий. Марцел Личка заслужил увольнение, ведь в «Динамо» вложили деньги и ждали отдачи. И одновременно никто не отрицает, что Личке многое удалось. По очкам в РПЛ «Динамо» в тройке после «Зенита» и «Краснодара» за время, что чех в Москве. От команды Шварца, которая уступила в финале Кубка страны «Спартаку», осталось мало игроков основы. То есть Личка менял состав, настраивал игру. По результативности был лучшим в дивизионе.

Также у «Динамо» теперь другой голкипер. Лещук уступил Лунёву. Хотя ногами опытный вратарь играет не всегда удачно, его нельзя назвать разочарованием сезона. Паршивлюка и Евгеньева нет в обороне. А к защите Лички больше всего вопросов. Виноват также директор клуба Желько Бувач. Опытный человек, работавший в Бундеслиге и АПЛ , должен был здраво оценить готовность парагвайцев, израильтянина и уругвайцев в обороне «Динамо». Линию стоило усилить.

Касерес приехал поздно. Бальбуэна как основная ставка, учитывая медлительность и возраст защитника – ошибка Лички и Бувача. Скопинцев слева не всегда устраивал тренерский штаб по работе в защите. Даса ещё зимой искал себе новый клуб и не нашел. Глебов, опорный хавбек из «Ростова», приехал слишком поздно. Не будем винить человека, который может ещё стать лидером в раздевалке в ближайшие месяцы, ведь полузащитник не успел освоиться.

Хотя Личка успешно развивал генеральные идеи, которые появились у «Динамо» ещё при Сандро Шварце, чех не был более сильным наставником, чем молодой немец. Ставка на человека, который успешно тренировал «Оренбург», редко приносит большую пользу ведущим клубам РПЛ . Например, тренер Федотов, хотя после Оренбурга имел опыт второй строчки с «Сочи», не сделал ЦСКА чемпионом. Вот и «Динамо» не добилось эпохального успеха с Личкой.

Коллектив «Динамо» можно сделать чемпионским

Удобно сравнить поименно с составом «Краснодара». И не будет однозначной кадровой победы «горожан». Особенно если подключить резерв, который у Лички явно богаче, чем у Мусаева. Даже после травмы Тюкавина в центре атаки у москвичей были Маухуб, Гладышев и Карраскаль в роли ложного форварда. У «Краснодара» за спиной у Кордобы ветеран Смолов. Мусаев с радостью бы ставил в основу правого латераля Касереса. У «Динамо» неплохой состав.

Но не было драйва, который сильно выручил год назад. Московские клубы словно не верят, что смогут быть выше «Зенита» в таблице. Удручающее чувство. Даже в ЦСКА , хотя Николич круто прошел весенний стартовый отрезок, вчера против «Зенита» включили комплекс младшего брата. Или не брата, а младшего клуба по сравнению с гегемоном. Психология влияет. Личка не поверил, что оставит Семака без титулов год назад. Вторая попытка тоже не прошла.

У «Динамо» есть деньги. Вкладывали средства не только в трансфер Бителло. Команда дольше играет в атаке легче и органичнее, чем «Спартак». Конечно, перепады формы тоже сопровождали «бело-голубых». У Станковича скачет форма Мартинса, Бонгонды, Угальде и Гарсии. В «Динамо» у Лички не получилось подружиться с Макаровым. Игроки основы на разных отрезках –Карраскаль и Нгамалё, Артур и Гладышев, тоже не всегда работали на одном уровне.

Тюкавин до травмы переживал очередной непростой период. И всем не хватило поддержки тренера высокого класса. Личка не настолько харизматичный, чтобы указывать банкирам из руководства. И не настолько убедительно работал, чтобы Бувач ради него свернул горы, но привез крутых защитников и вовремя выбил деньги на трансфер Глебова. Теперь осталось понять, кто будет новым тренером? Команда живая и классная, нельзя отдавать её кому попало.