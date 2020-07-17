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Ганчаренко: «Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь»

17 июля 2020, 10:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги матча против «Локомотива» (1:2) в 29-м туре РПЛ.

Мы хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду. Мы не опускали руки, пробовали изменить игру, контролировали ее. По созданным предголевым ситуациям были ближе к победе. Самое важное — мы в последних матчах здорово научились предотвращать контратаки соперника. Мы не дали развернуться «Локомотиву». Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь.

Малое количество замен? Исходя из того, как развивалась игра, как двигались игроки — опорные полузащитники, фланговые футболисты, центральные защитники — не требовалось производить изменения. Можно было нарушить баланс в центре поля, который был достаточно хрупким, не получить ничего в атаке, но потерять в обороне. Поэтому приняли такое решение.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
17 июля в 15:21
Играли лучше спору нет.
Локомотиву просто фартануло
В виде двух пенальти в наши ворота.
Но все время так везти не будет.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
17 июля в 12:25
Гончаренко минус 20 млн евро!!!
Его нежелание изменить игру для результата ,упрямство с определением состава,непонятные решения по игрокам уровня сборной и уход Ефремова оставил команду без скорости. Тактика " играть выше" привела к провалу в ЧР и лишила возможности укрепления состава!!!
Adonius
Adonius
17 июля в 11:36
цска нечего делать в ЛЧ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
17 июля в 11:35
С Дзагоевым все же не угадал он.
isamsn
isamsn
17 июля в 11:14
Осторожно можно сказать, что игра команды стала постепенно налаживаться. Появилась игровая мысль. Но при этом очевидно что ЛЧ клубу в этом году ещё не нужна, достаточно и ЛЕ для международного опыта.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
17 июля в 11:02, ред.
Локоть рядом не укусишь
Lazurny
Lazurny
17 июля в 10:48
Просто соперник серьезный попался, а не спартак какой-нибудь.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 10:48
А бывает что судьям не проплатили
Alprish
Alprish
17 июля в 10:47
Бывает, что и проигрываеь со свистом.
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