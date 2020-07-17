Радимов: «В отдельном матче „Спартак“ способен победить „Зенит“»

Экс-полузащитник «Зенита» и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором петербургский клуб сыграет со «Спартаком». Другую путёвку в финал между собой разыграют «Урал» и «Химки».
Думаю, фактически игра в Питере и станет финалом Кубка России. И тот, кто выиграет эту встречу, через неделю поднимет над головой трофей в Екатеринбурге.
На сегодня «Зенит» сильнее, но в отдельном матче может произойти всё, что угодно, поэтому сбрасывать со счетов «Спартак» я бы не стал. Всё может пойти по любому сценарию. Если бы в Кубке России победитель определялся не по одному матчу, а как в плей-офф НХЛ или КХЛ — в сериях до четырёх побед, то я бы однозначно сказал, что «Зенит» пройдёт в финал. А так по итогам одной игры «красно-белые» способны собраться и за счёт своего традиционного духа добиться победы. Там есть кому играть. Очень опасны Роман Зобнин и Алекс Крал, но и остальные футболисты команды могут настроиться на отдельный матч. Это делает противостояние непредсказуемым.
«Зенит» — фаворит предстоящего полуфинала, это очевидно и по результатам обеих команд в текущем чемпионате, и по качеству игры. Команда Семака второй год подряд выиграла чемпионат России с серьёзным преимуществом над ближайшими конкурентами, поэтому уверен, она сделает всё, чтобы добавить в коллекцию трофеев и Кубок. Не думаю, что раннее чемпионство станет проблемой перед игрой со «Спартаком». «Зенит» три своих постчемпионских матча играл в полную силу, поэтому и к полуфиналу подойдёт во всеоружии.
Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
На чьей стороне он будет тот и победит.
Все помнят Вилкова.
На чьей стороне он будет тот и победит.
Все помнят Вилкова.
Скажем, если Спартак выйдет так же, как на дерби - получит авоську мячей в свои ворота.
Соберутся, включат режим борьбы на каждом участке и реализуют свои моменты - всё получится!
Хочется увидеть содержательный матч, интригу... и чтобы его не испортили свистки Серёжи Иванова.
Скажем, если Спартак выйдет так же, как на дерби - получит авоську мячей в свои ворота.
Соберутся, включат режим борьбы на каждом участке и реализуют свои моменты - всё получится!
Хочется увидеть содержательный матч, интригу... и чтобы его не испортили свистки Серёжи Иванова.
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Чтобы СпаМ и без скандалов? Это уже будет НЕ СпаМ.
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Чтобы СпаМ и без скандалов? Это уже будет НЕ СпаМ.
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
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как думаете, эти новости как то связаны?
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
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как думаете, эти новости как то связаны?
Молва гласит что в последние 10 лет ...за 10 игр....Спартак даже 1 раз выиграл у Зенита в Питере...в 2012-м...
При всём уважении....Зенит не "Тамбов"....чтоб иметь 100%-ю статистику побед над Спартаком...))
Молва гласит что в последние 10 лет ...за 10 игр....Спартак даже 1 раз выиграл у Зенита в Питере...в 2012-м...
При всём уважении....Зенит не "Тамбов"....чтоб иметь 100%-ю статистику побед над Спартаком...))
На счёт того что Влад утверждает - «Зенит» три своих постчемпионских матча играл в полную силу" - так то оно так...но каким составом....??....
Нет смысла что то говорить перед матчем...тем более определять фаворитов...
Ясно одно......у Тодеско есть шанс...за полтора часа перечеркнуть весь негатив от провального сезона и получить возможность сыграть в еврокубках - и уверен, команда приложит для этого все усилия....
Надеюсь и Зенит ещё не в отпуске...)))
Не так часто у наших тренеров бывает возможность взять 3 титула за 2 сезона....
Чего и желаю Богданычу !!!!
На счёт того что Влад утверждает - «Зенит» три своих постчемпионских матча играл в полную силу" - так то оно так...но каким составом....??....
Нет смысла что то говорить перед матчем...тем более определять фаворитов...
Ясно одно......у Тодеско есть шанс...за полтора часа перечеркнуть весь негатив от провального сезона и получить возможность сыграть в еврокубках - и уверен, команда приложит для этого все усилия....
Надеюсь и Зенит ещё не в отпуске...)))
Не так часто у наших тренеров бывает возможность взять 3 титула за 2 сезона....
Чего и желаю Богданычу !!!!
Урал очень упёртая команда, да ещё финал домашний. И тот же Спартак для них постоянный клиент в последнее время. И Зениту запросто могут бой дать.
А если про полуфинал, то Спартаку нужно собрать волю в кулак и выйти как на последнюю битву. От них же пока только стоны про неправильных судей, заговор и админресурс.
Выходите на поле и доказывайте, что вы мужЫки, и у вас есть я__а.. С Ахматом ведь смогли.
Желаю честной игры без травм и скандалов...
Урал очень упёртая команда, да ещё финал домашний. И тот же Спартак для них постоянный клиент в последнее время. И Зениту запросто могут бой дать.
А если про полуфинал, то Спартаку нужно собрать волю в кулак и выйти как на последнюю битву. От них же пока только стоны про неправильных судей, заговор и админресурс.
Выходите на поле и доказывайте, что вы мужЫки, и у вас есть я__а.. С Ахматом ведь смогли.
Желаю честной игры без травм и скандалов...