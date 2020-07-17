Ганчаренко: «Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал итоги матча против «Локомотива» (1:2) в 29-м туре РПЛ .

Мы хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду. Мы не опускали руки, пробовали изменить игру, контролировали ее. По созданным предголевым ситуациям были ближе к победе. Самое важное — мы в последних матчах здорово научились предотвращать контратаки соперника. Мы не дали развернуться «Локомотиву». Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь.

Малое количество замен? Исходя из того, как развивалась игра, как двигались игроки — опорные полузащитники, фланговые футболисты, центральные защитники — не требовалось производить изменения. Можно было нарушить баланс в центре поля, который был достаточно хрупким, не получить ничего в атаке, но потерять в обороне. Поэтому приняли такое решение.