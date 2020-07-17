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Радимов: «В отдельном матче „Спартак“ способен победить „Зенит“»

17 июля 2020, 04:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-полузащитник «Зенита» и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором петербургский клуб сыграет со «Спартаком». Другую путёвку в финал между собой разыграют «Урал» и «Химки».

Думаю, фактически игра в Питере и станет финалом Кубка России. И тот, кто выиграет эту встречу, через неделю поднимет над головой трофей в Екатеринбурге.

На сегодня «Зенит» сильнее, но в отдельном матче может произойти всё, что угодно, поэтому сбрасывать со счетов «Спартак» я бы не стал. Всё может пойти по любому сценарию. Если бы в Кубке России победитель определялся не по одному матчу, а как в плей-офф НХЛ или КХЛ — в сериях до четырёх побед, то я бы однозначно сказал, что «Зенит» пройдёт в финал. А так по итогам одной игры «красно-белые» способны собраться и за счёт своего традиционного духа добиться победы. Там есть кому играть. Очень опасны Роман Зобнин и Алекс Крал, но и остальные футболисты команды могут настроиться на отдельный матч. Это делает противостояние непредсказуемым.

«Зенит» — фаворит предстоящего полуфинала, это очевидно и по результатам обеих команд в текущем чемпионате, и по качеству игры. Команда Семака второй год подряд выиграла чемпионат России с серьёзным преимуществом над ближайшими конкурентами, поэтому уверен, она сделает всё, чтобы добавить в коллекцию трофеев и Кубок. Не думаю, что раннее чемпионство станет проблемой перед игрой со «Спартаком». «Зенит» три своих постчемпионских матча играл в полную силу, поэтому и к полуфиналу подойдёт во всеоружии.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
17 июля в 15:24, ред.
Все будет зависеть в этом матче от судьи.
На чьей стороне он будет тот и победит.
Все помнят Вилкова.
Добряк
Добряк
17 июля в 12:38
Спартак сыграет так, как ему позволит Зенит.
makkie
makkie
17 июля в 11:40, ред.
Многое будет зависеть от настроя.
Скажем, если Спартак выйдет так же, как на дерби - получит авоську мячей в свои ворота.
Соберутся, включат режим борьбы на каждом участке и реализуют свои моменты - всё получится!

Хочется увидеть содержательный матч, интригу... и чтобы его не испортили свистки Серёжи Иванова.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июля в 10:30
Желаю честной игры без травм и скандалов...
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Чтобы СпаМ и без скандалов? Это уже будет НЕ СпаМ.
cska1948
cska1948
17 июля в 10:24
Зенит может проиграть не потому, что СпаМ может настроится и проявить свой "дух". А потому, что сам Зенит не проявит должного интереса к Кубку. Что весьма сомнительно.
LOpp
LOpp
17 июля в 10:01
РФС: Сергей Иванов рассудит "Зенит" и "Спартак", VAR - Евгений Турбин

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

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как думаете, эти новости как то связаны?
mordvin60
mordvin60
17 июля в 09:14
В отдельном матче и Рубин у Барсы выигрывал...
nubom
nubom
17 июля в 08:19, ред.
Что бы ни говорили, а в еврокубках у Спартака больше шансов, чем у Урала, Химок и других шестиместников... Посмотрим, если у нас чемпионат "карманный", то Спартак пройдет дальше...
denmig
denmig
17 июля в 08:18
Может произойти все что угодно - поэтому питерцы взяли Иванова Серёгу на подмогу!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 08:10, ред.
Всё возможно....
Молва гласит что в последние 10 лет ...за 10 игр....Спартак даже 1 раз выиграл у Зенита в Питере...в 2012-м...
При всём уважении....Зенит не "Тамбов"....чтоб иметь 100%-ю статистику побед над Спартаком...))
RIR68
RIR68
17 июля в 07:59
начинают соломку стелить)
МиХаХа
МиХаХа
17 июля в 07:56
Зенит по всем показателям сильнее.
Вова Туземец
Вова Туземец
17 июля в 07:55
Бывают редкие исключения из правил, когда аутсайдер побеждает чемпиона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 07:36
Первый обзац - спорный.....ибо из последних 4-х игр в Екатеринбурге Спартак выиграл лишь одну.....
На счёт того что Влад утверждает - «Зенит» три своих постчемпионских матча играл в полную силу" - так то оно так...но каким составом....??....

Нет смысла что то говорить перед матчем...тем более определять фаворитов...
Ясно одно......у Тодеско есть шанс...за полтора часа перечеркнуть весь негатив от провального сезона и получить возможность сыграть в еврокубках - и уверен, команда приложит для этого все усилия....

Надеюсь и Зенит ещё не в отпуске...)))
Не так часто у наших тренеров бывает возможность взять 3 титула за 2 сезона....
Чего и желаю Богданычу !!!!
Литейный 4
Литейный 4
17 июля в 07:31
Как Зенит настроиться так и будет. От Спартака ничего не зависит. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 07:14
Не соглашусь, что победителю этого полуфинала можно вручать Кубок.
Урал очень упёртая команда, да ещё финал домашний. И тот же Спартак для них постоянный клиент в последнее время. И Зениту запросто могут бой дать.
А если про полуфинал, то Спартаку нужно собрать волю в кулак и выйти как на последнюю битву. От них же пока только стоны про неправильных судей, заговор и админресурс.
Выходите на поле и доказывайте, что вы мужЫки, и у вас есть я__а.. С Ахматом ведь смогли.
Желаю честной игры без травм и скандалов...
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 06:53
шанс есть всегда)))
STVA 1
STVA 1
17 июля в 06:10
Посмотрим...
ABir
ABir
17 июля в 06:05
В кубковых матчах нельзя недооценивать соперника
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
17 июля в 06:02
Заранее оправдывает предстоящее фиаско ?
Caniggia
Caniggia
17 июля в 05:54
Может быть такое. Зенит уже на расслабоне после матча в Краснодаре, побеждает за счёт более высокого уровня мастерства игроков, а Спартак, судя по матчу с крепким Ахматом, начал нащупывать игру. К тому же Спартаку кубок нужен гораздо больше - это пропуск в ЛЕ.
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 05:51
Хотелось бы что бы состоялся отдельный матч.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 05:25
Даже при наихудшем сценарии для Зенита у Спартака шансов почти нет.
112910415
112910415
17 июля в 05:17
мяч круглый, как говорится
Comentarios
Comentarios
17 июля в 05:03
На контр атаках не победят. Шведа выставят на острие могут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 04:44
Все может быть...
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