Наумов: «„Локомотив“ заслужил место в тройке»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе «железнодорожников» над ЦСКА (2:1) в 29-м туре РПЛ .

«Локомотив» заслужил место в тройке, если оценивать его игру по дистанции всего сезона. В прошедшем матче с ЦСКА команда выглядела не лучше соперника, но за счет характера и определенной доли везения добилась победы. Теперь нужно доводить дело до конца, занимать второе место и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. А дальше готовиться к следующему сезону, который будет определяющим для нынешних руководителей и тренера.