Бубнов: «„Локомотив“ часто забивает в конце. Сейчас им откровенно везёт»

Известный футбольный эксперт и бывший футболист Александр Бубнов подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1).
В первом тайме «Локомотив» выглядел получше. Команда Марко Николича смогла сыграть плотно в середине поля, контролировала эту зону и не давала ЦСКА проводить острые атаки. Пенальти — стопроцентный. Когда «железнодорожники» забили, то получили преимущество — и во втором тайме уже действовали по счету. Рассчитывали на контратаки, но убежать было некому. Тут уже и ЦСКА активизировался: смогли разыграть комбинацию, сравняли счет…
«Локомотиву» повезло, что Набабкин сыграл рукой на ровном месте. Он прыгал, поэтому и выставил руку. Сейчас такие пенальти ставятся, но вообще при прыжке рука идет вверх автоматически.
Заслуживает ли этот «Локомотив» Лиги чемпионов? Действительно, они часто забивают в самом конце — и, как говорится, отскакивают. Конечно, это не чемпионская игра и, чтобы нормально выступать в ЛЧ, надо будет сильно прибавлять. Сейчас «Локо» откровенно везет. С другой стороны, команда опытная, и ее везение неслучайно. Они всегда играют до самого конца.
а дальнейшие успехи никто не гарантирует, мягко говоря
а дальнейшие успехи никто не гарантирует, мягко говоря
Счет на табло , а игра забудется.
Счет на табло , а игра забудется.