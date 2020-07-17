Мещеряков: «Текущий график РПЛ не позволяет Николичу прививать свой стиль»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что главному тренеру московского клуба сложно прививать свой стиль игры команде в нынешних условиях РПЛ .

Отдельные моменты его футбола я вижу со стороны болельщика. Но трудно прививать какой-то новый стиль, когда ты принял команду за неделю до старта и играешь через два дня на третий. Это не только наш вопрос, посмотрите на другие чемпионаты. Не все команды находятся в оптимальной спортивной форме.