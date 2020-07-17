Довбня: «„Оренбург“ разваливают на глазах, клуб превратили в посмешище»

Голкипер , накануне подписавший контракт с «Ротором», рассказал о причинах своего ухода из «Оренбурга».

Доволен тем, что подписал контракт с «Ротором». У нас подбирается хорошая команда, сейчас находимся на сборе в Кисловодске. Проблем никаких нет. Мог ли остаться в «Оренбурге»? Что ни делается, всё к лучшему. Продлить контракт мне не предложили, но теперь вижу, что это даже хорошо. Посмотрите, что сейчас творится в команде, а правильнее сказать в клубе. Его просто разваливают на глазах. Из крепкого середняка РПЛ , который чуть больше года назад показал свой лучший результат в истории, заняв седьмое место в чемпионате, команду превратили в посмешище.