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Довбня: «„Оренбург“ разваливают на глазах, клуб превратили в посмешище»

17 июля 2020, 10:26

Голкипер Александр Довбня, накануне подписавший контракт с «Ротором», рассказал о причинах своего ухода из «Оренбурга».

Доволен тем, что подписал контракт с «Ротором». У нас подбирается хорошая команда, сейчас находимся на сборе в Кисловодске. Проблем никаких нет. Мог ли остаться в «Оренбурге»? Что ни делается, всё к лучшему. Продлить контракт мне не предложили, но теперь вижу, что это даже хорошо. Посмотрите, что сейчас творится в команде, а правильнее сказать в клубе. Его просто разваливают на глазах. Из крепкого середняка РПЛ, который чуть больше года назад показал свой лучший результат в истории, заняв седьмое место в чемпионате, команду превратили в посмешище.

Это произошло потому, что управляют клубом сейчас далёкие от футбола люди. Абсолютно некомпетентные. Вы можете представить, чтобы футбольным клубом управлял человек, ранее отвечавший за безопасность в команде? Вот и я не могу. А в «Оренбурге» сейчас происходит именно так. Какие-то непонятные, нелогичные решения. Знаю, что футболисты на взводе, очень недовольны происходящим. Конечно, обидно видеть, как все рушится. Люди, которые строили «Оренбург» на протяжении долгих лет и которых теперь вынудили уйти из клуба, вложили в него много сил и энергии. Был результат, были успехи, а теперь команда с треском вылетает в ФНЛ. Честно говоря, думаю, и там она будет испытывать проблемы.

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Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 17:17
погубили их газовые опекуны
ekliziast
ekliziast
17 июля в 17:34
Всё гораздо проще. Газпрому стало накладно содержать два фарма .
Евгений Быстров
Евгений Быстров
17 июля в 16:46
Вот такой российский футбол.Сегодня команда борется за высокие места,а завтра уже ее нет.Россия...
Санчо Панса
Санчо Панса
17 июля в 16:11
Увы, да ах..И постигла Оренбург судьба Амкара, мда!
Хиромант
Хиромант
17 июля в 14:49
Довбня сам сказал: "что ни делается - все к лучшему". Значит и "Оренбургу" пришло время перезагрузки. Многие команды через это уже прошли, некоторые до сих пор "перезагружаются" (смена спонсоров, руководства, тренера, игроков). Вспомните "Торпедо", "Аланию", "Анжи" и др. А кто-то через это уже прошел (например московское "Динамо"), учел все ошибки и просчеты, и снова постепенно входит в элиту Российского футбола. Чтобы сильно не гнали "волну" на наш чемпионат - в Европе то же самое; "Ювентус" и "Ливерпуль" кризис уже пережили, а "Милан" и "МЮ" только ищут пути выхода из него. Так что все правильно: "ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ - ВСЕ К ЛУЧШЕМУ!"
нечитайло
нечитайло
17 июля в 14:29
Легко все разрушить
Wolf77785
Wolf77785
17 июля в 14:21
москва слила клуб! чтоб спасти родной ахмат!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 14:11, ред.
Смотрю, все в восторге. Еще бы, филиал империи зла вылетел. И невдомек им, что Зенит стал чемпионом без 6 филиальных очков, опередив при этом Локо на 13 очков. Зенит лишил возможности филиалу остаться в РПЛ, хотя очки ему не нужны давно.
А москвичам Оренбург как кость в горле, он регулярно обыгрывал их.
Так что ничего удивительного, что команду развалили.
Как теперь выживать Зениту? Угораю просто, ржу в голосятину...
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 14:07
Похоже Миллеру хватает Сочей , Оренбург лишний.
Hypnoz
Hypnoz ответ Знатог (раскрыть)
17 июля в 13:43
У него куча советников, по разным вопросам. А по сути - да, он всего лишь "говорящая голова". Что-то вроде диктора на ТВ.
Hypnoz
Hypnoz
17 июля в 13:40
    Ravshan878
    Ravshan878
    17 июля в 12:20
    Конечно охраник знает, кто как воруют.Вот и ему пришла время.Иди сюда 🔥пром.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    17 июля в 12:11
    Досада. Не без Газпрома, но круглые 8 добрались до топ-7
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ Вова Туземец (раскрыть)
    17 июля в 11:58
    Начали за здравие, закончили за упокой.
    Лакшери
    Лакшери ответ LOpp (раскрыть)
    17 июля в 11:56
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      17 июля в 11:55
      Начинали не плохо.
      Брулин
      Брулин
      17 июля в 11:44
        makkie
        makkie
        17 июля в 11:33
        Жаль болельщиков, которые хотят смотреть на игру любимого клуба.
        А вот Оренбург и его руководство ничуть не жаль. Меньше нужно было с Хозяином васькаться, да в мутных схемах участвовать (Сутормин, Федотов, +12 очков каждый год).
        Вот и расплата за нечестность!
        Aчиститель
        Aчиститель
        17 июля в 11:31
        Так уничтожают клубы, унизившие спартак.
        LOpp
        LOpp
        17 июля в 11:23
        видимо 50 тысяч полученные за Сутормина уже потратили.
        Знатог
        Знатог
        17 июля в 11:12, ред.
        Вы можете представить, чтобы экономикой управлял человек, ранее отвечавший за госбезопасность?
        ДАША Д
        ДАША Д
        17 июля в 11:11
        Если принудительно не оставят в Премьер-Лиге, то могут совсем исчезнуть.
        nubom
        nubom ответ Binger (раскрыть)
        17 июля в 10:59, ред.
        "Вы можете представить, чтобы футбольным клубом управлял человек, ранее отвечавший за безопасность в команде" - ну, и что? Мы все об этом знаем...)))
        Знатог
        Знатог
        17 июля в 10:52
        Не разваливают, а оптимизируют!
        Footbolista
        Footbolista ответ berda2003 (раскрыть)
        17 июля в 10:51
        Уважающий себя лентяй тоже не пойдет)...
        berda2003
        berda2003
        17 июля в 10:50
        здоровый, хоть чуть-чуть уважающий себя не лентяй, разве пойдёт в охранники (вахтёры), сидеть на вертушке...
        particular
        particular
        17 июля в 10:46
        У нас, вообще, на многих должностях окопались чьи-то бывшие подобострастные бодигарды, охранники и безопасники… Преданные, но бестолковые...
        Caniggia
        Caniggia
        17 июля в 10:44
        Значит этот филиал больше газпрому не нужен и его тупо сливают в ФНЛ, убрав оттуда всех компетентных людей, тренера и лидеров команды.
        mihaluch
        mihaluch
        17 июля в 10:44
        Всем нашим футболом управляют люди далёкие от футбола.
        Footbolista
        Footbolista
        17 июля в 10:41, ред.
        Оренбург(Газовик) всегда была командой второго дивизиона...чего ее вытащили в Премьер лигу одному газпрому известно...
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