ГлавнаяНовости

Бубнов: «„Локомотив“ часто забивает в конце. Сейчас им откровенно везёт»

17 июля 2020, 00:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный футбольный эксперт и бывший футболист Александр Бубнов подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1).

В первом тайме «Локомотив» выглядел получше. Команда Марко Николича смогла сыграть плотно в середине поля, контролировала эту зону и не давала ЦСКА проводить острые атаки. Пенальти — стопроцентный. Когда «железнодорожники» забили, то получили преимущество — и во втором тайме уже действовали по счету. Рассчитывали на контратаки, но убежать было некому. Тут уже и ЦСКА активизировался: смогли разыграть комбинацию, сравняли счет…

«Локомотиву» повезло, что Набабкин сыграл рукой на ровном месте. Он прыгал, поэтому и выставил руку. Сейчас такие пенальти ставятся, но вообще при прыжке рука идет вверх автоматически.

Заслуживает ли этот «Локомотив» Лиги чемпионов? Действительно, они часто забивают в самом конце — и, как говорится, отскакивают. Конечно, это не чемпионская игра и, чтобы нормально выступать в ЛЧ, надо будет сильно прибавлять. Сейчас «Локо» откровенно везет. С другой стороны, команда опытная, и ее везение неслучайно. Они всегда играют до самого конца.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 06:31
Везение тоже нужно.
112910415
112910415
17 июля в 05:48
везёт тому, кому положено выиграть,
а дальнейшие успехи никто не гарантирует, мягко говоря
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
17 июля в 05:44
О даже Бубнов из спячки вылез! Года 2 его высказываний не слышал - хорошо жилось ! Гыгы
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 04:47
Кикнадзе на седьмом небе от счастья.
Romkurch
Romkurch ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
17 июля в 01:24
А кто у нас затейливый?
Caniggia
Caniggia
17 июля в 01:19
Игра Локо удручает и им праду очень везёт в последних играх.
Columb
Columb
17 июля в 00:57
Везет всегда сильнейшим.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 00:52
Зачем Набабкин вообще в центр штрафной залез??? Там были без него три высокорослых игрока, только мешался.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 00:39
Ну, без везения в футболе никак.
Счет на табло , а игра забудется.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 00:28
Локо перебодал конкурентов, а что касается качества, то относительно Европы у нас и чемпион не особо затейливый, так что принимаем как есть.
Abverin
Abverin
17 июля в 00:22
Локомотив достоин победы больше!
Смольчик
Смольчик
17 июля в 00:19
Так нужно уметь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100