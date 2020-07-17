Бубнов: «„Локомотив“ часто забивает в конце. Сейчас им откровенно везёт»

Известный футбольный эксперт и бывший футболист Александр Бубнов подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1).

В первом тайме «Локомотив» выглядел получше. Команда Марко Николича смогла сыграть плотно в середине поля, контролировала эту зону и не давала ЦСКА проводить острые атаки. Пенальти — стопроцентный. Когда «железнодорожники» забили, то получили преимущество — и во втором тайме уже действовали по счету. Рассчитывали на контратаки, но убежать было некому. Тут уже и ЦСКА активизировался: смогли разыграть комбинацию, сравняли счет…

«Локомотиву» повезло, что Набабкин сыграл рукой на ровном месте. Он прыгал, поэтому и выставил руку. Сейчас такие пенальти ставятся, но вообще при прыжке рука идет вверх автоматически.