ГлавнаяНовости

Наумов: «„Локомотив“ заслужил место в тройке»

17 июля 2020, 08:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе «железнодорожников» над ЦСКА (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Локомотив» заслужил место в тройке, если оценивать его игру по дистанции всего сезона. В прошедшем матче с ЦСКА команда выглядела не лучше соперника, но за счет характера и определенной доли везения добилась победы. Теперь нужно доводить дело до конца, занимать второе место и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. А дальше готовиться к следующему сезону, который будет определяющим для нынешних руководителей и тренера.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
17 июля в 09:10
заслужил, конечно.
иначе бы не попал
Вова Туземец
Вова Туземец
17 июля в 09:09
Локо тоже судьи не плохо тащили в призы.
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 09:07
Играть в ЛЧ заслужил только Краснодар если быть совсем честным.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 08:40
Скорее Сёмин с командой заслужил.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 08:24
тут не согласен))
STVA 1
STVA 1
17 июля в 08:16
Жаль без Палыча. Правда жизнь все расставит по местам.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 08:07
Пятерка то определилась давно, а тройка только , только.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 08:06
Это точто заслужил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100