Радимов: «В отдельном матче „Спартак“ способен победить „Зенит“»

Экс-полузащитник «Зенита» и главный тренер «Зенита-2» поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором петербургский клуб сыграет со «Спартаком». Другую путёвку в финал между собой разыграют «Урал» и «Химки».

Думаю, фактически игра в Питере и станет финалом Кубка России. И тот, кто выиграет эту встречу, через неделю поднимет над головой трофей в Екатеринбурге.

На сегодня «Зенит» сильнее, но в отдельном матче может произойти всё, что угодно, поэтому сбрасывать со счетов «Спартак» я бы не стал. Всё может пойти по любому сценарию. Если бы в Кубке России победитель определялся не по одному матчу, а как в плей-офф НХЛ или КХЛ — в сериях до четырёх побед, то я бы однозначно сказал, что «Зенит» пройдёт в финал. А так по итогам одной игры «красно-белые» способны собраться и за счёт своего традиционного духа добиться победы. Там есть кому играть. Очень опасны Роман Зобнин и Алекс Крал, но и остальные футболисты команды могут настроиться на отдельный матч. Это делает противостояние непредсказуемым.

«Зенит» — фаворит предстоящего полуфинала, это очевидно и по результатам обеих команд в текущем чемпионате, и по качеству игры. Команда Семака второй год подряд выиграла чемпионат России с серьёзным преимуществом над ближайшими конкурентами, поэтому уверен, она сделает всё, чтобы добавить в коллекцию трофеев и Кубок. Не думаю, что раннее чемпионство станет проблемой перед игрой со «Спартаком». «Зенит» три своих постчемпионских матча играл в полную силу, поэтому и к полуфиналу подойдёт во всеоружии.