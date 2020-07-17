Безуглов: «Ситуации в клубах с COVID-19 всегда будут разными»

Председатель медкомитета РФС , врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с коронавирусом в «Сочи» и «Уфе», где недавно были выявлены случаи заражения COVID-19.

Оперштаб получил от «Сочи» своевременно всю информацию. Так получилось, что тесты были сделаны за два дня до матча, а «Сочи» сдает их чаще, чем раз в пять дней, не были получены на следующий день в связи с форс-мажором в лаборатории. Команда решила вылететь на матч в Нижний Новгород, потому что предыдущие тесты были сданы менее чем за 5 дней до даты предполагаемого матча. Уже в Нижнем Новгороде стало известно о случаях COVID-19. Учитывая то, что команда летела на игру, строго соблюдая все правила, которые предписывает регламент и Роспотребнадзор, ситуация была под контролем. Сразу был проинформирован нижегородский и краснодарский Роспотребнадзор. Сейчас команда находится в Сочи в изоляторе. В пятницу все игроки сдадут повторные тесты. Стоит отметить, что команда поступила грамотно и профессионально.

Ситуация в «Уфе»? У Роспотребнадзора всегда единая трактовка ситуаций, которая прописана в их нормативных документах. Поэтому любой санитарный врач определяет контактную группу в строгом соответствии с этими правилами. Если количество изолированных игроков и сотрудников всегда разное, — а мы это видим, это глупо отрицать, — это означает, что такую контактную группу определили в ходе расследования, которое проводилось, Ни один санитарный врач России никогда не будет рисковать репутацией, карьерой и здоровьем футболистов и любого человека и идти на компромиссы с совестью. Ситуации в клубах такие разные, потому что контактные группы и обстоятельства попадания в них всегда разные. В будущем ситуации тоже будут разными. В «Уфе» два подтвержденных случая, там предпринимаются меры в соответствии с регламентом. Оперштаб РПЛ , РФС следят за ситуацией. В ближайшее время по «Уфе» и «Сочи» дадим подробную информацию.

Регламент нового чемпионата уже прописан. Его скоро будут обсуждать клубы. Принципиальных отличий не будет, коронавирус никуда не денется. Мы живем в России, и все команды подчиняются правилам Роспотребнадзора. Регламент не новый, а несколько отредактированный, и учитывает именно наши реалии.