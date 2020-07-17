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Мещеряков: «Текущий график РПЛ не позволяет Николичу прививать свой стиль»

17 июля 2020, 09:16

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что главному тренеру московского клуба Марко Николичу сложно прививать свой стиль игры команде в нынешних условиях РПЛ.

Отдельные моменты его футбола я вижу со стороны болельщика. Но трудно прививать какой-то новый стиль, когда ты принял команду за неделю до старта и играешь через два дня на третий. Это не только наш вопрос, посмотрите на другие чемпионаты. Не все команды находятся в оптимальной спортивной форме.

В четверг «Локомотив» победил в столичном дерби ЦСКА со счетом 2:1. 

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Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 17:48
только зимой приступит ?
Смольчик
Смольчик
17 июля в 10:21
Знал куда идет.
cska1948
cska1948
17 июля в 10:05
Мещеряков только подтвердил глупость увольнения Палыча в сложившейся ситуации.
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 09:57
Ждем провала в Лиге Чемпионов.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 09:46
Господин председатель очередной раз расписывается в тотальной некомпетентности всего руководства Локо. Будущий сезон будет таким же скомканным и спрессованным, как и доигровка, без нормальной предсезонки, Николич до Лиги Чемпионов просто не успеет ничего поставить или привить. Все это лишний раз подчеркивает вредность и бессмысленность изгнания Палыча.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 09:41
Только хуже будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 09:17
Чего гадать,посмотрим.
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